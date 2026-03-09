10 марта в 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов по футболу сыграют «Ньюкасл» и «Барселона». Начало игры — в 23:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Ньюкасл — Барселона с коэффициентом для ставки за 8.04.

«Ньюкасл»

Турнирное положение: «Сороки» нынешний сезон проводят скромно.  Команда находится на 12 месте турнирной таблицы АПЛ.

При этом «Ньюкасл» на 9 очков отстает от зоны еврокубков.  А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно.  «Сороки» были биты «Манчестер Сити» (1:3).

До того команда нанесла поражение «Манчестер Юнайтед» (2:1).  А вот поединок с «Эвертоном» завершился коллизией (2:3).

В пяти своих последних матчах «Ньюкасл» добыл 2 победы.  В этих поединках команда забила 9 мячей, пропустив в свои ворота 11.

Состояние команды: «Сороки» крайне нестабильны.  Редкие успехи сменяются болезненными коллизиями.

Причем «Ньюкасл» традиционно неудачно противостоит «Барсе».  В пяти очных поединках англичане победили всего один раз при 4 поражениях.

«Барселона»

Турнирное положение: «Сине-гранатовые» привычно бьются за успех на всех фронтах.  Команда пребывает на 1 месте турнирной таблицы.

Причем «Барселона» на 4 очка оторвалась от ближайшего преследователя.  При этом команда в среднем забивает реже 3 мячей за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно.  «Сине-гранатовые» сумели переиграть «Атлетик» (1:0).

До того команда одолела «Атлетико» (3:0), чего не хватило для прохода в финал Кубка Испании.  А вот чуть ранее она нанесла поражение «Вильярреалу» (4:1).

При этом «Барселона» в 5 своих последних поединках добыла 4 победы.  Команда отличилась 12 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Сине-гранатовые» ныне выглядят весьма уверенно.  Каталонцы победили в 4 своих последних матчах.

При этом «Барселона» не пропускала в двух своих последних поединках.  А вот «сорокам» команда не проигрывает уже 28 лет.

В этом поединке «сине-гранатовые» явно будут действовать максимально агрессивно.  Забивать в составе «кулес» уж точно есть кому.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Барселона» в этом матче выглядит предпочтительнее.  На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.33.  Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 2.71.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.47 и 2.55.

Прогноз: «Барселона» имеет качественный подбор атакующих исполнителей, да и «сороки» крайне нестабильны.

Ставка: Фора «Барселоны» -2.5 за 8.04.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке оппоненты на двоих настреляют больше пяти мячей.

Ставка: ТБ 5.5 за 6.50

Пять причин, почему ставка зайдет

  • «Сине-гранатовые» в среднем забивают чаще двух мячей за матч
  • «Ньюкасл» не побеждает каталонцев уже 28 лет
  • «Сороки» в сентябрьской очной встрече дома уступили «Барсе» (1:2)
  • «Сине-гранатовые» победили в 4 своих последних поединках
  • Тренерский штаб «Ньюкасла» не сможет рассчитывать на травмированного ведущего хавбека Бруно