Голов будет в достатке

прогноз на матч Женской Лиги чемпионов, ставка за 2.01

7 октября в 1-м туре основного этапа Женской Лиги чемпионов по футболу сыграют «Барселона» (жен) и «Бавария» (жен). Начало игры — в 22:00 мск.

«Барселона» (жен)

Турнирное положение: Каталонки в своем чемпионате стартовали блестяще. Команда находится на 1 месте турнирной таблицы.

При этом «Барселона» (жен) набрала 18 зачетных баллов в 6 турах. А вот забивает команда в среднем 5 мячей за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Каталонки переиграли «Эйбар» (4:0).

До того команда нанесла поражение «Эспаньолу» (2:0). Да и поединок с «Севильей» завершился викторией (5:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 5 побед. В этих поединках «Барселона» (жен) забила 23 мяча, пропустив в свои ворота 1.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Каталонки нынче находятся на подъеме. Команда побеждает уже 7 матчей кряду.

Причем «Барселона» (жен) исторически удачно противостоит баваркам. В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при 2 поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Каталонки имеют в своем составе качественных атакующих исполнительниц.

«Бавария» (жен)

Турнирное положение: Баварки в своем чемпионате преуспевают. Команда ныне пребывает на 2 месте турнирной таблицы.

Причем «Бавария» (жен) в 5 стартовых матчах набрала 13 очков. Команда отличилась 13 мячами без пропущенных в собственные ворота.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. Баварки разгромили «Вердер» (4:0).

До того команда сумела одолеть дортмундскую «Боруссию» (2:0). А вот чуть ранее она нанесла поражение еще и «Фрайбургу» (4:0).

При этом «Бавария» (жен) в 5 своих последних поединках добыла 4 победы. Команда отличилась 13 забитыми мячами без пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Баварки весьма крепки, к тому же прибавляют с каждым матчем. А вот забивает команда в среднем больше 2 голов за матч.

При этом «Бавария» (жен) победила в 3 своих последних поединках. Вот только поединки с грандами даются команде непросто.

Баварки в среднем пропускают реже одного мяча за матч. Да и вообще, команда в 6 своих последних поединках оставляла свои владения сухими.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Баварки уж точно не боятся соперниц, да и тылы команды весьма надежны.

Статистика для ставок

«Бавария» (жен) победила в 3 своих последних поединках

Каталонки побеждают уже 7 матчей кряду

«Бавария» (жен) не пропускает уже 6 матчей кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Барселона» (жен) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.22. Ничья оценена в 6.21, а победа оппонента — в скромные 10.72.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.39 и 2.79.

Прогноз: «Барселона» (жен) имеет качественный подбор атакующих исполнителей, и наверняка будет активно атаковать.

Обе команды шикарно выглядят в плане реализации, и уж точно не собираются осторожничать.

2.01 ТБ 3.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.01 на матч «Барселона» (жен) — «Бавария» (жен) позволит вывести на карту выигрыш 1010₽, общая выплата — 2010₽

Ставка: ТБ 3.5 за 2.01.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше четырех мячей.

3.23 ТБ 4.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.23 на матч «Барселона» (жен) — «Бавария» (жен) позволит вывести на карту выигрыш 2230₽, общая выплата — 3230₽

Ставка: ТБ 4.5 за 3.23