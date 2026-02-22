прогноз на матч Серии A, ставка за 2.45

23 февраля в 26-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Болонья» и «Удинезе». Начало игры — в 22:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Болонья — Удинезе с коэффициентом для ставки за 2.45.

«Болонья»

Турнирное положение: «Борзые» привычно претендуют на выход в еврокубки. Команда находится на 9 месте турнирной таблицы.

При этом «Болонья» на 9 пунктов отстает от топ-6. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Борзые» переиграли «Бранн» (1:0).

До того команда нанесла поражение «Торино» (2:1). А вот поединок с «Лацио» завершился поражением в серии пенальти.

В пяти своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Болонья» забила 4 мяча, пропустив в свои ворота 6.

Прогнозы и ставки на Серию А

Состояние команды: «Борзые» нынче несколько прибавили в плане результатов. Команда победила в 2 своих последних поединках.

Причем «Болонья» традиционно сложно противостоит «фриульцам». В пяти последних очных поединках команда по разу победила и уступила.

«Удинезе»

Турнирное положение: «Фриульцы» привычно окопались в середняках. Команда пребывает на 11 месте турнирной таблицы.

Причем «Удинезе» на 11 очков оторвался от опасной зоны. При этом команда в среднем забивает чуть чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Фриульцы» уступили «Сассуоло» (1:2).

До того команда была бита скромным «Лечче» (1:2). А вот чуть ранее она сумела переиграть крепкую «Рому» (1:0).

При этом «Удинезе» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Фриульцы» ныне угодили в кризис. Команда уступила два раза кряду.

При этом «Удинезе» в среднем пропускает чаще одного мяча за матч. Да и голы в последних матчах даются команде крайне натужно.

Команда уже два года не может одолеть «Болонью». Вот и в этом поединке «фриульцы» будут вполне рады и ничейному исходу.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Болонья» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 4.25.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.10 и 1.71.

Прогноз: «Болонья» намеревается запрыгнуть в зону еврокубков, к тому же оппонент уступил в двух своих последних поединках.

Пять причин, почему ставка зайдет