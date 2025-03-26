ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Ян БлаховичОчередной бой Блаховича закончился скандалом. UFC списал со счетов польского ветерана Криштиану РоналдуЛегенда и обуза в одном флаконе. Роналду спасет свою репутацию, если откажется от участия в ЧМ-2026 Валерий Карпин — главный тренер сборной РоссииРоссия — Замбия. Онлайн
  • 15:55
    • Австралия победила Китай в отборе на ЧМ-2026, Южная Корея и Иордания поделили очки
    Все новости спорта

    Недостатка в голах не будет!

    Лион (жен) — Бавария (жен): Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, Женская Лига чемпионов, 26 марта 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Женский футбол Прогнозы на Лигу чемпионов Прогнозы на Лион Прогнозы на Баварию Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на футбол Германии Календарь Лиги чемпионов
    Прогноз и ставки на «Лион» (жен) — «Бавария» (жен)
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Баварки
    26 марта в 1/4 финала плей-офф Женской Лиги чемпионов по футболу сыграют «Лион» (жен) и «Бавария» (жен). Начало игры — в 20:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Лион» (жен) — «Бавария» (жен), коэффициенты, форма соперников и статистика.

    «Лион» (жен)

    Турнирное положение: «Ткачихи» в текущем турнире выступают достаточно ярко. В групповом раунде финишировала на 1 строчке турнирной таблицы.

    При этом «Лион» (жен) в 6 турах группового этапа набрал 18 очков. Да и атака команды выглядит блестяще, настреляв 19 мячей.

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке «Ткачихи» добыли викторию. «Лион» (жен) разгромил «Сент-Этьен» (жен) (5:0).

    При этом «Лион» (жен) по всем статьям переиграл «Баварию» (жен) (2:0). А вот до того команда просто-таки смела с газона «Реймс» (жен) (8:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 5 раз. В этих поединках ее игроки настреляли 26 мячей при всего одном пропущенном в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Ткачихи» ныне находятся на подъеме. Команда уверенно лидирует в своем чемпионате.

    Матчи с баварками для команды традиционно складываются успешно. Из 5 последних очных поединков «Лион» (жен) победил 3 раза при 2 поражениях.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут максимально активны у ворот соперниц. Играть на удержание — явно не в правилах амбициозных француженок.

    «Бавария» (жен)

    Турнирное положение: Баварки нынешний сезон проводят относительно продуктивно. К примеру, в групповом раунде Женской Лиги чемпионов команда заняла 2 место.

    Причем «Бавария» (жен) в 6 поединках отличилась 17 забитыми мячами. А вот в свои ворота баварки пропустили 6 раз.

  • Карпин, Месси, Роберто Карлос и еще семь иностранцев с самым большим количеством матчей в Ла Лиге
  • Валерий Карпин оставил заметный след в испанском футболе
  • 22/03/2025

    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда победила. Дома она расправилась с «Хоффенхаймом» (жен) (3:2).

    При этом до того команда уступила «Лиону» (жен) (0:2). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Вольфсбургу» (жен) (3:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Бавария» (жен) добыла 4 победы. В этих поединках игроки команды забили 10 мячей при 5 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Баварки нынче смотрятся довольно выгодно. Команда в своем чемпионате находится на первом месте.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    Более того, баварки в среднем забивают чаще 2 мячей за матч. Вот только поражение от «ткачих» в первой встрече вышло абсолютно логичным.

    В кадровом плане «Бавария» (жен) выглядит довольно симпатично. Зато лазарет команды пустеет, и главное, лидеры на месте.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут рисковать. Баваркам нужно забивать в ворота соперниц не менее двух мячей.

    Статистика для ставок

    • Баварки в среднем забивают чаще 2 мячей за матч

    • «Ткачихи» победили в 7 своих последних поединках

    • «Бавария» (жен) в первом поединке уступила француженкам (0:2)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Лион» (жен) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.30. Ничья оценена в 5.00, а победа оппонента — в скромные 7.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.44 и 2.63.

    Прогноз: «Ткачихи» на своем поле явно будут максимально активны у ворот соперника.

    Баваркам нужно отыгрывать гандикап в два мяча, чем гости и займутся с первых минут встречи.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше четырех мячей.

    Ставка: ТБ 4.5 за 3.40

    Ещё прогнозы на спорт
    2.06
  • Прогноз на матч Димитров — Накашима
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Монфис — Корда
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Иран — Узбекистан
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Рууд — Серундоло
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Россия — Замбия
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Молдова — Эстония
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  3.40
  • Прогноз на матч Азербайджан — Беларусь
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Швеция — Северная Ирландия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Фриц — Уолтон
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Палестина — Ирак
  • Футбол
  • Сегодня в 21:15
    •  2.03
  • Прогноз на матч Музетти — Джокович
  • Теннис
  • Сегодня в 22:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Лихтенштейн — Казахстан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.15
  • Прогноз на матч Израиль — Норвегия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.35
  • Прогноз на матч Черногория — Фарерские острова
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Лион (жен) — Бавария (жен): прогноз и ставка за 2.00, статистика, коэффициенты матча 26.03.202520:45. Недостатка в голах не будет!
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры