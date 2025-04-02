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    «Майнц», «Страсбург», «Серветт» и еще шесть «малышей», которые рвутся в Лигу чемпионов

    В следующем сезоне Лиги чемпионов будет много необычных участников

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    «Страсбург»
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    «Страсбург»
    GOAL рассказывает о командах, которые в этом сезоне, вопреки ожиданиям, ведут борьбу за выход в Лигу чемпионов.
    Расширенный формат общего этапа Лиги чемпионов открыл путь к более напряженной борьбе по всей Европе.

    Единственная оставшаяся интрига в этом сезоне английской Премьер-лиги — гонка за попадание в еврокубки, которая стала в десять раз интереснее благодаря перспективе дополнительного места в Лиге чемпионов, среди претендентов на которое есть такие клубы, как «Борнмут», «Брайтон» и даже «Фулхэм». Какой удивительный поворот.

    Однако эта новинка актуальна не только для Англии. По всей Европе традиционно скромные клубы выступают выше ожиданий и имеют реальный шанс выйти на большую сцену главного турнира. Блеск, гламур и богатства теперь распределяются куда шире благодаря новому формату — что хоть немного компенсирует ощущение раздутого турнира. Но даже при увеличенном количестве мест некоторые гранды неожиданно остаются за бортом.

    «Майнц»

    Начнём с Германии, где на момент написания статьи четвертое место занимает скромный «Майнц».

    Какова естественная эволюция клуба из города, одержимого карнавалами, который поднялся на вершину немецкого футбола под руководством Юргена Клоппа и пережил похожие успехи с Томасом Тухелем? Конечно же, это борьба за место в Лиге чемпионов под руководством тренера, чья самая заметная часть игровой карьеры прошла в клубе четвертого английского дивизиона «Киддерминстер Харриерс»!

    Йонатан Буркардт
    globallookpress.com

    Датский наставник Бо Хенриксен творит настоящие чудеса в Рейнланде. Приняв команду в середине прошлого сезона, когда она балансировала на грани вылета, он провел летнюю трансферную кампанию с бюджетом всего 6,5 млн евро. А уже спустя год «Майнц» не просто удержался в элите, а ведет борьбу с лучшими клубами Бундеслиги, во многом благодаря результативной игре немецкого нападающего Йонатана Буркардта.

    Однако борьба ещё не окончена — «Майнц» опережает «Боруссию» Мёнхенгладбах всего на два очка, а до третьего места, где сейчас расположился «Айнтрахт», их отделяет лишь три балла. Тем не менее, минувшие выходные стали для клуба тяжелым испытанием: они потерпели серьезное поражение от потерявшей статус дортмундской «Боруссии», которая, что удивительно, находится вне первой половины таблицы, несмотря на то, что менее года назад играла в финале Лиги чемпионов.

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    «Болонья»

    Прошлым летом бедную «Болонью» растащили по частям европейские гранды после того, как она впервые с эпохи Кубка европейских чемпионов пробилась в Лигу.

    Тем не менее, клуб наглядно показал таким персонам, как уволенный тренер «Ювентуса» Тиаго Мотта, сомнительное приобретение «Манчестер Юнайтед» Джошуа Зиркзе и хронически травмированный Риккардо Калафьори, что трава не всегда зеленее по другую сторону.

    Риккардо Орсолини
    globallookpress.com

    «Россоблу» не попали в плей-офф ЛЧ, но при этом смогли сохранить лицо. Более того, по ходу сезона они лишь набрали обороты: начав с одной победы в восьми матчах, команда выдала серию из пяти побед и проиграла всего один раз в 2025 году.

    Такая стабильность может дать «Болонье» преимущество в борьбе за четвертое место, особенно с учетом того, что они уже обошли кризисный «Ювентус», который уволил Мотту во время международной паузы и назначил вместо него Игора Тудора.

