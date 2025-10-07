7 октября в 1-м туре основного этапа Женской Лиги чемпионов по футболу сыграют «Барселона» (жен) и «Бавария» (жен). Начало игры — в 22:00 мск.
«Барселона» (жен)
Турнирное положение: Каталонки в своем чемпионате стартовали блестяще. Команда находится на 1 месте турнирной таблицы.
При этом «Барселона» (жен) набрала 18 зачетных баллов в 6 турах. А вот забивает команда в среднем 5 мячей за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Каталонки переиграли «Эйбар» (4:0).
До того команда нанесла поражение «Эспаньолу» (2:0). Да и поединок с «Севильей» завершился викторией (5:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 5 побед. В этих поединках «Барселона» (жен) забила 23 мяча, пропустив в свои ворота 1.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Каталонки нынче находятся на подъеме. Команда побеждает уже 7 матчей кряду.
Причем «Барселона» (жен) исторически удачно противостоит баваркам. В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при 2 поражениях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Каталонки имеют в своем составе качественных атакующих исполнительниц.
«Бавария» (жен)
Турнирное положение: Баварки в своем чемпионате преуспевают. Команда ныне пребывает на 2 месте турнирной таблицы.
Причем «Бавария» (жен) в 5 стартовых матчах набрала 13 очков. Команда отличилась 13 мячами без пропущенных в собственные ворота.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. Баварки разгромили «Вердер» (4:0).
До того команда сумела одолеть дортмундскую «Боруссию» (2:0). А вот чуть ранее она нанесла поражение еще и «Фрайбургу» (4:0).
При этом «Бавария» (жен) в 5 своих последних поединках добыла 4 победы. Команда отличилась 13 забитыми мячами без пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Баварки весьма крепки, к тому же прибавляют с каждым матчем. А вот забивает команда в среднем больше 2 голов за матч.
При этом «Бавария» (жен) победила в 3 своих последних поединках. Вот только поединки с грандами даются команде непросто.
Баварки в среднем пропускают реже одного мяча за матч. Да и вообще, команда в 6 своих последних поединках оставляла свои владения сухими.
Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Баварки уж точно не боятся соперниц, да и тылы команды весьма надежны.
Статистика для ставок
- «Бавария» (жен) победила в 3 своих последних поединках
- Каталонки побеждают уже 7 матчей кряду
- «Бавария» (жен) не пропускает уже 6 матчей кряду
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Барселона» (жен) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.22. Ничья оценена в 6.21, а победа оппонента — в скромные 10.72.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.39 и 2.79.
Прогноз: «Барселона» (жен) имеет качественный подбор атакующих исполнителей, и наверняка будет активно атаковать.
Обе команды шикарно выглядят в плане реализации, и уж точно не собираются осторожничать.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.01.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше четырех мячей.
Ставка: ТБ 4.5 за 3.23