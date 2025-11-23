прогноз на матч Примеры, ставка за 3.15

«Эльче» встретится с «Реалом» в рамках 13-го тура испанской Примеры. Поединок пройдет 23 ноября и начнется в 23:00 по мск.

«Эльче»

Турнирное положение: После 12-и туров команда занимает 11-е место в таблице Примеры с 15-ю очками в активе. «Эльче» отстает от еврокубков всего на 3 балла.

Плотность турнирной таблицы чемпионата Испании невероятно высока, ведь «Эльче» опережают зоны вылета лишь на 5 баллов. Все может измениться в любой момент.

Последние матчи: В прошлом туре Примеры «Эльче» сыграл вничью с «Реал Сосьедад» (1:1), упустив минимальное преимущество на 89-й минуте. До этого команда проиграла «Барселоне» (1:3).

В последних 5-и встречах Примеры «Эльче» никак не может победить, трижды проиграл и дважды сыграл вничью. За этот отрезок команда 3 раза забила при 8-и пропущенных.

Не сыграет: Хосан из-за травмы.

Состояние команды: «Эльче» начинает пробуксовывать. Команда способна дать бой любому сопернику, но в последнее время набирает очки крайне редко. Если «Эльче» продолжит часто проигрывать, то зона вылета настигнет их очень быстро.

К слову, «Эльче» удачно выступает на своем поле, набрав 12 очков из 18-и возможных дома. По этому показателю команда занимает 8-е место в чемпионате Испании.

«Реал»

Турнирное положение: «Сливочные» продолжают закрепляться на вершине в таблице Примеры. «Реал» занимает 1-е место с 31-м очком в активе после 12-и туров.

Ближайший конкурент команды «Барселона» отстает от 1-й строчки на 3 балла. К тому же, «Вильярреал» и «Атлетико» также могут доставить проблемы, команды набрали 26 и 25 очков соответственно.

Последние матчи: В прошедшей встрече чемпионата Испании «Реал» сыграл вничью с «Райо Вальекано» (0:0). До этого «сливочные» и вовсе уступили «Ливерпулю» (0:1) в Лиге чемпионов.

В Примере «Реал» не проигрывает на протяжении 5-и последних матчей. За этот период команда однажды сыграла вничью и 4 раза победила, забив 10 голов при 2-х пропущенных.

Не сыграют: Карвахаль, Милитао и Мастантуоно (у всех — травмы).

Состояние команды: Кажется, что противостояние «Реала» с «Барселоной» за 1-ю строчку будет проходить до самого последнего тура. «Сливочным» вообще нельзя терять очки, тем более на своем поле.

В последних 5-и очных встречах «Реал» 4 раза обыгрывал «Эльче», а также однажды сыграл вничью. Нет сомнений, что «сливочные» будут доминировать, осталось реализовать свои моменты.

Статистика для ставок

«Эльче» не может победить в Примере на протяжении 5-и последних матчей

«Реал» не может забить ни одного гола в последних 2-х встречах

В последних 5-и очных встречах «Реал» 4 раза обыгрывал «Эльче»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Реала» — 1.38, победа «Эльче» — 7.30, ничья — за 5.30.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.48 и 2.55 соответственно.

Прогноз: «Реал» не забивал в последних 2-х встречах. В предстоящем матче «сливочных» прорвет.

Ставка: Индивидуальный тотал «Реала» 3 больше за 3.15.

Прогноз: «Реал» победит, команде необходимо закрепляться на 1-й строчке в Примере. Мотивация у игроков «сливочных» будет запредельная.

Ставка: Победа «Реала» с форой (-1.5) за 2.02.