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    • Но «бьянконери» далеко не единственный клуб Серии А, которому стоит посмотреть в зеркало. Главный неудачник сезона — «Милан», который барахтается аж на девятом месте и остается одной из двух команд в верхней половине таблицы, еще не преодолевших отметку в 50 очков. А наверху всё максимально плотно: между третьей «Аталантой» и восьмой «Фиорентиной» всего семь очков, а рядом с ними «Рома» и «Лацио».

    «Ницца» и «Страсбург»

    В Англии хватает вопросов к тому, как сэр Джим Рэтклифф и Тодд Боули управляют своими клубами, но во Франции их дела явно идут куда успешнее. До конца сезона Лиги 1 остается 11 туров, и сразу два их клуба — «Ницца» и «Страсбург» — претендуют на путевки в Лигу чемпионов.

    Андрей Сантос
    globallookpress.com

    «Ницца» Рэтклиффа ведет погоню за соседями по таблице: отрыв от «Монако» (2-е место) составляет три очка, от «Марселя» (3-е место) — два, а «Лилль» и вовсе идет с ними вровень. «Страсбург» Боули, которым руководит бывший ассистент Уэйна Руни Лиам Росеньор, находится на шестом месте, отставая от «Ниццы» на одно очко. Кроме того, в спину всем дышит «Лион».

    Связь «Манчестер Юнайтед» и «Ниццы» остается довольно слабой — Рэтклифф отчаянно пытается не афишировать свою привязанность к французскому клубу. А вот влияние «Челси» на «Страсбург» куда заметнее: арендованные Джордже Петрович и Андрей Сантос, который даже несколько раз выходил с капитанской повязкой, стали одними из ключевых игроков команды.

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    • Конечно, проблемы могут возникнуть, если «Ницца» и «Манчестер Юнайтед» или «Страсбург» и «Челси» окажутся в одном еврокубке, но об этом пока рано думать. Сейчас болельщики могут просто наслаждаться сезоном и смотреть, где их команды окажутся по итогам гонки.

    «Бетис»

    Звук скретча, кадр замирает. Да, это Антони в одной команде с Иско, ведущие «Бетис» в Лигу чемпионов. Наверное, вы спрашиваете себя, как они оказались в такой ситуации?

    Антони
    globallookpress.com

    Всё это похоже на челлендж из Football Manager, воплотившийся в реальности на «Бенито Вильямарин», где бывший тренер «Манчестер Сити» Мануэль Пеллегрини нашел свой дом вместе с «Лос Вердибланкос». Иско уже стал культовым героем, когда после громкого конфликта в «Севилье» перешел в стан заклятых соседей. А если к этому добавить 85-миллионный трансферный провал «Манчестер Юнайтед» Антони, то всё кажется возможным.

    «Бетис» выдал серию из шести побед подряд, включая знаковые виктории над «Реалом» и «Севильей», что позволило им взлететь на шестое место — по очкам они уже сравнялись с «Вильярреалом».

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    Ла Лига в этом сезоне получит дополнительное место в Лиге чемпионов, так что даже отставание в шесть очков от четвертого «Атлетика» может не стать преградой на пути к главному турниру.

    А на «Рамон Санчес Писхуан» царит совсем другая атмосфера — «Севилья» переживает непривычный для себя кризис, наблюдая в агонии, как их шумные соседи взлетают в таблице. Короли Лиги Европы застряли на 11-м месте и выглядят абсолютно потерянными как на поле, так и за его пределами.

    «Аустрия» Вена

    Казалось бы, клуб с названием в честь своей страны должен быть одним из самых успешных у себя на родине. И действительно, «Аустрия» завоевала 24 чемпионских титула и является рекордсменом по победам в Кубке Австрии (27).

    «Аустрия»
    globallookpress.com

    Однако даже этого оказалось недостаточно, чтобы команда регулярно пробивалась в Лигу чемпионов — во многом из-за того, что «Ред Булл» выкупил «Зальцбург» два десятилетия назад и установил свою гегемонию.

    Но этот сезон выдался необычным для «Зальцбурга». Клуб переживает кризис, что уже привело к досрочному уходу Пепа Лейндерса, бывшего ассистента Юргена Клоппа в «Ливерпуле».

