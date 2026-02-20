Вернутся ли «орлы» к победам?

прогноз на матч Серии A, ставка за 2.45

21 февраля в 26-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Кальяри» и «Лацио». Начало игры — в 22:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Кальяри — Лацио с коэффициентом для ставки за 2.45.

«Кальяри»

Турнирное положение: «Сардинцы» ходят в середняках лиги. Команда находится на 13 месте турнирной таблицы.

При этом «Кальяри» на 7 очков опережает опасную зону. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Сардинцы» уступили «Лечче» (0:2).

До того команда была бита крепкой «Ромой» (0:2). Зато поединок с «Вероной» завершился уверенным успехом (4:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Кальяри» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: Джанлука Гаэтано — травмирован.

Состояние команды: «Сардинцы» нынче приуныли в плане результатов. Команда уступила дважды кряду.

Причем «Кальяри» традиционно неудачно противостоит «орлам». В пяти последних очных поединках команда уступила 5 раз.

Нет сомнений, что номинальные хозяева намерены закрепиться на экваторе таблицы. «Сардинцы» мотивированы вернуться на забивной путь.

«Лацио»

Турнирное положение: «Орлы» сражаются за попадание в зону еврокубков. Команда пребывает на 9 месте турнирной таблицы.

Причем «Лацио» на 9 очков отстает от искомой 6 позиции. При этом команда в среднем забивает гол за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Орлы» уступили «Аталанте» (0:2).

До того команда в серии пенальти одолела «Болонью». А вот чуть ранее она расписала мировую с «Ювентусом» (2:2).

При этом «Лацио» в 5 своих последних поединках добыла одну викторию. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Тома Башич, Мануэль Лаццари, Педро, Маттиа Цакканьи — травмированы.

Состояние команды: «Орлы» забивают с заметной натугой. Да и лазарет римлян все никак не опустеет.

При этом «Лацио» в среднем пропускает аккурат гол за матч. Плюс команда не может победить уже 3 матча подряд.

Команда переиграла «Кальяри» в 6 последних очных встречах. Да и в нынешней диспозиции римляне намерены разжиться тремя очками.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Вот только «орлам» срочно нужно прибавлять в плане реализации.

Статистика для ставок

«Орлы» не побеждают 3 матча кряду

«Кальяри» не забивал в 2 своих последних матчах

«Лацио» одолел «сардинцев» в 6 последних очных поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Лацио» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.45. Ничья оценена в 3.00, а победа оппонента — в скромные 3.10.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.40 и 1.52.

Прогноз: «Лацио» мотивирован подтянуться к первой шестерке, и явно будет активно атаковать.

Номинальные гости имеют достаточно качественный подбор атакующих исполнителей, да и «Кальяри» не забивает уже два матча кряду.

Ставка: Победа «Лацио» за 2.45.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.40