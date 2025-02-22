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    Поднимется ли «Борнмут» в зону Лиги чемпионов?

    «Борнмут» — «Вулверхэмптон»: Хозяева на один балл отстают от топ-4, но смогут ли они туда подняться? Ответ — в прогнозе с коэффициентом 1.85

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    Прогноз и ставки на «Борнмут» — «Вулверхэмптон»
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    Джастин Клюйверт
    «Борнмут» примет на своем поле «Вулверхэмптон» в матче 26-го тура английской Премьер-лиги. Встреча состоится 22 февраля и начнется в 18:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Борнмут» — «Вулверхэмптон», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 22 Февраля 2025 года

    Борнмут

  • Борнмут
    •  Борнмут 18:00 Вулверхэмптон

    Вулверхэмптон

  • Вулвергемптон
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    «Борнмут»

    Турнирное положение: «Борнмут» по итогам 25-ти поединков английской Премьер-лиги находится в верхней части турнирной таблицы и борется за выход в еврокубки.

    Команда пребывает на пятой позиции в зоне Лиги Европы (топ-5) и на один балл отстает от зоны Лиги чемпионов, а также по дополнительным показателям опережает ближайшего преследователя «Челси».

    Борнмут — Вулверхэмптон: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей последней игре в рамках 25-го тура национального чемпионата клуб на чужом поле одержал победу над «Саутгемптоном» (3:1).

    Ранее коллектив пробился в 1/8 финала Кубка Англии, когда на предыдущей стадии опять-таки на выезде обыграл «Эвертон» с результатом 2:0.

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Не сыграют: травмированы — Хилл, Смит, Араухо, Эванилсон, Сенеси и Унал, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Борнмут» четыре раза выиграл при одном поражении.

    Такая форма сулит хозяевам неплохие шансы на три очка, особенно если учесть явное преимущество в классе, а также фактор своего поля.

    Джастин Клюйверт — лучший бомбардир команды в текущем сезоне АПЛ с 11-ю голами.

    «Вулверхэмптон»

    Турнирное положение: «Вулверхэмптон» по итогам 25-х туров английской Премьер-лиги находится внизу турнирной таблицы и борется за сохранение прописки в элите.

    Команда занимает 17-ю позицию и на два балла опережает зону вылета (18-20-я строчки), поэтому сейчас ей крайне важно набирать по максимуму очков.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 25-го тура Премьер-лиги «Волки» на чужом поле потерпели поражение от «Ливерпуля» — 1:2.

    Ранее коллектив также пробился в 1/8 финала Кубка Англии, когда на предыдущей стадии в чужих стенах оказался сильнее «Блэкберн» с результатом 2:0.

    Не сыграют: травмированы — Агбаду, Жоау Гомеш, Джонстон, Странд Ларсен, Хван, Калайджич, Москера, Энсо Гонсалес, Чивом, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в шести последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Вулверхэмптон» проиграл четыре раза при двух победах.

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    Данная форма сулит гостям не лучшие шансы даже на один балл, особенно если учесть перевес соперника в классе и его текущую форму, а также фактор чужого поля.

    Матеус Кунья — лучший бомбардир команды в текущем сезоне АПЛ с 12-ю голами.

    Статистика для ставок

    • в четырех из пяти последних матчей «Борнмут» выиграл при тотал больше 1,5 голов

    • в трех из четырех последних матчей «Борнмута» забивала только одна команда

    • в трех из четырех последних матчей «Вулверхэмптона» забивали меньше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Борнмут» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.60. Ничья — в 4.30, победа «Вулверхэмптона» — в 5.10.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.60 и 2.30.

    Прогноз: в четырех из пяти последних матчей хозяева выиграли. При этом в данных поединках забивали больше 1,5 голов.

    Между тем, в трех из шести последних матчей гости проиграли при тотал больше 1,5 голов.

    Ставка: «Борнмут» победит и тотал больше 1,5 голов за 1.85.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было пяти из семи последних матчей хозяев.

    Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.45

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