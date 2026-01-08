«Реал Сосьедад» справится с «Хетафе» в гостях?

прогноз на матч Ла Лиги, ставка за 2.10

9 января в 18-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Хетафе» и «Реал Сосьедад». Начало игры — в 23:00 мск.

«Хетафе»

Турнирное положение: Команда занимает 10-е место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 21 балл за 18 встреч при отрицательной разнице мячей 14:23.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неплохо, разойдясь миром с «Райо Вальекано» (1:1).

До того команда потерпела поражение от «Бетиса» (0:4) в Ла Лиге и уступила «Бургосу» (1:3) в 1/16 финала в Кубке Испании.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Состояние команды: «Хетафе» после добротного старта сезона откатился на позиции в середине таблицы и теперь команда Хосе Бордаласа находится ближе к зоне вылета, чем к топ-4.

Нет сомнений, что коллектив из пригорода Мадрида останется в высшем дивизионе Испании, но не более.

«Реал Сосьедад»

Турнирное положение: Команда занимает 15-е место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 18 очков за 18 встреч при отрицательной разнице мячей 22:26.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела достойно, отобрав очки у «Атлетико» (1:1).

До того команда разошлась миром с «Леванте» (1:1) в Ла Лиге и обыграла «Эльденсе» (3:2) в 1/16 финала Кубка Испании.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Реал Сосьедад» в последних поединках смотрится неплохо, но в основном команде из Сан-Себастьяна не хватает мощи в атаке.

Команда находится явно ниже своих возможностей и ожиданий в турнирной таблице, но вполне способна попасть в еврокубки в случае победы в Кубке Испании.

Статистика для ставок

«Хетафе» не побеждает в пяти последних матчах

«Реал Сосьедад» 3 раза кряду не проигрывает

Прошлый матч завершился победой «Хетафе» со счетом 3:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Реал Соьедад» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.65. Ничья оценена в 2.90, а победа оппонента — в скромные 3.65.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 3.05 и 1.33.

Прогноз: «Реал Сосьедад» выглядит сейчас предпочтительнее своих оппонентов и вряд ли захотят прервать свою беспроигрышную серию.

1.71 Победа «Реал Сосьедада» с форой 0 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.71 на матч «Хетафе» — «Реал Сосьедад» принесёт чистый выигрыш 710₽, общая выплата — 1710₽

Ставка: Победа «Реал Сосьедада» с форой 0 за 1.71.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

3.05 Тотал больше 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 3.05 на матч «Хетафе» — «Реал Сосьедад» принесёт чистый выигрыш 2050₽, общая выплата — 3050₽

Ставка: Тотал больше 2.5 за 3.05