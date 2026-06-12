Где бразильцы, там и голы?!

прогноз на тоталы матча ЧМ-2026, ставка за 2.00

14 июня в 1-м туре группового этапа чемпионата мира по футболу сыграют Бразилия и Марокко. Начало игры — в 01:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.00.

Бразилия

Турнирное положение: Бразильцы как-то чересчур неуверенно попали на Мундиаль. Лишь 5 место в отборочной группе — явно не лучший показатель.

При этом Бразилия забила всего 24 мяча в 18 матчах. И это при наличии в составе ряда классных атакующих игроков!

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. Бразильцы сумели одолеть Египет (2:1).

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До того команда уверенно расправилась с Панамой (6:2). Да и крепкие хорваты были обыграны уверенно (3:1).

В своих последних матчах Бразилия выглядела довольно симпатично. Команда в трех последних контрольных поединках наколотила 11 мячей в ворота соперников.

Календарь и таблица ЧМ-2026

Состояние команды: в текущем календарном году бразильцы уступили лишь Франции (1:2). Да и в стартовом матче чемпионата мира команде вряд ли поможет получивший повреждение Неймар.

Вот только тылы команды не блистают надежностью. Во всех четырех контрольных поединках этого года бразильцы неизменно пропускали.

Марокко

Турнирное положение: Марокканцы уверенно выиграли свою отборочную группу. Команда победила во всех 8 матчах.

Причем Марокко забила 22 мяча в ворота соперников. А вот пропустила команда всего 2 мяча в 8 поединках отбора на Мундиаль.

Последние матчи: предыдущий поединок команде не особенно удался. Марокканцы не сумели переиграть Норвегию (1:1).

Несколько ранее марокканцы разгромили Мадагаскар (4:0). Да и сборная Бурунди была буквально сметена с газона (5:0).

Вообще, Марокко в трех своих последних поединках пропустила всего один мяч. А вот не проигрывает команда еще с августа минувшего года.

Состояние команды: до последней ничьей марокканцы победили 3 раза кряду. Вот только команде крайне натужно даются поединки со столь авторитетными соперниками.

Сборная Марокко имеет в своем составе ряд игроков, выступающих в сильных европейских чемпионатах. Да и мадридец Брахим Диас прекрасно вписался в игровой ансамбль.

Марокканцы способны выстрелить на Мундиале. Да и бразильцев команда точно не боится. Африканцы явно будут действовать в расчете на контратаки.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу Бразилии дают 1.62, а на марокканцев — 5.50; ничейный исход букмекеры оценивают в 3.90.

Букмекеры предлагают тотал больше 2.5 за 2.00, тогда как тотал меньше 2.5 можно взять за 1.80.

Прогноз: Бразильцы имеют в своем составе шикарный набор атакующих исполнителей, да и марокканцы способны найти бреши в обороне соперника.

2.00 Тотал больше 2.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч Бразилия — Марокко позволит вывести на карту выигрыш 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.

3.75 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 3.75 на матч Бразилия — Марокко принесёт прибыль 2750₽, общая выплата — 3750₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 3.75.

Пять причин, почему ставка зайдет