4 июля в 16-м туре чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Кызылжар» и «Елимай». Начало игры — в 16:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.19.
«Кызылжар»
Турнирное положение: «Кызылжар» проводит блеклый сезон. Команда на данный момент находится на скромном 12-м месте турнирной таблицы.
При этом «Кызылжар» на 5 очков оторвался от опасной зоны. Команда забила всего 17 мячей в 16 поединках, победив лишь 4 раза.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Кызылжар» был бит «Елимаем» (0:2).
К слову, поединок с «Кайратом» также завершился поражением (2:4). К тому же немного ранее команда проиграла тем же алмаатинцам (0:3).
В четырех своих последних матчах «Кызылжар» потерпел поражения. В этих поединках команда отличилась всего двумя забитыми мячами при 11 пропущенных в свои ворота. Как ни крути, кризис…
Состояние команды: «Кызылжар» имеет проблемы с надежностью тылов. Команда в пяти последних матчах неизменно пропускала два и более мячей. С такой обороной думать о месте даже на экваторе таблицы чересчур наивно.
Притом, что «Кызылжар» традиционно неудачно противостоит «Елимаю». В пяти последних очных поединках команда уступила три раза при двух ничьих. Плюс в двух последних очных встречах она не смогла поразить ворота семейчан.
«Елимай»
Турнирное положение: Эта команда пытается включиться в борьбу за медали. «Елимай» ныне пребывает на 4-м месте турнирной таблицы чемпионата.
При этом «Елимай» на 4 очка отстает от первой тройки. А вот в свои ворота команда пропустила 19 мячей в 15 матчах. Плюс побед в активе значится лишь шесть.
Последние матчи: в предыдущем поединке команда разжилась тремя очками. «Елимай» уверенно одолел «Кызылжар» (2:0).
До того команда уступила скромному «Атырау» (1:2). При этом чуть ранее она потерпела поражение от «Ордабасы» (1:3).
Нынче «Елимай» не отличается стабильностью результатов. Команда до последней виктории уступила дважды подряд, хотя чуть ранее победила дважды кряду.
Состояние команды: Семейчане потенциально способны улучшить свои результаты. Вот только команда испытывает некоторые сложности в плане реализации: забито всего 23 мяча в 15 матчах.
В семи поединках вне родных стен «Елимай» добыл двенадцать зачетных баллов. В пассиве у команды всего одна выездная коллизия при 13 забитых мячах.
Нет сомнений, что «Елимай» едет в гости за тремя очками. Команда еще ни разу не проигрывала «Кызылжару», к тому же испытывающему очевидный кризис жанра.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Елимай» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Победа команды оценивается букмекерами с коэффициентом 2.19. Ничья — в 3.40, успех соперника — в 3.19.
Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 1.97, а вот ТМ 2.5 можно взять за 1.80.
Прогноз: «Елимай» пытается подтянуться к третьей позиции, к тому же пораженческая серия «Кызылжара» уже составляет четыре матча.
Ставка: Победа «Елимая» за 2.19.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих сумеют отличиться более трех раз.
Ставка: Тотал больше 3.5 за 3.34.
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Кызылжар» уступил в 4 своих последних поединках
- «Елимай» одолел «Кызылжар» в двух последних очных встречах
- Продуктивный сезон проводит хавбек семейчан Роман Муртазаев, отличившийся уже 7 забитыми мячами
- «Кызылжар» проигрывает каждый второй свой домашний поединок
- «Елимай» уступил всего в одном гостевом матче из семи