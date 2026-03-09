Увезет ли «Барселона» победу из Англии?

прогноз на матч Лиги чемпионов, ставка за 2.32

10 марта в матче 1/8 финала Лиги чемпионов по футболу сыграют «Ньюкасл» и «Барселона». Начало игры — в 23:00 мск. Редактор отдела Футбол Сергей Снопов подготовил прогноз на матч Ньюкасл — Барселона с коэффициентом для ставки за 2.32.

«Ньюкасл»

Турнирное положение: команда из одноименного города является середняком текущего сезона АПЛ, находясь на 12-м месте в турнирной таблице с 39 очками в активе.

В Лиге чемпионов «сороки» финишировали на 14-й строчке в турнирной таблице, набрав 14 зачетных баллов.

Также коллектив из Ньюкасла уже успел пройти «Карабах» в плей-офф турнира.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Последние матчи: на выходных «бело-черные» вылетели из Кубка Англии, уступив «Манчестер Сити» (1:3).

До этого же «горожане» в чемпионате Англии победили «Манчестер Юнайтед» (2:1), но проиграли «Эвертону» (2:3).

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

В Лиге чемпионов же «джорджи» разнесли «Карабах» (6:1, 3:2).

Не сыграют: в лазарете Бруно, Фабиан Шер, Эмиль Крафт и Марк Жиллеспи.

Состояние команды: подопечные Эдди Хау уже вылетели из английских Кубков и ни за что не борются в чемпионате страны, поэтому могут сделать ставку как раз на Лигу чемпионов.

Конечно, тут «Ньюкаслу» будет крайне сложно, поскольку соперники очень серьезно, но в АПЛ вылет команде не грозит, а за высокие позиции уже побороться не удастся, поэтому именно этот матч является для «Ньюкасла» главным.

«Барселона»

Турнирное положение: каталонский коллектив является лидером испанской Примеры на данный момент, имея в своем активе 67 зачетных баллов.

«Блауагранас» также уверенно прошли в плей-офф Лиги чемпионов, набрав 16 очков и став пятыми в турнирной таблице.

За восемь матчей каталонцы смогли забить 22 мяча, а пропустили тоже немало — 14.

Последние матчи: на выходных «сине-гранатовые» смогли вырвать победу у «Атлетика» (1:0) в чемпионате страны.

До этого же команда из Барселоны покинула Кубок Испании, проиграв по сумме двух встреч «Атлетико» (0:4, 3:0).

Перед этим в чемпионате Испании коллектив из одноименного города выиграл у «Вильярреала» (4:1) и «Леванте» (3:0), но проиграл «Жироне» (1:2).

Не сыграют: травмированы Алехандро Бальде, Андреас Кристенсен, Френки де Йонг, Гави и Жюль Кунде.

Состояние команды: подопечные Ханса-Дитера Флика являются главными фаворитами на чемпионство в Примере, покинули Кубок Испании и продолжают борьбу за Лигу чемпионов. Пока что сезон для «Барселоны» складывается удачно.

Чемпионский титул «Барселона» упускать уже не должна, а вот в Лиге чемпионов, безусловно, будет сложно. У команды есть проблемы с составом, а соперники сильны. Но если говорить о противостоянии с «Ньюкаслом», то «Барселона», конечно, обязана проходить дальше.

Статистика для ставок

«Барселона» выиграла 4 последних матчей

«Ньюкасл» не играет вничью на протяжении 11 матчей

В последнем очном поединке команд в 2025 году «Барселона» победила «Ньюкасл» со счетом 2:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Барселона» является совсем небольшим фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 2.32. Ничья оценена в 3.80, а победа «Ньюкасла» — в 2.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.48 и 2.60.

Прогноз: «Барселона» сильнее и по игре, и по составу, поэтому должна побеждать уже в первой игре.

2.32 победа Барселоны Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.32 на матч «Ньюкасл» — «Барселона» принесёт чистый выигрыш 1320₽, общая выплата — 2320₽

Ставка: победа «Барселоны» за 2.32.

Прогноз: команды играют результативно и должно быть забито много мячей.

2.15 тотал больше 3,5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.15 на матч «Ньюкасл» — «Барселона» позволит вывести на карту выигрыш 1150₽, общая выплата — 2150₽

Ставка: тотал больше 3,5 за 2.15.

Дерзкая ставка

Не пропустите дерзкую ставку на матч «Ньюкасл» — «Барселона» с коэффициентом 8.04.