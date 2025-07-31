Арсенал — Тоттенхэм: прогноз на футбол и ставка за 2.30

Арсенал Лондон
Тоттенхэм
«Арсенал»
Турнирное положение: «Канониры» вполне прилично провели минувший сезон. Команда финишировала на 2 строчке АПЛ.
При этом «Арсенал» на 10 очков отстал от чемпиона. А вот забивала команда в среднем реже двух мячей за матч.
Арсенал Лондон — Тоттенхэм: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Канониры» одолели «Ньюкасл» (3:2).
До того команда нанесла поражение «Милану» (1:0). Плюс поединок с «Саутгемптоном» завершился непростой викторией (2:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 победы. В этих поединках «Арсенал» забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 5.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Канониры» победили в 4 своих последних матчах. А вот подбор игроков у команды по именам весьма качественный, да и летнее подкрепление имеется.
Причем «Арсенал» традиционно успешно противостоит «Тоттенхэму». В пяти последних очных поединках «Канониры» победили 4 раза при одной ничьей.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. «Канониры» постараются продлить свой победный сериал.
«Тоттенхэм»
Турнирное положение: «Шпоры» минувший сезон провели неудачно. Команда финишировала на 17 месте турнирной таблицы.
Причем «Тоттенхэм» выиграл Лигу Европы. А вот в собственные ворота команда пропустила 65 мячей в 38 матчах.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Тоттенхэм» не смог одолеть «Лутон Таун» (0:0).
До того команда подписала мировую с «Уикомбом» (2:2). А вот несколько ранее она нанесла поражение «Редингу» (2:0).
При этом «Тоттенхэм» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Шпоры» нынче выглядят бледновато. Команда не смогла победить в двух своих последних поединках.
При этом «Тоттенхэм» пока не проигрывал в летних спаррингах. Зато не проигрывает команда уже 3 матча кряду.
Команда в нынешнее межсезонье существенно обновляется в кадровом плане. «Шпоры» намереваются побороться за попадание в Лигу чемпионов.
Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. В составе команды уж точно найдется кому забивать.
Статистика для ставок
- «Арсенал» победил в 4 своих последних поединках
- «Шпоры» не уступили в 3 последних матчах
- «Тоттенхэм» уже 3 года не обыгрывает «канониров»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.53. Ничья оценена в 4.50, а победа оппонента — в скромные 5.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.44 и 2.63.
- 2.30Ростов — Спартак: прогноз и ставкаСегодня в 20:45
- 2.70ЦСКА — Локомотив: прогноз и ставкаСегодня в 18:30
- 2.28Ахмат — Зенит: прогноз и ставкаСегодня в 20:45
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Прогноз: «Канониры» выглядят монолитнее соперника, и явно активно понесутся к воротам нестабильных «шпор».
«Арсенал» имеет в своем распоряжении качественных атакующих исполнителей, да и оборона «Тоттенхэма» ошибается частенько.
Ставка: Фора «Арсенала» -1.5 за 2.30.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.00