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    «Кларетовые» начнут без прелюдий

    Бёрнли — Норвич: прогноз ставок (к. 2.10) на футбол, Чемпионшип, 11 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Бёрнли» — «Норвич»
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    Зиан Флемминг
    11 апреля в 42-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Бёрнли» и «Норвич». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Бёрнли» — «Норвич», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 11 Апреля 2025 года

    Бёрнли

  • Бёрнли
    •  Бёрнли 22:00 Норвич Сити

    Норвич Сити

  • Норидж
    •

    «Бёрнли»

    Турнирное положение: «Кларетовые» сражаются за прямой выход в элиту. На данный момент они занимают 2 место в турнирной таблице.

    При этом «Бёрнли» лишь по дополнительным показателям отстает от лидера. А вот в собственные ворота команда пропустила всего 12 мячей в 41 матче Чемпионшипа.

    Бёрнли — Норвич Сити: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Кларетовые» не смогли одолеть «Дерби Каунти» (0:0).

    До того команда нанесла поражение «Ковентри» (2:1). При этом чуть ранее она с минимальным счетом переиграла «Бристоль Сити».

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Бёрнли» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 2.

    Не сыграют: Башир Хамфрис — травмирован.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Кларетовые» имеют весьма надежные тылы. А вот реализация несколько проседает: всего 55 забитых мячей в 41 поединке.

    Матчи с «Норвичем» для команды традиционно складываются успешно. Из 5 последних поединков «Бёрнли» добыл 3 виктории при одном поражении.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. «Кларетовые» твердо намерены сохранить место в дуэте лидеров лиги.

    «Норвич»

    Турнирное положение: «Канарейки» ходят в середняках лиги. Ныне команда находится на 11 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Норвич» на 7 очков отстает от пресловутой зоны стыков. При этом в собственные ворота команда пропустила 56 мячей.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла всего один зачетный балл. «Канарейки» не уступили «Сандерленду» (0:0).

    До того команда досадным образом уступила «Плимуту» (1:2). А вот поединок с «Вест Бромвичем» завершился викторией (1:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Норвич» добыл одну победу. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 7 пропущенных.

    Не сыграют: Бенджамин Крисине, Льюис Доббин, Каллам Дойл — травмированы.

    Состояние команды: «Канарейки» весенний цикл проводят бледновато. Команда не побеждает 2 матча кряду.

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    При этом «Норвич» неплохо действует в плане реализации. «Канарейки» настреляли 62 мяча в 41 матче второго по силе английского дивизиона.

    «Кларетовым» команда уступила в трех последних очных поединках. Да и в нынешней диспозиции «канарейки» вполне будут рады и ничьей.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Канарейки» постараются преуспеть в игре вторым номером.

    Статистика для ставок

    • «Кларетовые» в среднем пропускают реже гола за матч

    • «Бёрнли» обыграл «канареек» в 3 последних очных поединках

    • «Норвич» не побеждал в 2 своих последних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Бёрнли» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.53. Ничья оценена в 4.10, а победа оппонента — в скромные 6.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.05 и 1.80.

    Прогноз: «Кларетовые» сражаются за прямой выход в АПЛ, и явно начнут встречу максимально активно.

    «Канарейки» имеют огромные сложности в плане надежности тылов, да и «Бёрнли» явно способен прибавить.

    Ставка: Победа «Бёрнли» в 1 тайме за 2.10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.05

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