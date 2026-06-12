12 июня в 1-м туре группового этапа чемпионата мира по футболу сыграют Канада и Босния и Герцеговина. Начало игры — в 22:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.20.
Канада: Джонатан Дэвид и остальные
Турнирное положение: Канадцы как хозяева автоматом попали на Мундиаль. Так что до него команда активно проводила спарринги.
При этом Канада не проигрывает уже больше полугода. Плюс команда имеет вполне надежные тылы.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела не столь успешно. Канадцы не смогли одолеть ирландцев (1:1).
До того команда уверенно расправилась с Узбекистаном (2:0). А вот контрольная встреча с Тунисом принесла блеклый сухой паритет.
В последних матчах Канада выглядела довольно симпатично. Команда пропустила всего один раз в трех своих последних контрольных поединках.
Состояние команды: Состав у канадцев по именам выглядит вполне симпатично. Один только Джонатан Дэвид чего стоит!
И, разумеется, на родной земле команда постарается стартовать как можно увереннее. Дэвид и компания уж точно активно осадят владения боснийцев.
Босния и Герцеговина: преодоление нестабильности
Турнирное положение: Боснийцы не отличаются стабильностью результатов. Вот и на чемпионат мира она квалифицировалась, лишь в серии пенальти одолев кризисных итальянцев.
Причем Босния и Герцеговина сыграла вничью в 5 своих последних поединках. Зато пропустила команда 7 мячей в 8 поединках отбора на Мундиаль.
Последние матчи: предыдущий поединок команде не удался. Боснийцы не сумели переиграть Панаму (1:1).
Несколько ранее боснийцы расписали мировую с Северной Македонией (0:0). А вот тот самый поединок с Италией стал прорывом на мировое первенство.
Стоит отметить, что Босния и Герцеговина в трех своих последних поединках пропустила всего 2 мяча. А вот средняя результативность в последнем отборочном цикле составила 2 гола за матч.
Состояние команды: До сих пор в обойме опытнейший Эдин Джеко. Правда, в двух последних матчах он остался на скамейке запасных…
При этом Босния и Герцеговина имеет в своем составе ряд игроков, выступающих в сильных европейских чемпионатах. Плюс на последнем рубеже надёжен Никола Василь.
Балканцам заметно не хватает пресловутой монолитности. Даже в матчах со скромными соперниками команда нередко испытывает заметные сложности.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу Канады дают 1.80, а на боснийцев — 4.50; ничейный исход букмекеры оценивают в 3.75.
Букмекеры предлагают тотал больше 2.5 за 2.20, тогда как тотал меньше 2.5 можно взять за более скромные 1.67
Прогноз: Канадцы на родной арене явно понесутся в атаку, да и балканцы не будут лишь отсиживаться в обороне.
Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.20.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.
Ставка: Тотал больше 3.5 за 4.00.
Пять причин, почему ставка зайдет
- Боснийцы в последнем отборочном цикле вполне преуспевали в плане реализации
- Наличие в составе Канады Дэвида вполне может стать решающим фактором успеха хозяев
- Обе команды не проигрывают уже более полугода
- Босния и Герцеговина не побеждает 5 матчей кряду, и явно мотивирована подпортить настроение одному из хозяев чемпионата мира
- И те, и другие имеют весьма качественный подбор атакующих исполнителей