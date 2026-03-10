«Ньюкасл» принимает «Барселону» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Для английского клуба это исторический этап — команда Эдди Хау впервые сыграет на стадии плей-офф турнира, тогда как каталонцы традиционно чувствуют себя уверенно в матчах против английских соперников. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

27' Осула пробил головой после навеса Эланги – выше ворот!

25' Бёрн сбил Левандовского в центре поля.

23' Рамсдейл отразил удар Ямаля в ближний угол! Отличный момент был у гостей!

21' Неудачно навесил Рафинья с угла поля, мяч всех перелетел.

21' Чуть в свои ворота не срезал Бёрн! Рафинья опасно простреливал с левого фланга.

20' Араухо в касание пробил после наброса Фермина и не попал в створ.

Статистика матча 1 Удары в створ 1 0 Удары мимо 1 39 Владение мячом 61 4 Угловые удары 2 3 Офсайды 1 3 Фолы 2

19' Холл сбил Ямаля на своей половине поля, штрафной подаст «Барселона».

18' Забрала себе мяч «Барса», «Ньюкасл» готовится к контратаке.

16' Эланга из отличной позиции бил в дальний угол — Гарсия вытащил! И офсайд зафискировали арбитры.

16' Идеально начал контратаку Левандовский, Рафинья простреливал с правого фланга на Ямаля, Холл перехватил пас.

14' Ямаль пробросил мяч мимо Холла в сторону лицевой линии, но тут же пришёл на помощь Жоэлинтон и отобрал мяч.

13' Рафинья попробовал пробить с угла штрафной и попал в защитника.

12' Фермин откровенно повалил Холла на газон и сорвал атаку хозяев, но арбитр пока что карточку не даёт.

10' Эланга в касание пытался прострелить вдоль ворот — в руки Гарсии пришёл мяч.

10' Левандовский сбил Барнса на левом фланге.

09' Жоэлинтон не смог зацепиться за мяч на половине поля «Барсы», упустил мяч в аут.

08' Сработала высокая линия «Барселоны», Барнса поймали в офсайд на левом фланге.

07' В этот раз легко забрал мяч на выходе Жоан Гарсия.

06' Мартин в подкате выбил мяч из-под ног Осулы, ещё один угловой.

06' Справилась со стартовым натиском хозяев «Барселона», но мяч всё ещё у «Ньюкасла».

04' Гарсия выронил мяч в сторону своих ворот после удара Тонали, Кубарси вынес мяч с ленточки!

03' Рэмзи бил с острого угла и попал в защитника, снова угловой.

03' Жоан Гарсия сыграл на выходе и перехватил мяч после навеса Триппьера с угла поля.

02' Угловой заработал «Ньюкасл» после навеса Эланги.

01' «Барселона» начала с центра, поехали!

До матча

23:00 Около 9 градусов сегодня в Ньюкасле, типичная английская погода, идеальная для плей-офф Лиги Чемпионов.

Игроки «Ньюкасла» на разминке globallookpress.com

22:35 Стартовые составы команд:

«Ньюкасл»: Рамсдейл, Триппьер, Холл, Жоэлинтон, Тонали, Барнс, Тшау, Осула, Эланга, Бёрн, Рэмзи.

«Барселона»: Гарсия, Канселу, Араухо, Кубарси, Мартин, Педри, Берналь, Лопес, Левандовский, Ямаль, Рафинья.

Ламин Ямаль globallookpress.com

22:25 Судейская бригада матча: главный арбитр — Марко Гуида; ассистенты — Джорджо Перетти, Джузеппе Перротти; четвёртый арбитр — Маттео Марченаро; VAR — Даниэле Кифии; ассистент VAR — Марко Ди Белло.

«Ньюкасл»

«Сороки» пробились в 1/8 финала через стыковой раунд, где уверенно разобрались с «Карабахом». Судьба противостояния была фактически решена уже в первом матче — разгром 6:1, после чего ответная встреча (3:2) лишь закрепила итоговый успех. Эти результаты продлили беспроигрышную серию «Ньюкасла» в Лиге чемпионов до пяти матчей (3 победы и 2 ничьи) — это лучший показатель клуба в еврокубках. Более того, команда провела больше времени в статусе лидирующей стороны, чем любой другой участник нынешнего турнира.

Однако в домашних турнирах стабильности не хватает. После победы над «Манчестер Юнайтед» (2:1) «сороки» уступили «Манчестер Сити» в Кубке Англии (1:3), а ранее проиграли «Эвертону» в Премьер-лиге (2:3).

Одной из главных угроз для «Барселоны» станет Энтони Гордон. В этом сезоне он уже забил 10 голов в Лиге чемпионов — больше в одном розыгрыше турнира за английские клубы забивали лишь Эрлинг Холанн и Рууд ван Нистелрой. При этом хозяева подходят к матчу с потерями. Из-за травм не сыграют Бруну Гимарайнс, Фабиан Шер, Эмиль Крафт и Льюис Майли.

«Барселона»

Команда Ханси Флика напрямую вышла в 1/8 финала, заняв пятое место на общем этапе турнира. Каталонцы также подходят к игре в хорошей форме, они выиграли четыре последних матча во всех турнирах. На выходных «Барселона» минимально обыграла «Атлетик» (1:0), а победный гол вновь забил Ламин Ямаль, который проводит один из лучших отрезков сезона. В 2026 году каталонцы заметно улучшили игру в обороне — восемь «сухих» матчей во всех турнирах, и только «Интер» имеет лучший показатель среди топ-лиг Европы за этот период.

В предыдущей встрече команд в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов «Барселона» уже побеждала в Ньюкасле — 2:1. Тогда дубль оформил Маркус Рашфорд, а Энтони Гордон лишь сократил разрыв в концовке.

Тем не менее, у гостей серьёзные кадровые потери. В лазарете остаются Алехандро Бальде, Гави, Френки де Йонг, Жюль Кунде и Андреас Кристенсен. Под вопросом была готовность Марка Берналя, но полузащитник, вероятно, сможет сыграть. Ключевыми фигурами в атаке станут Ламин Ямаль, Рафинья и Роберт Левандовский. Польский форвард уже входит в элитный клуб игроков, преодолевших отметку в 100 голов в Лиге чемпионов.

Очные встречи

«Барселона» исторически имеет преимущество в этом противостоянии. В пяти матчах Лиги чемпионов каталонцы выиграли четыре раза, включая встречу на общем этапе нынешнего сезона. Единственная победа «Ньюкасла» датируется ещё 1997 годом — тогда англичане выиграли дома 3:2.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.32.