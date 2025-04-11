Бёрнли
Норвич Сити
«Бёрнли»
Турнирное положение: «Кларетовые» сражаются за прямой выход в элиту. На данный момент они занимают 2 место в турнирной таблице.
При этом «Бёрнли» лишь по дополнительным показателям отстает от лидера. А вот в собственные ворота команда пропустила всего 12 мячей в 41 матче Чемпионшипа.
Бёрнли — Норвич Сити: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Кларетовые» не смогли одолеть «Дерби Каунти» (0:0).
До того команда нанесла поражение «Ковентри» (2:1). При этом чуть ранее она с минимальным счетом переиграла «Бристоль Сити».
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Бёрнли» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 2.
Не сыграют: Башир Хамфрис — травмирован.
Состояние команды: «Кларетовые» имеют весьма надежные тылы. А вот реализация несколько проседает: всего 55 забитых мячей в 41 поединке.
Матчи с «Норвичем» для команды традиционно складываются успешно. Из 5 последних поединков «Бёрнли» добыл 3 виктории при одном поражении.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. «Кларетовые» твердо намерены сохранить место в дуэте лидеров лиги.
«Норвич»
Турнирное положение: «Канарейки» ходят в середняках лиги. Ныне команда находится на 11 строчке турнирной таблицы.
Причем «Норвич» на 7 очков отстает от пресловутой зоны стыков. При этом в собственные ворота команда пропустила 56 мячей.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла всего один зачетный балл. «Канарейки» не уступили «Сандерленду» (0:0).
До того команда досадным образом уступила «Плимуту» (1:2). А вот поединок с «Вест Бромвичем» завершился викторией (1:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Норвич» добыл одну победу. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 7 пропущенных.
Не сыграют: Бенджамин Крисине, Льюис Доббин, Каллам Дойл — травмированы.
Состояние команды: «Канарейки» весенний цикл проводят бледновато. Команда не побеждает 2 матча кряду.
При этом «Норвич» неплохо действует в плане реализации. «Канарейки» настреляли 62 мяча в 41 матче второго по силе английского дивизиона.
«Кларетовым» команда уступила в трех последних очных поединках. Да и в нынешней диспозиции «канарейки» вполне будут рады и ничьей.
Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Канарейки» постараются преуспеть в игре вторым номером.
Статистика для ставок
- «Кларетовые» в среднем пропускают реже гола за матч
- «Бёрнли» обыграл «канареек» в 3 последних очных поединках
- «Норвич» не побеждал в 2 своих последних матчах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Бёрнли» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.53. Ничья оценена в 4.10, а победа оппонента — в скромные 6.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.05 и 1.80.
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Прогноз: «Кларетовые» сражаются за прямой выход в АПЛ, и явно начнут встречу максимально активно.
«Канарейки» имеют огромные сложности в плане надежности тылов, да и «Бёрнли» явно способен прибавить.
Ставка: Победа «Бёрнли» в 1 тайме за 2.10.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.05