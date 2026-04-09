прогноз на матч испанской Примеры, ставка за 2.00

10 апреля в матче 31-го тура чемпионата Испании по футболу сыграют «Реал» и «Жирона». Начало игры — в 22:00 мск. Редактор отдела Футбол Сергей Снопов подготовил прогноз на матч Реал — Жирона с коэффициентом для ставки за 2.00.

«Реал»

Турнирное положение: мадридский коллектив уже практически лишился шансов на победу в текущем сезоне чемпионата Испании.

В настоящий момент «сливочные» имеют в своем активе 69 очков и располагаются на второй строчке, уступая первой «Барселоне» 7 баллов.

Мадридцы от начала чемпионата смогли забить 64 мяча, а пропустили всего 28.

Последние матчи: среди недели «королевский клуб» проиграл «Баварии» (1:2) в родных стенах в первой игре 1/4 финала Лиги чемпионов.

До этого же команда из Мадрида в Примеры уступила «Мальорке» (1:2), но выиграла у «Атлетико» (3:2) и «Эльче» (4:1).

Не сыграют: травмированы — Тибо Куртуа, Родриго и Ферлан Менди, дисквалифицирован — Франко Мастантуоно.

Состояние команды: подопечные Альваро Арбелоа рискуют остаться без трофеев в текущем сезоне. «Реал» уже вылетел из Кубка Испании, отстал от «Барселоны» в чемпионате и проиграл «Баварии» в первом матче Лиги чемпионов.

Думается, что «Реал» вполне может сделать ротацию состава в этом матче и бросить все силы на «ответку» с «Баварией», поскольку там еще точно не все потеряно и шансы есть.

«Жирона»

Турнирное положение: «жиронцы» являются середняком лиги и ни за что уже в текущем сезоне не борются.

Команда из одноимённого города имеет в своем активе 37 баллов и занимает 12-е место в турнирной таблице Лиги 1.

У «бело-красных» в текущем сезоне отрицательная разница забитых и пропущенных мячей — 32:44.

Последние матчи: в прошлых турах коллектив из одноимённой провинции в составе автономного сообщества Каталония выиграла у «Вильярреала» (1:0), но проиграла «Осасуне» (0:1).

До этого же «Жирона» разгромила «Атлетик» (3:0) и сыграла вничью с «Леванте» (1:1).

Не сыграют: в лазарете Донни ван де Бек, Порту и Хуан Карлос.

Состояние команды: подопечные Мичела уже особо ни за что не борются в сезоне и просто доигрывают чемпионат . «Жирона» намного отстала от еврокубковой зоны и смогла оторваться от зоны вылета.

Сейчас «Жирона» может начинать плавную подготовку к следующему сезону, в котором уже и ставить определенные цели.

Статистика для ставок

«Жирона» проиграла 1 из последних 4 матчей

«Реал» проиграл 2 последних матчах

В последнем очном поединке команд «Жирона» и «Реал» сыграли вничью со счетом 1:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Реал» является явным фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.30. Ничья оценена в 6.10, а победа «Жироны» — в 9.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.40 и 2.70.

Прогноз: «Жирона» в последнее время на хорошем ходу и вполне может навязать борьбу «Реалу».

Ставка: победа «Жироны» с форой+1,5 за 2.00.

Прогноз: команды не особо много забивают в последнее время и могут сыграть низовой матч.

Ставка: тотал меньше 3 за 2.25.