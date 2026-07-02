В этом экспрессе проанализируем встречи ЧМ-2026, шведского Аллсвенскан и чемпионата Белоруссии. Футбольный аналитик LiveSport.Ru Андрей Треквартиста подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 4.52.

Австралия — Египет

Футбол. Чемпионат мира. 1/16 финала

Сборная Австралии в группе D стала второй после хозяек турнира США, набрав 4 очка и только по дополнительным показателям опередив Парагвай. Команда начала турнир с сенсационной победы над Турцией (2:0). Затем было поражение от США (0:2) и невзрачная ничья с Парагваем (0:0).

Во всех этих матчах Австралия играла хуже соперника, ничего не могла предложить в атаке, да и вообще произвела впечатление слабой команды, которой откровенно везёт и сильна она только в обороне.

В группе G Египет также занял вторую строчку с 5 очками, уступив только Бельгии (5) и обогнав Иран (3) с Новой Зеландией (1). Решающей для египтян стала драматическая встреча с Ираном (1:1). На 9‑й минуте Сабер вывел команду вперёд, Иран через две минуты не забил пенальти, но почти сразу сравнял счёт. Второй тайм проходил с переменным успехом, но ближе к победе был Иран, который забил на 90+3‑й минуте, но потом гол был отменён из‑за сомнительного офсайда.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Ранее команда сыграла вничью с Бельгией (1:1) и обыграла Новую Зеландию (3:1). По составу и качеству игры египтяне с Салахом и Мармушем точно сейчас сильнее австралийцев.

Наш прогноз: победа Египта в основное время с форой 0 за 1,65.

«Нафтан» — «Динамо» Брест

Футбол. Чемпионат Белоруссии. Высшая лига

Пока «Нафтан» — главный аутсайдер чемпионата Белоруссии. У команды всего 6 очков, всего одна победа в сезоне и разница мячей 8–27. В прошлом туре «Нафтан» в гостях дал бой прошлогоднему чемпиону «Макслайну» (1:2).

До этого одержал победу в чемпионате над «Барановичами» на своём поле со счётом 1:0 и уступил на выезде «Ислочи» (1:3). Последние успехи клуба напрямую связаны с кандидатурой нового главного тренера Александра Храпковского, который возглавил коллектив три тура назад и смог в него вдохнуть новую жизнь.

Сейчас «Динамо» Брест занимает 8‑е место в таблице чемпионата с 18 очками после 13 туров, показывая футбол довольно неплохого качества. В прошлом туре бело‑голубые не смогли на своём поле переиграть «Минск» (0:0). Туром ранее была гостевая победа над «Витебском» (2:1) и поражения на своём поле от «Немана» (1:3) и от «Гомеля» (1:2) в гостях.

Сейчас некогда флагмана белорусского футбола тренирует авторитетный специалист Александр Седнев. Понятно, что брестское «Динамо» сейчас сильнее, но после последних изменений «Нафтан» уже не безнадёжен и на своём поле должен дать бой.

Наш прогноз: победа «Нафтана» с форой +1,5 за 1,65.

«Сириус» — «Мьёлльбю»

Футбол. Чемпионат Швеции. Аллсвенскан

«Сириус» стал главной сенсацией первой части сезона шведского чемпионата, вихрем пронёсшись по соперникам и показывая яркий результативный футбол. После 10 матчей команда уверенно возглавляет таблицу с 28 очками и разницей 27:10.

У «Сириуса» очень молодой состав, на многих игроков которого уже положили глаз более статусные клубы, да и тренер Андреас Энгельмарк не самый опытный. Последний матч команда сыграла 30 мая и разгромила в гостях АИК (3:0).

В прошлом сезоне «Мьёлльбю» из скромной деревушки Хеллевик удивил всю Скандинавию и многих в мире сенсационной победой в чемпионате и первыми в истории золотыми медалями. Перед началом сезона команду покинул главный тренер Андреас Торстенссон, причастный ко всем успехам.

Теперь «Мьёлльбю» руководит молодой норвежец Карл Аксум, ранее работавший в структуре клуба. На старте сезона команда привыкала к новым требованиям и немного забуксовала, но сейчас набрала ход и уже подтянулась к группе лидеров. Сейчас она уже на шестой строчке с 15 очками и отставанием в 3 очка от третьей строчки. Гости точно должны дать бой неожиданному лидеру.

Наш прогноз: победа гостей с форой +1 за 1,66.

4.52 Экспресс Ставка на матч #1 Поставить →

Общий коэффициент — 4,52.