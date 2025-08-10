Енисей — Урал. Ставка (к. 2.52) и прогноз на футбол, Первая лига, 10 августа 2025 года

10 августа в 4-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Енисей» и «Урал». Начало игры — в 10:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Енисей» — «Урал», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Енисей»

Турнирное положение: Красноярцы откровенно провалили старт первенства. Нынче команда пребывает на 18 месте турнирной таблицы.

При этом «Енисей» набрал всего один зачетный пункт в 3 турах. Вот только в трех стартовых поединках первенства команда забила лишь один мяч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Енисей» не дал себя обыграть «Ротору» (0:0).

До того команда досадным образом уступила хабаровчанам (1:2). А вот поединок с «Чайкой» завершился полным провалом (0:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Енисей» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 8.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ФНЛ

Состояние команды: Красноярцы не побеждают 3 матча кряду. Да и в игровом механизме команды Андрея Тихонова очевидные неполадки.

Причем «Енисей» традиционно неудачно противостоит «Уфе». В пяти последних очных поединках команда уступила 4 раза при одной виктории.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Красноярцы явно постараются оттолкнуться от дна турнирной таблицы.

«Урал»

Турнирное положение: «Шмели» весьма продуктивно стартовали в первенстве. На данный момент команда находится на 1 месте турнирной таблицы.

Причем «Урал» в среднем забивает аккурат два гола за матч. А вот пропустила команда три мяча в трех первых турах.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Урал» переиграл «Родину» (2:1).

До того команда нанесла поражение «морякам» (3:2). А вот чуть ранее она с минимальным счетом переиграла «Шинник».

При этом «Урал» в 5 своих последних поединках добыла 3 победы. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Шмели» явно тянут на роль главного фаворита первенства. Да и в кадровом плане уральцы выглядят симпатично.

При этом «Урал» в трех первых турах добыл победы с разницей в один мяч. Вот только проблемы с надежность тылов решить пока не удается.

В составе «шмелей» стоит выделить Мартина Секулича. На его счету уже 2 мяча в новом первенстве, причем столько же раз отличился защитник Матвей Бардачёв.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. «Шмели» явно постараются как можно скорее вскрыть оборону красноярцев.

Статистика для ставок

«Шмели» победили в 3 своих последних матчах

«Урал» в среднем забивает 2 гола за матч

Красноярцы не побеждали в 3 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Урал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.93. Ничья оценена в 3.42, а победа оппонента — в скромные 4.02.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.17 и 1.66.

Прогноз: «Урал» мотивирован закрепиться в лидерах, и наверняка сразу активно понесется в атаку.

«Шмели» имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей, да и оборона красноярцев частенько допускает результативные ошибки.

Ставка: Победа «Урала» в 1 тайме за 2.52.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.17