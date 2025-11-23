«Реал» едет в Эльче после непростых двух недель: поражение на «Энфилде», нулевая ничья с «Райо» и сразу несколько травм в обороне. Хаби Алонсо снова вынужден собирать линию защиты по обстоятельствам, тогда как «Эльче» подходит к матчу в роли неудобного хозяина, который в этом сезоне не проигрывает на своём поле и стабильно отнимает очки у фаворитов.

22:30 Судейская бригада матча: Франсиско Хосе Эрнандес Маэсо — главный арбитр; ассистенты на поле — Иван Массо и Абрахам Перес; ВАР — Марио Мелеро, АВАР — Хуан Луис Пулидо.

22:10 Начинаем онлайн-трансляцию со стартовых составов команд:

«Эльче»: Пенья, Форт, Аффенгрубер, Чуст, Нуньес, Агуадо, Херман, Фебас, Дианг, Рафa Мир, Андре да Силва

«Реал»: Куртуа, Александер-Арнольд, Асенсио, Хёйсен, Каррерас, Гарсия, Гюлер, Себальос, Беллингем, Родриго, Мбаппе.

«Эльче»

Команда Эдера Сарабии уверенно чувствует себя после возвращения в Примеру: три победы, шесть ничьих и ни одного поражения дома. За счёт плотной игры в средней линии и аккуратной работы блока «Эльче» редко позволяет соперникам разбегаться и почти всегда доводит матчи до равных отрезков. Перед туром главный вопрос касается Педро Бигаса, который может не успеть восстановиться, но в остальном состав близок к оптимальному.

Отдельная история — Родри Мендоса. Интерес к 20-летнему полузащитнику уже проявили несколько европейских топ-клубов, включая «Реал», но в «Эльче» подчёркивают, что отпускать игрока не собираются. На поле он снова выйдет в роли одного из тех, кто отвечает за продвижение мяча и поддержание темпа.

В атаке, как и в матче с «Реал Сосьедад», ожидается Альваро Родригес — воспитанник мадридцев, который в прошлом туре открыл счёт.

«Реал Мадрид»

У команды Алонсо снова возникли проблемы с кадрами именно в обороне. Эдер Милитао повредился в сборной, Антонио Рюдигер по-прежнему вне игры, а Дани Карвахаль выбыл до 2026 года. Поэтому связка в центре, скорее всего, будет экспериментальной — Давид Алаба и Рауль Асенсио, справа возможен выход Трента Александера-Арнолда.

При этом общая конструкция игры остаётся стабильной. «Реал» лидирует в таблице, имеет одну из лучших оборон в Ла Лиге и располагает мощной группой атаки. Килиан Мбаппе тренируется после лёгкого воспаления и должен быть готов, Винисиус и Беллингем — в обойме, Куртуа — в отличной форме и без последствий после паузы. Единственные серьёзные потери в центре поля — Орельен Тчуамени и Франко Мастантуоно.

Контекст матча делает задачи мадридцев сложнее. «Эльче» дома не проигрывает никому, а «Реал» после паузы традиционно тяжело входит в ритм. Но с учётом уровня атаки и глубины состава команда Алонсо по-прежнему подходит к туру фаворитом и будет стремиться избавиться от осадка после двух матчей без побед.

