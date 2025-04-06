6 апреля в 28-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Марсель» и «Тулуза». Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Марсель» — «Тулуза», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Марсель»

Турнирное положение: «Марслеь» после 27-ми туров чемпионата Франции находится в верхней части турнирной таблицы на второй строчке и борется за выход в Лигу чемпионов.

«Марсель» набрал 49 баллов и на один балл отстает от второго «Монако», а также на два пункта опережает четвертое и пятое места — последнее уже не выводит в главный еврокубок.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 27-го тура национального первенства клуб на чужом поле потерпел поражение от «Реймса» (1:3).

Ранее в 26-м туре французского чемпионата провансальцы также на выезде потерпели поражение от своего принципиального соперника ПСЖ с аналогичным результатом 1:3.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Не сыграют: травмированы — Хойбьерг, Мумбанья, Луис Фелипе и Балерди, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на Лигу 1, «Марсель» проиграл, а в СМИ сообщают о конфликте тренера Роберто Де Дзерби с игроками.

Такая ситуация явно не позволяет хозяевам рассчитывать на легкие очки, пусть даже и на своем поле, хотя текущие проблемы соперника все же могут им помочь прервать серию неудач.

Мэйсон Гринвуд — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Лиги 1 с 15-ю голами.

«Тулуза»

Турнирное положение: «Тулуза» после 27-ми туров Лиги 1 находится в середине турнирной таблицы на 11-й позиции и уже ни на что по сути не претендует.

«Тулуза» на 10 очков опережает зону вылета, а также на 12 баллов отстает от зоны континентальных турниров (топ-6), поэтому ощущает нехватку турнирной мотивации.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 27-го тура французского чемпионата клуб в домашних стенах проиграл «Бресту» (2:4).

Перед этим в 26-м туре национального первенства коллектив на чужом поле также остался ни с чем, теперь уже потерпев поражение от «Страсбурга» (1:2).

Не сыграют: травмированы — Абухляль, Шмидт и Николаисен, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в двух последних поединках, которые пришлись на Лигу 1, «Тулуза» проиграла, а в трех последних матчах ни разу не выиграла.

Это говорит о плохой последнее время форме гостей и соответствующих шансах даже на один балл, особенно на чужом поле, где спасти их может разве что нынешний кризис в игре именитого соперника.

Закария Абухляль, который травмирован — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Лиги 1 с семью голами.

Статистика для ставок

в трех последних матчах «Марсель» проиграл

в трех из пяти последних матчей «Марселя» забивала только одна команда

в четырех из пяти последних матчей «Тулузы» забивали больше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Марсель» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.72. Ничья — в 3.90, победа «Тулузы» — в 4.70.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.80 и 2.00.

Прогноз: в четырех из пяти последних матчей гостей забивали больше 2,5 голов. Так было и в их четырех последних выездных поединках.

При этом в двух последних матчах хозяев был реализован такой же сценарий.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в двух последних матчах и «Марселя», и «Тулузы».

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.17.