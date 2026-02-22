23 февраля в 26-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Болонья» и «Удинезе». Начало игры — в 22:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Болонья — Удинезе с коэффициентом для ставки за 2.45.

Роман ПетренкоРоман ПетренкоФутбольный эксперт LiveSport.RuПодписаться в ТелеграмеПодписаться+

«Болонья»

Турнирное положение: «Борзые» привычно претендуют на выход в еврокубки.  Команда находится на 9 месте турнирной таблицы.

При этом «Болонья» на 9 пунктов отстает от топ-6.  А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно.  «Борзые» переиграли «Бранн» (1:0).

Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

До того команда нанесла поражение «Торино» (2:1).  А вот поединок с «Лацио» завершился поражением в серии пенальти.

В пяти своих последних матчах команда добыла 2 виктории.  В этих поединках «Болонья» забила 4 мяча, пропустив в свои ворота 6.

Прогнозы и ставки на Серию А

Состояние команды: «Борзые» нынче несколько прибавили в плане результатов.  Команда победила в 2 своих последних поединках.

Причем «Болонья» традиционно сложно противостоит «фриульцам».  В пяти последних очных поединках команда по разу победила и уступила.

«Удинезе»

Турнирное положение: «Фриульцы» привычно окопались в середняках.  Команда пребывает на 11 месте турнирной таблицы.

Причем «Удинезе» на 11 очков оторвался от опасной зоны.  При этом команда в среднем забивает чуть чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно.  «Фриульцы» уступили «Сассуоло» (1:2).

До того команда была бита скромным «Лечче» (1:2).  А вот чуть ранее она сумела переиграть крепкую «Рому» (1:0).

При этом «Удинезе» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы.  Команда отличилась 6 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Фриульцы» ныне угодили в кризис.  Команда уступила два раза кряду.

При этом «Удинезе» в среднем пропускает чаще одного мяча за матч.  Да и голы в последних матчах даются команде крайне натужно.

Команда уже два года не может одолеть «Болонью».  Вот и в этом поединке «фриульцы» будут вполне рады и ничейному исходу.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Болонья» в этом матче выглядит предпочтительнее.  На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85.  Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 4.25.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.10 и 1.71.

Прогноз: «Болонья» намеревается запрыгнуть в зону еврокубков, к тому же оппонент уступил в двух своих последних поединках.

2.45П1 в 1 таймеСтавка на матч #1Поставить
Ставка в размере 1000  с коэффициентом 2.45 на матч «Болонья» — «Удинезе»  принесёт прибыль 1450₽, общая выплата — 2450₽

Ставка: Победа «Болоньи» в 1 тайме за 2.45.

Прогноз: более рискованный прогноз, что второй тайм завершится паритетом.

2.37Ничья во 2 таймеСтавка на матч #2Поставить
Ставка в размере 1000  с коэффициентом 2.37 на матч «Болонья» — «Удинезе»  принесёт чистый выигрыш 1370₽, общая выплата — 2370₽

Ставка: Ничья во 2 тайме за 2.37

Пять причин, почему ставка зайдет

  • «Фриульцы» уступили в 2 своих последних матчах
  • «Болонья» уже 2 года не проигрывает «Удинезе»
  • «Фриульцы» имеют серьезные кадровые проблемы в виде травм форварда Кинана Дэвиса, защитников Хассана Камара и Алессандро Дзаноли
  • «Болонья» не проигрывает 3 матча кряду
  • «Борзые» победили в 2 своих последних поединках