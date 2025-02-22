«Борнмут» примет на своем поле «Вулверхэмптон» в матче 26-го тура английской Премьер-лиги. Встреча состоится 22 февраля и начнется в 18:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Борнмут» — «Вулверхэмптон», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Борнмут»

Турнирное положение: «Борнмут» по итогам 25-ти поединков английской Премьер-лиги находится в верхней части турнирной таблицы и борется за выход в еврокубки.

Команда пребывает на пятой позиции в зоне Лиги Европы (топ-5) и на один балл отстает от зоны Лиги чемпионов, а также по дополнительным показателям опережает ближайшего преследователя «Челси».

Последние матчи: в своей последней игре в рамках 25-го тура национального чемпионата клуб на чужом поле одержал победу над «Саутгемптоном» (3:1).

Ранее коллектив пробился в 1/8 финала Кубка Англии, когда на предыдущей стадии опять-таки на выезде обыграл «Эвертон» с результатом 2:0.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Не сыграют: травмированы — Хилл, Смит, Араухо, Эванилсон, Сенеси и Унал, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Борнмут» четыре раза выиграл при одном поражении.

Такая форма сулит хозяевам неплохие шансы на три очка, особенно если учесть явное преимущество в классе, а также фактор своего поля.

Джастин Клюйверт — лучший бомбардир команды в текущем сезоне АПЛ с 11-ю голами.

«Вулверхэмптон»

Турнирное положение: «Вулверхэмптон» по итогам 25-х туров английской Премьер-лиги находится внизу турнирной таблицы и борется за сохранение прописки в элите.

Команда занимает 17-ю позицию и на два балла опережает зону вылета (18-20-я строчки), поэтому сейчас ей крайне важно набирать по максимуму очков.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 25-го тура Премьер-лиги «Волки» на чужом поле потерпели поражение от «Ливерпуля» — 1:2.

Ранее коллектив также пробился в 1/8 финала Кубка Англии, когда на предыдущей стадии в чужих стенах оказался сильнее «Блэкберн» с результатом 2:0.

Не сыграют: травмированы — Агбаду, Жоау Гомеш, Джонстон, Странд Ларсен, Хван, Калайджич, Москера, Энсо Гонсалес, Чивом, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Вулверхэмптон» проиграл четыре раза при двух победах.

Данная форма сулит гостям не лучшие шансы даже на один балл, особенно если учесть перевес соперника в классе и его текущую форму, а также фактор чужого поля.

Матеус Кунья — лучший бомбардир команды в текущем сезоне АПЛ с 12-ю голами.

Статистика для ставок

в четырех из пяти последних матчей «Борнмут» выиграл при тотал больше 1,5 голов

в трех из четырех последних матчей «Борнмута» забивала только одна команда

в трех из четырех последних матчей «Вулверхэмптона» забивали меньше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Борнмут» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.60. Ничья — в 4.30, победа «Вулверхэмптона» — в 5.10.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.60 и 2.30.

Прогноз: в четырех из пяти последних матчей хозяева выиграли. При этом в данных поединках забивали больше 1,5 голов.

Между тем, в трех из шести последних матчей гости проиграли при тотал больше 1,5 голов.

Ставка: «Борнмут» победит и тотал больше 1,5 голов за 1.85.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было пяти из семи последних матчей хозяев.

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.45