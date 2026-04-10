В пятницу, 10 марта, мадридский «Реал» примет «Жирону» в рамках 31-го тура Ла Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

21:40 Главным судьей матча будет Хавьер Альберола Рохас.

Стартовые составы команд

«Реал»: Лунин, Ф. Гарсия, Р. Асенсио, Милитао, Карвахаль, Камавинга, Вальверде, Беллингем, Винисиус, Б. Диас, Мбаппе.

«Жирона»: Гассанига, Рейс, Франсес, Морено, Мартинес, Мартин, Витсель, Лемар, Цыганков, Унаи, Эчеверри.

«Реал» Мадрид

Мадридский коллектив уже практически лишился шансов на победу в текущем сезоне чемпионата Испании. В настоящий момент «сливочные» имеют в своем активе 69 очков и располагаются на второй строчке, уступая первой «Барселоне» 7 баллов. Мадридцы от начала чемпионата смогли забить 64 мяча, а пропустили всего 28. Среди недели «королевский клуб» проиграл «Баварии» (1:2) в родных стенах в первой игре 1/4 финала Лиги чемпионов. До этого же команда из Мадрида в Примеры уступила «Мальорке» (1:2), но выиграла у «Атлетико» (3:2) и «Эльче» (4:1).

Подопечные Альваро Арбелоа рискуют остаться без трофеев в текущем сезоне. «Реал» уже вылетел из Кубка Испании, отстал от «Барселоны» в чемпионате и проиграл «Баварии» в первом матче Лиги чемпионов. Думается, что «Реал» вполне может сделать ротацию состава в этом матче и бросить все силы на «ответку» с «Баварией», поскольку там еще точно не все потеряно и шансы есть. Травмированы — Тибо Куртуа, Родриго и Ферлан Менди, дисквалифицирован — Франко Мастантуоно.

«Жирона»

«Жиронцы» являются середняком лиги и ни за что уже в текущем сезоне не борются. Команда из одноимённого города имеет в своем активе 37 баллов и занимает 12-е место в турнирной таблице Лиги 1. У «бело-красных» в текущем сезоне отрицательная разница забитых и пропущенных мячей — 32:44. В прошлых турах коллектив из одноимённой провинции в составе автономного сообщества Каталония выиграла у «Вильярреала» (1:0), но проиграла «Осасуне» (0:1). До этого же «Жирона» разгромила «Атлетик» (3:0) и сыграла вничью с «Леванте» (1:1).

Подопечные Мичела уже особо ни за что не борются в сезоне и просто доигрывают чемпионат . «Жирона» намного отстала от еврокубковой зоны и смогла оторваться от зоны вылета. Сейчас «Жирона» может начинать плавную подготовку к следующему сезону, в котором уже и ставить определенные цели. В лазарете Донни ван де Бек, Порту и Хуан Карлос.

Личные встречи

В нынешнем сезоне команды успели провести 1 матч в рамках Ла Лиги, в ноябре 2025 года в Жироне матч завершился вничью 1:1.

За всю историю команды сыграли между собой 13 матчей, в 8 играх победил «Реал», в 3 «Жирона», оставшиеся 2 матча завершились вничью.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.00