    Этим шансом намерена воспользоваться «Аустрия» — команда Штефана Хельма лидирует в таблице за девять туров до конца чемпионского плей-офф.

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    • Тем временем действующий чемпион «Штурм» недавно потерял лидерство и теперь ощущает последствия зимнего трансфера — их ключевой форвард, экс-нападающий «Арсенала» Мика Бьерет, в январе перебрался в «Монако», что серьезно ударило по атакующему потенциалу команды.

    «Утрехт»

    В нидерландском городе с соборами и многовековой историей разворачивается настоящая футбольная сказка. Себастьен Алле, победивший рак, вернулся в «Утрехт» — команду, где когда-то заявил о себе на большой сцене. Теперь он помогает клубу впервые в истории пробиться в Лигу чемпионов.

    Себастьен Алле
    globallookpress.com

    С января ивуариец сменил нескольких партнеров в атаке, в том числе американского таланта Пакстена Ааронсона. Хотя сам Алле пока забил всего один гол, его опыт и самоотверженный стиль игры стали бесценными для команды.

    Под руководством ветерана нидерландского тренерского цеха Рона Янса «Утрехт» занимает третье место в Эредивизи, опережая «Фейеноорд» Робина ван Перси на два очка. Роттердамцы продолжают приходить в себя после летнего ухода Арне Слота в «Ливерпуль», но пока не могут вернуть прошлую стабильность.

    Даже если «Утрехт» не удержится в зоне Лиги чемпионов, его еврокубковая судьба уже решена — команда как минимум выступит в Лиге конференций и впервые с сезона 2019/2020 вернется в Европу.

    «Серветт»

    Сезон «Серветта» начался с горького вылета из Лиги конференций — клуб из Женевы уступил «Челси» в раунде плей-офф, хотя и заставил гранда из Лондона попотеть в первые недели под руководством Энцо Марески. Однако этот неудачный старт лишь раззадорил команду: теперь «Серветт» на грани исторического триумфа — первого чемпионства в XXI веке.

    «Серветт»
    globallookpress.com

    Доминирование «Базеля» в швейцарском футболе осталось в прошлом, а борьба за вершину как никогда плотная. Хотя бывший клуб Мохамеда Салаха идет на втором месте всего в двух очках, чемпионская гонка обещает быть напряженной до самого конца.

    Впереди чемпионский плей-офф, а разрыв между «Серветтом» и «Цюрихом» (шестая позиция) составляет всего шесть очков — интрига на максимуме.

    На четвертом месте расположились постоянные участники Лиги чемпионов — «Янг Бойз», а между ними затесались «Люцерн» и «Лугано», которые имеют скромный еврокубковый опыт. Развязка обещает быть жаркой.

    «Генк»

    Конечно, «Генк» не новичок в еврокубках, особенно на фоне некоторых других команд из этого списка. Но клуб с прозвищем «Смурфы», представляющий город с населением около 66 тысяч человек, точно заслуживает упоминания.

    «Генк»
    globallookpress.com

    Тем более, если добавить ностальгическую «фишку» из Soccer AM — знаменитый «Генк Бус», перед нами вырисовывается настоящий культовый клуб.

    На данный момент «Генк» лидирует в чемпионате Бельгии, опережая «Брюгге» на четыре очка после первого тура чемпионского плей-офф. До пятого титула в истории остается всего пара шагов — шампанское уже охлаждается.

    Даже если команда вдруг сбавит темп, место в Лиге чемпионов практически гарантировано — отрыв от «Юнион Сент-Жиллуаза» составляет шесть очков.

    Главное разочарование бельгийского футбола — это, конечно, «Андерлехт». Столичный гранд не выходил в Лигу чемпионов с 2017 года, но у клуба есть шанс скрасить кампанию — они вышли в финал Кубка Бельгии, в том числе благодаря Яну Вертонгену, для которого этот сезон станет последним в карьере.

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