4 июля в 16-м туре чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Кайрат» и «Окжетпес». Начало игры — в 16:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.01.

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«Кайрат»

Турнирное положение: «Жёлто-чёрные» метят в лидеры. Команда находится на 2-м месте турнирной таблицы, отставая от первой строчки на один балл.

При этом «Кайрат» в среднем забивает реже двух мячей за матч. А вот пропускает команда в среднем меньше гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела ударно. «Жёлто-чёрные» уверенно разделались с «Окжетпесом» (3:1).

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Плюс поединок с «Кызылжаром» завершился ярким успехом (4:2). А вот несколько раньше команда переиграла того же соперника со счетом 3:0.

При этом «Кайрат» победил в трех матчах кряду. Да и в летнем цикле команда заметно прибавила, пусть и попрощалась со своим главным активом Дастаном Сатпаевым.

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Состояние команды: «Кайрату» будет крайне непросто гоняться за «Ордабасы». К тому же у главного конкурента еще имеются два матча в запасе.

Притом, что «Кайрат» относительно продуктивно выступает в родных стенах. В семи своих домашних матчах команда набрала 15 очков, пропустив при этом лишь три мяча. Да и играть без Сатпаева алмаатинцы научились.

«Окжетпес»

Турнирное положение: Эта команда сражается за попадание на пьедестал. «Окжетпес» ныне пребывает на третьей строчке турнирной таблицы.

При этом «Окжетпес» на 9 зачетных баллов отстает от второй позиции. К тому же забивала команда лишь 21 мяч в 15 поединках.

Последние матчи: в предыдущем поединке команда полностью провалилась. «Окжетпес» уступил «Кайрату» (1:3).

До того команда с натугой переиграла «Тобол» (2:1). При этом чуть ранее она не сумела одолеть нестабильный «Жетысу» (2:2).

Ныне «Окжетпес» находится не в самых оптимальных кондициях. Плюс команда в среднем пропускает фактически гол за матч.

Состояние команды: «Окжетпес» потерпел всего два поражения в текущем чемпионате. Потенциал у команды весьма высокий, вот только очки она теряет зачастую на ровном месте.

В шести поединках вне родных стен «Окжетпес» добыл 11 очков. На выезде команда отличилась 9 забитыми мячами, к тому же всего один раз познала горечь поражения.

Вот только непонятно, как быстро «Окжетпес» отойдет от последней коллизии. Да и вообще, команда неизменно пропускала в четырех своих последних поединках.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Кайрата» дают 1.36, а на «Окжетпес» — 9.45; ничейный исход букмекеры оценивают в 4.46.

Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 1.79, а на тотал меньше 2.5 можно ориентироваться за 1.98.

Прогноз: «Жёлто-чёрные» активно пытаются догнать лидера, и явно не допустят потери очков в матче с деморализованным последней неудачей соперником.

2.01 Фора «Кайрата» -1.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.01 на матч «Кайрат» — «Окжетпес» принесёт чистый выигрыш 1010₽, общая выплата — 2010₽

Ставка: Фора «Кайрата» -1.5 за 2.01.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.

2.70 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.70 на матч «Кайрат» — «Окжетпес» позволит вывести на карту выигрыш 1700₽, общая выплата — 2700₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.70.

Пять причин, почему ставка зайдет