4 июля в товарищеском матче по футболу сыграют ЦСКА и «Арсенал» Тула. Начало игры — в 16:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.17.

ЦСКА

Турнирное положение: «Армейцы» минувший сезон провели не столь продуктивно. Команда финишировала лишь на 5-й позиции, на 2 очка отстав от медальной зоны.

При этом ЦСКА в среднем пропускал фактически гол за матч. А вот забили «армейцы» всего 44 мяча в 30 поединках элитного дивизиона.

Последние матчи: первый контрольный поединок летнего межсезонья команда провела неудачно. Подопечные Игдисамова не сумели одолеть «Шинник» (1:1).

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До того команда нанесла поражение землякам из «Локомотива» (3:1). Да и поединок с «Пари НН» завершился викторией (2:1).

В своих последних матчах ЦСКА смотрелся довольно выгодно. Команда не проигрывает в 3 поединках кряду, но пока только входит в игровой ритм.

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Состояние команды: В новом сезоне перед «армейцами» снова стоят максимальные задачи. Команда Игдисамова потенциально должна быть в тройке, но в клубе не скрывают своих чемпионских амбиций.

Семимильными шагами прогрессирует Матвей Кисляк. Вот только пока все никак не восстановится капитан «армейцев» Игорь Акинфеев.

«Арсенал» Тула

Турнирное положение: Туляки провели неровный сезон. Команда заняла 13 место в турнирной таблице первого дивизиона.

Причем «Арсенал» Тула в 34 матчах минувшего сезона забил 42 мяча. А вот пропустила команда Дмитрия Гунько 44 раза.

Последние матчи: туляки уже активно проводят спарринги. Вот только в трех контрольных матчах команде еще не удалось добыть ни одной победы.

Поединок с «Сочи» принес боевой паритет (3:3). Да и костромской «Спартак» обыграть не вышло — ничья 1:1.

Вот только «Арсенал» Тула не побеждает еще с конца марта. К тому же туляки имеют не самые надежные тылы. Плюс ко всему, Гунько пока не удается отыскать пресловутый баланс в игре команды.

Состояние команды: Туляки бледновато выглядят в атаке. Тем не менее, команда способна дать бой кому угодно, уступив летом лишь «Волге» (1:2).

Вот только не совсем понятно, в какой форме находятся ведущие игроки команды. Туляки летом существенно обновились в кадровом плане, и только притираются друг к другу.

Тем не менее, полпред первой лиги намерен не дать разбежаться «армейцам». В игре вторым номером «Арсенал» Тула довольно эффективен, к тому же уже знатно оббился в спаррингах.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров ЦСКА в этом поединке выглядит предпочтительнее соперника. На победу этой команды ставки принимаются с коэффициентом 1.24. Ничья оценивается в 6.05, тогда как победа соперника — в 10.50.

Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 1.41, а на тотал меньше 2.5 можно ориентироваться за 2.54.

Прогноз: ЦСКА только входит в форму, тогда как туляки уже активно проводят контрольные матчи, прибавляя во всех компонентах.

2.17 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.17 на матч ЦСКА — «Арсенал» Тула принесёт прибыль 1170₽, общая выплата — 2170₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.17.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше четырех мячей.

3.52 Тотал больше 4.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.52 на матч ЦСКА — «Арсенал» Тула принесёт прибыль 2520₽, общая выплата — 3520₽

Ставка: Тотал больше 4.5 за 3.52.

Пять причин, почему ставка зайдет