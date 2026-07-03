4 июля в 16-м туре чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Кызылжар» и «Елимай». Начало игры — в 16:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.19.

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«Кызылжар»

Турнирное положение: «Кызылжар» проводит блеклый сезон. Команда на данный момент находится на скромном 12-м месте турнирной таблицы.

При этом «Кызылжар» на 5 очков оторвался от опасной зоны. Команда забила всего 17 мячей в 16 поединках, победив лишь 4 раза.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Кызылжар» был бит «Елимаем» (0:2).

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К слову, поединок с «Кайратом» также завершился поражением (2:4). К тому же немного ранее команда проиграла тем же алмаатинцам (0:3).

В четырех своих последних матчах «Кызылжар» потерпел поражения. В этих поединках команда отличилась всего двумя забитыми мячами при 11 пропущенных в свои ворота. Как ни крути, кризис…

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Состояние команды: «Кызылжар» имеет проблемы с надежностью тылов. Команда в пяти последних матчах неизменно пропускала два и более мячей. С такой обороной думать о месте даже на экваторе таблицы чересчур наивно.

Притом, что «Кызылжар» традиционно неудачно противостоит «Елимаю». В пяти последних очных поединках команда уступила три раза при двух ничьих. Плюс в двух последних очных встречах она не смогла поразить ворота семейчан.

«Елимай»

Турнирное положение: Эта команда пытается включиться в борьбу за медали. «Елимай» ныне пребывает на 4-м месте турнирной таблицы чемпионата.

При этом «Елимай» на 4 очка отстает от первой тройки. А вот в свои ворота команда пропустила 19 мячей в 15 матчах. Плюс побед в активе значится лишь шесть.

Последние матчи: в предыдущем поединке команда разжилась тремя очками. «Елимай» уверенно одолел «Кызылжар» (2:0).

До того команда уступила скромному «Атырау» (1:2). При этом чуть ранее она потерпела поражение от «Ордабасы» (1:3).

Нынче «Елимай» не отличается стабильностью результатов. Команда до последней виктории уступила дважды подряд, хотя чуть ранее победила дважды кряду.

Состояние команды: Семейчане потенциально способны улучшить свои результаты. Вот только команда испытывает некоторые сложности в плане реализации: забито всего 23 мяча в 15 матчах.

В семи поединках вне родных стен «Елимай» добыл двенадцать зачетных баллов. В пассиве у команды всего одна выездная коллизия при 13 забитых мячах.

Нет сомнений, что «Елимай» едет в гости за тремя очками. Команда еще ни разу не проигрывала «Кызылжару», к тому же испытывающему очевидный кризис жанра.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Елимай» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Победа команды оценивается букмекерами с коэффициентом 2.19. Ничья — в 3.40, успех соперника — в 3.19.

Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 1.97, а вот ТМ 2.5 можно взять за 1.80.

Прогноз: «Елимай» пытается подтянуться к третьей позиции, к тому же пораженческая серия «Кызылжара» уже составляет четыре матча.

2.19 Победа «Елимая» Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.19 на матч «Кызылжар» — «Елимай» позволит вывести на карту выигрыш 1190₽, общая выплата — 2190₽

Ставка: Победа «Елимая» за 2.19.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих сумеют отличиться более трех раз.

3.34 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.34 на матч «Кызылжар» — «Елимай» позволит вывести на карту выигрыш 2340₽, общая выплата — 3340₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 3.34.

Пять причин, почему ставка зайдет