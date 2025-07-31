Арсенал — Тоттенхэм: прогноз на футбол и ставка за 2.30

31 июля в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Арсенал» и «Тоттенхэм». Начало игры — в 14:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Арсенал» — «Тоттенхэм», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Арсенал»

Турнирное положение: «Канониры» вполне прилично провели минувший сезон. Команда финишировала на 2 строчке АПЛ.

При этом «Арсенал» на 10 очков отстал от чемпиона. А вот забивала команда в среднем реже двух мячей за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Канониры» одолели «Ньюкасл» (3:2).

До того команда нанесла поражение «Милану» (1:0). Плюс поединок с «Саутгемптоном» завершился непростой викторией (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 победы. В этих поединках «Арсенал» забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Канониры» победили в 4 своих последних матчах. А вот подбор игроков у команды по именам весьма качественный, да и летнее подкрепление имеется.

Причем «Арсенал» традиционно успешно противостоит «Тоттенхэму». В пяти последних очных поединках «Канониры» победили 4 раза при одной ничьей.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. «Канониры» постараются продлить свой победный сериал.

«Тоттенхэм»

Турнирное положение: «Шпоры» минувший сезон провели неудачно. Команда финишировала на 17 месте турнирной таблицы.

Причем «Тоттенхэм» выиграл Лигу Европы. А вот в собственные ворота команда пропустила 65 мячей в 38 матчах.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Тоттенхэм» не смог одолеть «Лутон Таун» (0:0).

До того команда подписала мировую с «Уикомбом» (2:2). А вот несколько ранее она нанесла поражение «Редингу» (2:0).

При этом «Тоттенхэм» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Шпоры» нынче выглядят бледновато. Команда не смогла победить в двух своих последних поединках.

При этом «Тоттенхэм» пока не проигрывал в летних спаррингах. Зато не проигрывает команда уже 3 матча кряду.

Команда в нынешнее межсезонье существенно обновляется в кадровом плане. «Шпоры» намереваются побороться за попадание в Лигу чемпионов.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. В составе команды уж точно найдется кому забивать.

Статистика для ставок

«Арсенал» победил в 4 своих последних поединках

«Шпоры» не уступили в 3 последних матчах

«Тоттенхэм» уже 3 года не обыгрывает «канониров»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.53. Ничья оценена в 4.50, а победа оппонента — в скромные 5.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.44 и 2.63.

Прогноз: «Канониры» выглядят монолитнее соперника, и явно активно понесутся к воротам нестабильных «шпор».

«Арсенал» имеет в своем распоряжении качественных атакующих исполнителей, да и оборона «Тоттенхэма» ошибается частенько.

Ставка: Фора «Арсенала» -1.5 за 2.30.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.00