Коста, Вела, или своя молодежь: кем «Арсеналу» заменить Хаверца?

В начале 2024 года Микель Артета свозил свой «Арсенал» из зимней Англии в теплый Дубай, и эта поездка изменила ход их сезона. После их возвращения все, казалось, встало на свои места, и они вернулись совершенно другими, хотя этого и оказалось недостаточно, чтобы в итоге обойти «Манчестер Сити» и завоевать титул Премьер-лиги.

К сожалению, повторение этого трюка в 2025 году не дало того же результата. На самом деле, все получилось наоборот. Новости о том, что у, единственного подходящего центрального нападающего клуба, надрыв подколенного сухожилия, поставили линию атаки «канониров» в сложную ситуацию, на фоне кампании, которая и так казалась полной невезения.

Поскольку решение не подписывать нападающего в зимнее трансферное окно, похоже, было неудачным (хотя легко критиковать задним числом), «Арсенал» теперь ограничен только привлечением свободного агента, если они хотят заменить немецкого игрока кем-то другим. Либо это, либо повышение до главной команды молодого игрока из академии.

ESPN собрал лучшие доступные варианты... и честно предупреждаем, это не самый вдохновляющий список.

Доступные свободные агенты

Карлос Вела

Знакомое лицо, поскольку он играл за «Арсенал» с 2005 по 2012 год, не сильно проявив себя. Если бы Вела снова получил шанс на «Эмирейтс» — это была бы интересная история. Но как бы романтично это ни звучало, прошло 6,5 лет с тех пор, как мексиканский игрок играл где-то кроме МЛС, поэтому просить его выйти на уровень английской Премьер-лиги в 35 лет было бы слишком.

Карлос Вела globallookpress.com

Кроме того, он — тот сложный талант, который, скорее всего, будет преуспевать на фланге в команде Артеты, а не быть центром внимания в середине, где ему приходится бороться с центральными защитниками на протяжении всей игры.

Диего Коста

В 2022 году, через пять лет после ухода из «Челси» (где он забил 59 голов в 120 играх и выиграл два чемпионских титула), Коста вернулся в Премьер-лигу с «Вулверхэмптоном» и забил всего один гол за всю кампанию. Быстро стало ясно, что он не может играть с тем же жестким, изматывающим атлетизмом, который когда-то определяла его стиль игры.

Диего Коста globallookpress.com

Прошло несколько лет, и трудно поверить, что что-то изменилось к лучшему. Последние два года принесли неоднозначные кампании в Бразилии с «Ботафого» и «Гремио». Сейчас ему 36 лет, он изо всех сил пытался оставаться в форме в 2024 году и редко когда играл полный матч. Каким бы интригующим ни было его подписание, учитывая враждебность фанатов «Арсенала» к нему во время его периода игры в синей футболке, это, безусловно, не ответ.

Макси Гомес

В свои 28 лет Гомес теоретически входит в свой период расцвета как нападающий. Проблема в том, что он не только не играл с тех пор, как прошлым летом был отчислен из «Трабзонспора», но и провел весь сезон 2023–24, не забив ни одного гола, находясь в аренде в «Кадисе». А он сыграл 33 раза!

Макси Гомес globallookpress.com

Ожидалось, что Гомес найдет новую команду в январе, и он тренировался в своем старом клубе «Валенсия», чтобы оставаться в форме, когда придет вызов. Вероятно, он больше думал о «Вальядолиде», чем о «Арсенале», но, учитывая ситуацию, никогда не знаешь наверняка.

Мариано Диас

Диас, вероятно, самый привлекательный вариант. В 31 год он все еще в хорошей физической форме и имеет огромный опыт игры за топ-клубы, учитывая, что за свою карьеру он выступал за «Реал Мадрид», «Севилью» и «Лион».

Мариано Диас globallookpress.com

Проблема в том, что на его счету всего один примечательный сезон с голами, который пришелся на 2017–2018 годы с «Лионом», когда он забил 18 голов в Лиге 1 всего за 30 стартов. Этого было достаточно, чтобы убедить «Реал» вернуть его в испанскую столицу, но с тех пор он затух, забив всего пять голов в лиге за шесть сезонов.

Внутренние резервы

Артета мог бы обратиться к другому нападающему и попросить его играть сильно адаптированную роль. Леандро Троссард теоретически подходит на роль «ложной девятки», в то время как Томас Тухель однажды точно указал на Рахима Стерлинга как на идеальную «девятку» для своей команды «Челси», так что в этом что-то есть.

Ни один из этих шагов не решит проблему потери «Арсеналом» члена команды на оставшуюся часть сезона, хотя часть идеи потенциального подписания свободного агента заключается в том, что им просто нужны дополнительные футболисты, чтобы справиться с игровой нагрузкой. Так что если рыночная возможность не представится, кого «Арсеналу» придется призвать из внутренних ресурсов клуба?

Есть 22-летний Натан Батлер-Ойедеджи, 22 года, который не смог забить ни одного гола за два периода аренды в «Аккрингтон Стэнли» и «Челтнем Таун». Тем не менее, он произвел фурор на уровне Премьер-лиги 2, получил звание Игрока месяца в августе и, как сообщается, привлек интерес со стороны швейцарского «Цюриха» в январе.

Также на награду в том месяце был номинирован его коллега-нападающий Хайон Эдвардс, 21 год, который на сегодняшний день провел одну аренду без голов в «Лейтон Ориент». Он еще менее опытен, чем Батлер-Ойедеджи, но, как и его коллега, представляет собой потенциальный вариант для Артеты.

Календарь и таблица АПЛ

Ясно, что, отказавшись от поиска нападающего в январе и потеряв Хаверца и Габриэля Жезуса из-за травм, которые могут закончить сезон, у «Арсенала» не осталось времени, чтобы найти хоть что-то, приближающееся к идеальному решению. Им придется довольствоваться одним из оставшихся вариантов, и надеяться, что это не обойдется им слишком дорого.