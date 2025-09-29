прогноз на матч АПЛ, ставка за 2.25

«Эвертон» встретится с «Вест Хэмом» в рамках 6-го тура английской Премьер-лиги. Поединок пройдет 29 сентября и начнется в 22:00 по мск.

«Эвертон»

Турнирное положение: «Ириски» занимают 13-е место в таблице АПЛ с 7-ю очками в активе после 5-и туров. «Эвертон» отстает от зоны еврокубков на 4 пункта.

Команда довольно удачно начала сезон на своем поле, набрав 4 очка из 6-и возможных дома. К тому же, «Эвертон» при родных трибунах не пропустил ни одного гола в 2-х встречах при двух забитых.

Последние матчи: В прошлом поединке «ириски» уступили «Вулверхэмптону» (0:2) и вылетели из Кубка английской лиги. До этого «Эвертон» уступил «Ливерпулю» (1:2) в АПЛ.

«Эвертон» не может победить на протяжении 3-х последних матчей во всех турнирах. За этот период команда также сыграла вничью с «Астон Виллой» (0:0) в Премьер-лиги.

Не сыграют: Брантвэйт и Роль (у обоих — травмы).

Состояние команды: «Ириски» не лучшим образом начала нынешний сезон в АПЛ, опережая зону вылета лишь на 3 балла. При этом, «Эвертон» удачно выступает дома.

Нападающий «ирисок» Илиман Ндиайе показывает отличный футбол на фоне многих других футболистов в команде. За 5 матчей в рамках АПЛ этот форвард забил 2 гола и сделал голевую передачу.

«Вест Хэм»

Турнирное положение: «Молотобойцы» провалили старт сезона, занимая предпоследнее 19-е место в таблице АПЛ с 3 очками в активе. «Вест Хэм» отстает от спасительной 17-й позиции на 2 пункта.

Стоит отметить, что команда делит последнее место в лиге по надежности в обороне. «Вест Хэм» пропустил 13 голов за 5 встреч. Столько же пропущенных у «Вулверхэмптона» и «Бернли».

Последние матчи: В прошедшей встрече «молотобойцы» уступили «Кристал Пэлас» (1:2), пропустив решающий гол на 68-й минуте. До этого «Вест Хэм» крупно проиграл «Тоттенхэму» (0:3).

В последних 5-и встречах в рамках АПЛ команда 4 раза проиграла и однажды обыграла «Ноттингем Форест» (3:0). За этот отрезок «Вест Хэм» также уступил «Челси» (1:5) и «Сандерленду» (0:3).

Не сыграют: Соучек (красная карточка) и Ван-Биссака (болезнь).

Состояние команды: «Вест Хэм» точно не может похвастаться стартом нынешнего сезона. «Молотобойцы» должны выдать серию с набранными очками, чтобы выбраться из этой ямы.

В последних 3-х очных встречах «Вест Хэм» дважды сыграл вничью с «Эвертоном». За этот период «молотобойцы» также однажды победили «ирисок» со счетом 2:1.

Статистика для ставок

[LIST]

[*] «Эвертон» не может победить на протяжении 3-х последних матчей во всех турнирах

[*] «Вест Хэм» проиграл 4 матча из последних 5-и в АПЛ

[*] В последних 3-х очных встречах команды дважды сыграли вничью

[/LIST]

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Эвертона» — 1.70, победа «Вест Хэма» — 5.20, ничья — за 3.90.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.93 и 1.90 соотвественно.

Прогноз: Можно предположить, что «Вест Хэм» продолжит проигрывать.

2.25 Победа «Эвертона» с форой (-1). Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.25 на матч «Эвертон» — «Вест Хэм» позволит вывести на карту выигрыш 1250₽, общая выплата — 2250₽

Ставка: Победа «Эвертона» с форой (-1) за 2.25.

Прогноз: При том, что «Вест Хэму» не получится набрать очки, команда будет упираться и забьет хотя-бы один гол.

1.90 Обе забьют. Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч «Эвертон» — «Вест Хэм» позволит вывести на карту выигрыш 900₽, общая выплата — 1900₽

Ставка: Обе забьют за 1.90.