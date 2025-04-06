Марсель
Тулуза
«Марсель»
Турнирное положение: «Марслеь» после 27-ми туров чемпионата Франции находится в верхней части турнирной таблицы на второй строчке и борется за выход в Лигу чемпионов.
«Марсель» набрал 49 баллов и на один балл отстает от второго «Монако», а также на два пункта опережает четвертое и пятое места — последнее уже не выводит в главный еврокубок.
Марсель — Тулуза: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 27-го тура национального первенства клуб на чужом поле потерпел поражение от «Реймса» (1:3).
Ранее в 26-м туре французского чемпионата провансальцы также на выезде потерпели поражение от своего принципиального соперника ПСЖ с аналогичным результатом 1:3.
Не сыграют: травмированы — Хойбьерг, Мумбанья, Луис Фелипе и Балерди, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на Лигу 1, «Марсель» проиграл, а в СМИ сообщают о конфликте тренера Роберто Де Дзерби с игроками.
Такая ситуация явно не позволяет хозяевам рассчитывать на легкие очки, пусть даже и на своем поле, хотя текущие проблемы соперника все же могут им помочь прервать серию неудач.
Мэйсон Гринвуд — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Лиги 1 с 15-ю голами.
«Тулуза»
Турнирное положение: «Тулуза» после 27-ми туров Лиги 1 находится в середине турнирной таблицы на 11-й позиции и уже ни на что по сути не претендует.
«Тулуза» на 10 очков опережает зону вылета, а также на 12 баллов отстает от зоны континентальных турниров (топ-6), поэтому ощущает нехватку турнирной мотивации.
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 27-го тура французского чемпионата клуб в домашних стенах проиграл «Бресту» (2:4).
Перед этим в 26-м туре национального первенства коллектив на чужом поле также остался ни с чем, теперь уже потерпев поражение от «Страсбурга» (1:2).
Не сыграют: травмированы — Абухляль, Шмидт и Николаисен, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в двух последних поединках, которые пришлись на Лигу 1, «Тулуза» проиграла, а в трех последних матчах ни разу не выиграла.
Это говорит о плохой последнее время форме гостей и соответствующих шансах даже на один балл, особенно на чужом поле, где спасти их может разве что нынешний кризис в игре именитого соперника.
Закария Абухляль, который травмирован — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Лиги 1 с семью голами.
Статистика для ставок
- в трех последних матчах «Марсель» проиграл
- в трех из пяти последних матчей «Марселя» забивала только одна команда
- в четырех из пяти последних матчей «Тулузы» забивали больше 2,5 голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Марсель» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.72. Ничья — в 3.90, победа «Тулузы» — в 4.70.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.80 и 2.00.
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Прогноз: в четырех из пяти последних матчей гостей забивали больше 2,5 голов. Так было и в их четырех последних выездных поединках.
При этом в двух последних матчах хозяев был реализован такой же сценарий.
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.80.
Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в двух последних матчах и «Марселя», и «Тулузы».
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.17.