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    «Жирона» и «Бетис» поделят очки?

    Жирона — Бетис: прогноз и ставка за 3.40 на Примеру 21 апреля 2025 года

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    «Бетис»
    «Жирона» и «Бетис» проведут матч 21 апреля в 32-м туре чемпионата Испании по футболу. Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Жирона» — «Бетис», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 21 Апреля 2025 года

    Жирона

  • Жирона
    •  Жирона 22:00 Бетис

    Бетис

  • Севилья
    •

    «Жирона»

    Турнирное положение: команда из одноименного города в одноименной провинции приблизилась к зоне вылета после последних неудач.

    В настоящий момент «жиронцы» имеют в своем активе 34 зачетных балла и занимают 16-е место в турнирной таблице.

    Жирона — Бетис: коэффициенты букмекеров

    За 31 проведенный матч коллектив из Жироны смог забить 38 мячей, а пропустил целых 48.

    Последние матчи: в прошлых турах «бело-красные» проиграли «Осасуне» (1:2), «Алавесу» (0:1) и «Барселоне» (1:4).

    До этого же жиронский коллектив сыграл вничью с «Валенсией» (1:1), «Эспаньолом» (1:1) и «Сельтой» (2:2).

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Не сыграют: травмированы Рикард Артеро, Мигель Гутьеррес и Брайан Хиль.

    Состояние команды: подопечные Мичела находятся в глубоком кризисе и уже долгое время не могут победить. «Жирона» из-за этого приблизилась к зоне вылета на расстояние всего пяти очков.

    Теперь главной задачей «Жироны» является как раз сохранение прописки в элите. После удачного прошлого сезона в текущем даже такому результату все будут рады.

    «Бетис»

    Турнирное положение: команда из Севильи ведет борьбу за то, чтобы попасть в Лигу чемпионов в следующем сезоне.

    Сейчас «бетикос» имеет в своем активе 48 очков и занимает шестую строчку в турнирной таблице.

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    • За 31 матч севильцы 42 раза поразили ворота соперника и 39 раз пропустили в свои.

    Последние матчи: среди недели «белые» пробились в полуфинал Лиги конференций, переиграв «Ягеллонию» (2:0, 1:1).

    До этого севильский коллектив проиграл «Вильярреалу» (1:2) и сыграл вничью с «Барселоной» (1:1).

    Перед этим «гелиополиты» смогли победить «Севилью» (2:1), «Леганес» (3:2) и «Лас-Пальмас» (1:0).

    Не сыграют: в лазарете находятся Чими Авилья, Марк Рока и Диего Льоренте.

    Состояние команды: подопечные Мануэля Пеллегрини находятся всего в трех очках от зоны Лиги чемпионов. Также «Бетис» сыграет с «Фиорентиной» в полуфинале Лиги конференций и может побороться за трофей.

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    В прошлом сезоне «Бетис» стал седьмым, а теперь хочет сделать все, чтобы оказаться выше в этом году.

    Статистика для ставок

    • «Жирона» не может выиграть на протяжении 9 матчей подряд

    • «Бетис» выиграл только 1 из последних 4 матчей во всех турнирах

    • в последней очной игре «Бетис» и «Жирона» сыграли вничью 1:1

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: «Бетис» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 3.40, а победа «Жироны» — в 2.80.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.98 и 1.83.

    Прогноз: обеим командам нужны очки и нельзя отступать, поэтому в итоге все может завершиться ничейным исходом.

    Ставка: ничья за 3.40.

    Прогноз: команды в последнее время всегда пропускают, поэтому можем увидеть много голов.

    Ставка: тотал больше 3 за 2.65.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Жирона — Бетис?

    Матч Жирона — Бетис состоится 21 апреля 2025 года в 22:00 по московскому времени в рамках турнира: Примера (Ла Лига).

    Прогноз: какой прогноз на матч Жирона — Бетис?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: ничья.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Жирона — Бетис?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «ничья» с коэффициентом у букмекеров 3.40.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Жирона — Бетис?

    Смотреть матч турнира Примера (Ла Лига) в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Жирона — Бетис?

    Коэффициенты букмекеров: «Бетис» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 3.40, а победа «Жироны» — в 2.80.

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    Жирона — Бетис: прогноз и ставка за 3.40, статистика, коэффициенты матча 21.04.202522:00. «Жирона» и «Бетис» поделят очки?
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