Пропустит ли «Рома» от кризисных «тигров»?

прогноз на матч Серии A, ставка за 2.40

22 февраля в 26-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Рома» и «Кремонезе». Начало игры — в 22:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Рома — Кремонезе с коэффициентом для ставки за 2.40.

«Рома»

Турнирное положение: «Волки» борются за выход в Лигу чемпионов. Команда находится на 4 месте турнирной таблицы.

При этом «Рома» на 3 пункта отстает от третьей позиции. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Волки» не уступили «Наполи» (2:2).

До того команда нанесла поражение «Кальяри» (2:0). А вот поединок с «Удинезе» завершился досадной коллизией (0:1).

Стоит сказать, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Рома» забила 6 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: Марио Эрмосо, Артем Довбик — травмированы.

Состояние команды: «Волки» нынче прибавили в плане результатов. Команда не проигрывала в 2 своих последних матчах.

Причем «Рома» традиционно удачно противостоит «Кремонезе». В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при двух поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева намерены закрепиться в группе лидеров. «Волки» постараются прибавить в плане реализации.

«Кремонезе»

Турнирное положение: «Тигры» сражаются за выживание в элите. Команда пребывает на 16 месте турнирной таблицы.

Причем «Кремонезе» на 3 очка оторвался от зоны вылета. При этом команда в среднем забивает реже гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Тигры» не смогли одолеть «Дженоа» (0:0).

До того команда была бита «Аталантой» (1:2). А вот чуть ранее она по всем статьям уступила мощному «Интеру» (0:2).

При этом «Кремонезе» в 5 своих последних поединках добыл 2 ничьих. Команда отличилась одним забитым мячом при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Уоррен Бондо — травмирован.

Состояние команды: «Тигры» стремительно скатываются в подвал таблицы. Да и в кадровом плане команда выглядит довольно скромно.

При этом «Кремонезе» в среднем пропускает чаще гола за матч. Да и в двух последних очных поединках команда уступила римлянам.

Команда до последней ничьей уступила трижды кряду. Да и в нынешней диспозиции «тигры» будут рады любому набору очков.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Тигры» постараются найти свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

«Тигры» до последней ничьей уступили 3 раза кряду

«Рома» не проигрывала в 2 своих последних матчах

«Кремонезе» уступил «Роме» в 2 последних очных поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Рома» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.36. Ничья оценена в 4.50, а победа оппонента — в скромные 9.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с немного разными коэффициентами — 1.95 и 1.80.

Прогноз: «Рома» мотивирована закрепиться в квартете лидеров, и явно будет активно атаковать.

Номинальным гостям палец в рот не клади, да и мотивация зацепиться за драгоценные очки у них весьма высокая.

Ставка: Обе забьют за 2.40.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.

