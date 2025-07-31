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    «Канониры» легко переиграют «шпор»

    Арсенал — Тоттенхэм: прогноз на футбол и ставка за 2.30

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    Прогноз и ставки на «Арсенал» — «Тоттенхэм»
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    Деклан Райс
    31 июля в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Арсенал» и «Тоттенхэм». Начало игры — в 14:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Арсенал» — «Тоттенхэм», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 31 Июля 2025 года

    Арсенал Лондон

  • Лондон
    •  Арсенал Лондон 14:30 Тоттенхэм

    Тоттенхэм

  • Лондон
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    «Арсенал»

    Турнирное положение: «Канониры» вполне прилично провели минувший сезон. Команда финишировала на 2 строчке АПЛ.

    При этом «Арсенал» на 10 очков отстал от чемпиона. А вот забивала команда в среднем реже двух мячей за матч.

    Арсенал Лондон — Тоттенхэм: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Канониры» одолели «Ньюкасл» (3:2).

    До того команда нанесла поражение «Милану» (1:0). Плюс поединок с «Саутгемптоном» завершился непростой викторией (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 победы. В этих поединках «Арсенал» забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 5.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Канониры» победили в 4 своих последних матчах. А вот подбор игроков у команды по именам весьма качественный, да и летнее подкрепление имеется.

    Причем «Арсенал» традиционно успешно противостоит «Тоттенхэму». В пяти последних очных поединках «Канониры» победили 4 раза при одной ничьей.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. «Канониры» постараются продлить свой победный сериал.

    «Тоттенхэм»

    Турнирное положение: «Шпоры» минувший сезон провели неудачно. Команда финишировала на 17 месте турнирной таблицы.

    Причем «Тоттенхэм» выиграл Лигу Европы. А вот в собственные ворота команда пропустила 65 мячей в 38 матчах.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Тоттенхэм» не смог одолеть «Лутон Таун» (0:0).

    До того команда подписала мировую с «Уикомбом» (2:2). А вот несколько ранее она нанесла поражение «Редингу» (2:0).

    При этом «Тоттенхэм» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Шпоры» нынче выглядят бледновато. Команда не смогла победить в двух своих последних поединках.

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    При этом «Тоттенхэм» пока не проигрывал в летних спаррингах. Зато не проигрывает команда уже 3 матча кряду.

    Команда в нынешнее межсезонье существенно обновляется в кадровом плане. «Шпоры» намереваются побороться за попадание в Лигу чемпионов.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. В составе команды уж точно найдется кому забивать.

    Статистика для ставок

    • «Арсенал» победил в 4 своих последних поединках

    • «Шпоры» не уступили в 3 последних матчах

    • «Тоттенхэм» уже 3 года не обыгрывает «канониров»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.53. Ничья оценена в 4.50, а победа оппонента — в скромные 5.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.44 и 2.63.

    Прогноз: «Канониры» выглядят монолитнее соперника, и явно активно понесутся к воротам нестабильных «шпор».

    «Арсенал» имеет в своем распоряжении качественных атакующих исполнителей, да и оборона «Тоттенхэма» ошибается частенько.

    Ставка: Фора «Арсенала» -1.5 за 2.30.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.00

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Арсенал — Тоттенхэм?

    Матч Арсенал — Тоттенхэм состоится 31 июля 2025 года в 14:30 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Арсенал — Тоттенхэм?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Фора «Арсенала» -1.5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Арсенал — Тоттенхэм?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Фора «Арсенала» -1.5» с коэффициентом у букмекеров 2.30.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Арсенал — Тоттенхэм?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Арсенал — Тоттенхэм?

    Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.53. Ничья оценена в 4.50, а победа оппонента — в скромные 5.00.

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    Арсенал — Тоттенхэм: прогноз и ставка за 2.30, статистика, коэффициенты матча 31.07.202514:30. «Канониры» легко переиграют «шпор»
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