26 марта в 1/4 финала плей-офф Женской Лиги чемпионов по футболу сыграют «Лион» (жен) и «Бавария» (жен). Начало игры — в 20:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Лион» (жен) — «Бавария» (жен), коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Лион» (жен)

Турнирное положение: «Ткачихи» в текущем турнире выступают достаточно ярко. В групповом раунде финишировала на 1 строчке турнирной таблицы.

При этом «Лион» (жен) в 6 турах группового этапа набрал 18 очков. Да и атака команды выглядит блестяще, настреляв 19 мячей.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке «Ткачихи» добыли викторию. «Лион» (жен) разгромил «Сент-Этьен» (жен) (5:0).

При этом «Лион» (жен) по всем статьям переиграл «Баварию» (жен) (2:0). А вот до того команда просто-таки смела с газона «Реймс» (жен) (8:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 5 раз. В этих поединках ее игроки настреляли 26 мячей при всего одном пропущенном в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Ткачихи» ныне находятся на подъеме. Команда уверенно лидирует в своем чемпионате.

Матчи с баварками для команды традиционно складываются успешно. Из 5 последних очных поединков «Лион» (жен) победил 3 раза при 2 поражениях.

Очевидно, что номинальные хозяева будут максимально активны у ворот соперниц. Играть на удержание — явно не в правилах амбициозных француженок.

«Бавария» (жен)

Турнирное положение: Баварки нынешний сезон проводят относительно продуктивно. К примеру, в групповом раунде Женской Лиги чемпионов команда заняла 2 место.

Причем «Бавария» (жен) в 6 поединках отличилась 17 забитыми мячами. А вот в свои ворота баварки пропустили 6 раз.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда победила. Дома она расправилась с «Хоффенхаймом» (жен) (3:2).

При этом до того команда уступила «Лиону» (жен) (0:2). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Вольфсбургу» (жен) (3:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Бавария» (жен) добыла 4 победы. В этих поединках игроки команды забили 10 мячей при 5 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Баварки нынче смотрятся довольно выгодно. Команда в своем чемпионате находится на первом месте.

Более того, баварки в среднем забивают чаще 2 мячей за матч. Вот только поражение от «ткачих» в первой встрече вышло абсолютно логичным.

В кадровом плане «Бавария» (жен) выглядит довольно симпатично. Зато лазарет команды пустеет, и главное, лидеры на месте.

Нет сомнений, что номинальные гости будут рисковать. Баваркам нужно забивать в ворота соперниц не менее двух мячей.

Статистика для ставок

Баварки в среднем забивают чаще 2 мячей за матч

«Ткачихи» победили в 7 своих последних поединках

«Бавария» (жен) в первом поединке уступила француженкам (0:2)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лион» (жен) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.30. Ничья оценена в 5.00, а победа оппонента — в скромные 7.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.44 и 2.63.

Прогноз: «Ткачихи» на своем поле явно будут максимально активны у ворот соперника.

Баваркам нужно отыгрывать гандикап в два мяча, чем гости и займутся с первых минут встречи.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше четырех мячей.

Ставка: ТБ 4.5 за 3.40