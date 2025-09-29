В понедельник, 29 сентября, «Эвертон» примет «Вест Хэм» в рамках 6-го тура АПЛ. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

21:42 Матч пройдет на стадионе «Хилл Дикинсон» в Ливерпуле, вмещающем 52 888 зрителей.

21:40 Главным арбитром матча будет Сэмюэл Барротт.

Стартовые составы команд

«Эвертон»: Пикфорд, О'Брайен, Тарковски, Кин, Миколенко, Гейе, Гарнер, Дьюсбери-Холл, Грилиш, Ндиайе, Бету.

«Вест Хэм»: Ареола, Уолкер-Питерс, Мавропанос, Килман, Диуф, Фернандеш, Пакета, Магасса, Боуэн, Саммервилл, Фюллькруг.

«Эвертон»

«Ириски» занимают 13-е место в таблице АПЛ с 7-ю очками в активе после 5-и туров. «Эвертон» отстает от зоны еврокубков на 4 пункта. Команда довольно удачно начала сезон на своем поле, набрав 4 очка из 6-и возможных дома. К тому же, «Эвертон» при родных трибунах не пропустил ни одного гола в 2-х встречах при двух забитых. В прошлом поединке «ириски» уступили «Вулверхэмптону» (0:2) и вылетели из Кубка английской лиги. До этого «Эвертон» уступил «Ливерпулю» (1:2) в АПЛ. «Эвертон» не может победить на протяжении 3-х последних матчей во всех турнирах. За этот период команда также сыграла вничью с «Астон Виллой» (0:0) в Премьер-лиги.

«Ириски» не лучшим образом начала нынешний сезон в АПЛ, опережая зону вылета лишь на 3 балла. При этом, «Эвертон» удачно выступает дома. Нападающий «ирисок» Илиман Ндиайе показывает отличный футбол на фоне многих других футболистов в команде. За 5 матчей в рамках АПЛ этот форвард забил 2 гола и сделал голевую передачу. Не помогут команде Брантвэйт и Роль (у обоих — травмы).

«Вест Хэм»

«Молотобойцы» провалили старт сезона, занимая предпоследнее 19-е место в таблице АПЛ с 3 очками в активе. «Вест Хэм» отстает от спасительной 17-й позиции на 2 пункта. Стоит отметить, что команда делит последнее место в лиге по надежности в обороне. «Вест Хэм» пропустил 13 голов за 5 встреч. Столько же пропущенных у «Вулверхэмптона» и «Бернли». В прошедшей встрече «молотобойцы» уступили «Кристал Пэлас» (1:2), пропустив решающий гол на 68-й минуте. До этого «Вест Хэм» крупно проиграл «Тоттенхэму» (0:3). В последних 5-и встречах в рамках АПЛ команда 4 раза проиграла и однажды обыграла «Ноттингем Форест» (3:0). За этот отрезок «Вест Хэм» также уступил «Челси» (1:5) и «Сандерленду» (0:3).

«Вест Хэм» точно не может похвастаться стартом нынешнего сезона. «Молотобойцы» должны выдать серию с набранными очками, чтобы выбраться из этой ямы. В последних 3-х очных встречах «Вест Хэм» дважды сыграл вничью с «Эвертоном». За этот период «молотобойцы» также однажды победили «ирисок» со счетом 2:1. Не помогут команде Соучек (красная карточка) и Ван-Биссака (болезнь).

Личные встречи

В сезоне 2024/2025 команды сыграли 2 матча в рамках АПЛ. Обе игры завершились вничью (1:1 и 0:0). В рамках подготовки к нынешнему сезону команды сыграли в Летней Серии АПЛ, «Вест Хэм» победил со счетом 2:1.

За всю историю команды сыграли 154 матча. В 75 победил «Эвертон», в 45 «Вест Хэм», оставшиеся 34 игры завершились вничью.

