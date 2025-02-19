ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Коста, Вела, или своя молодежь: кем «Арсеналу» заменить Хаверца?

    «Канониры» остались без нападающего из-за того, что не усилились в зимнее окно

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ Арсенал АПЛ Футбол Англии Трансферы Челси Вулверхэмптон Латинская Америка MLS Трабзонспор Суперлига Турции Футбол Турции Примера (Ла Лига) Футбол Испании Кадис Реал Мадрид Севилья Лига 1 Футбол Франции Лион
    Вся лентаСамое главное
    Диего Коста Коста, Вела, или своя молодежь: кем «Арсеналу» заменить Хаверца? Джуд БеллингемСудьбоносное решение. Беллингем подтверждает, что переход в «Реал» — это беспроигрышный вариант Генри СехудоВозвращение Генри Сехудо, реванш Аллена и Эрнандеза. Анонс карда UFC Seattle
    Все новости спорта
    Диего Коста
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Диего Коста
    В начале 2024 года Микель Артета свозил свой «Арсенал» из зимней Англии в теплый Дубай, и эта поездка изменила ход их сезона. После их возвращения все, казалось, встало на свои места, и они вернулись совершенно другими, хотя этого и оказалось недостаточно, чтобы в итоге обойти «Манчестер Сити» и завоевать титул Премьер-лиги.
    К сожалению, повторение этого трюка в 2025 году не дало того же результата. На самом деле, все получилось наоборот. Новости о том, что у Кая Хаверца, единственного подходящего центрального нападающего клуба, надрыв подколенного сухожилия, поставили линию атаки «канониров» в сложную ситуацию, на фоне кампании, которая и так казалась полной невезения.

    Поскольку решение не подписывать нападающего в зимнее трансферное окно, похоже, было неудачным (хотя легко критиковать задним числом), «Арсенал» теперь ограничен только привлечением свободного агента, если они хотят заменить немецкого игрока кем-то другим. Либо это, либо повышение до главной команды молодого игрока из академии.

  • Артета должен признать очевидное: «Арсенал» не станет чемпионом, если не купит забивного нападающего
  • Нежелание «Арсенала» тратить деньги на центрального нападающего, скорее всего, снова помешает команде занять первое место в АПЛ
  • 27/12/2024

    • ESPN собрал лучшие доступные варианты... и честно предупреждаем, это не самый вдохновляющий список.

    Доступные свободные агенты

    Карлос Вела

    Знакомое лицо, поскольку он играл за «Арсенал» с 2005 по 2012 год, не сильно проявив себя. Если бы Вела снова получил шанс на «Эмирейтс» — это была бы интересная история. Но как бы романтично это ни звучало, прошло 6,5 лет с тех пор, как мексиканский игрок играл где-то кроме МЛС, поэтому просить его выйти на уровень английской Премьер-лиги в 35 лет было бы слишком.

    Карлос Вела

    Кроме того, он — тот сложный талант, который, скорее всего, будет преуспевать на фланге в команде Артеты, а не быть центром внимания в середине, где ему приходится бороться с центральными защитниками на протяжении всей игры.

    Диего Коста

    В 2022 году, через пять лет после ухода из «Челси» (где он забил 59 голов в 120 играх и выиграл два чемпионских титула), Коста вернулся в Премьер-лигу с «Вулверхэмптоном» и забил всего один гол за всю кампанию. Быстро стало ясно, что он не может играть с тем же жестким, изматывающим атлетизмом, который когда-то определяла его стиль игры.

    Диего Коста

    Прошло несколько лет, и трудно поверить, что что-то изменилось к лучшему. Последние два года принесли неоднозначные кампании в Бразилии с «Ботафого» и «Гремио». Сейчас ему 36 лет, он изо всех сил пытался оставаться в форме в 2024 году и редко когда играл полный матч. Каким бы интригующим ни было его подписание, учитывая враждебность фанатов «Арсенала» к нему во время его периода игры в синей футболке, это, безусловно, не ответ.

    Макси Гомес

    В свои 28 лет Гомес теоретически входит в свой период расцвета как нападающий. Проблема в том, что он не только не играл с тех пор, как прошлым летом был отчислен из «Трабзонспора», но и провел весь сезон 2023–24, не забив ни одного гола, находясь в аренде в «Кадисе». А он сыграл 33 раза!

    Макси Гомес

    Ожидалось, что Гомес найдет новую команду в январе, и он тренировался в своем старом клубе «Валенсия», чтобы оставаться в форме, когда придет вызов. Вероятно, он больше думал о «Вальядолиде», чем о «Арсенале», но, учитывая ситуацию, никогда не знаешь наверняка.

    Мариано Диас

    Диас, вероятно, самый привлекательный вариант. В 31 год он все еще в хорошей физической форме и имеет огромный опыт игры за топ-клубы, учитывая, что за свою карьеру он выступал за «Реал Мадрид», «Севилью» и «Лион».

    Мариано Диас

    Проблема в том, что на его счету всего один примечательный сезон с голами, который пришелся на 2017–2018 годы с «Лионом», когда он забил 18 голов в Лиге 1 всего за 30 стартов. Этого было достаточно, чтобы убедить «Реал» вернуть его в испанскую столицу, но с тех пор он затух, забив всего пять голов в лиге за шесть сезонов.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    Внутренние резервы

    Артета мог бы обратиться к другому нападающему и попросить его играть сильно адаптированную роль. Леандро Троссард теоретически подходит на роль «ложной девятки», в то время как Томас Тухель однажды точно указал на Рахима Стерлинга как на идеальную «девятку» для своей команды «Челси», так что в этом что-то есть.

  • Нелепая мотивация, несвойственный игровой стиль и еще восемь необоснованных причин для увольнения Артеты из «Арсенала»
  • Болельщики «Арсенала» постепенно начинают уставать от Микеля Артеты
  • 15/01/2025

    • Ни один из этих шагов не решит проблему потери «Арсеналом» члена команды на оставшуюся часть сезона, хотя часть идеи потенциального подписания свободного агента заключается в том, что им просто нужны дополнительные футболисты, чтобы справиться с игровой нагрузкой. Так что если рыночная возможность не представится, кого «Арсеналу» придется призвать из внутренних ресурсов клуба?

    Есть 22-летний Натан Батлер-Ойедеджи, 22 года, который не смог забить ни одного гола за два периода аренды в «Аккрингтон Стэнли» и «Челтнем Таун». Тем не менее, он произвел фурор на уровне Премьер-лиги 2, получил звание Игрока месяца в августе и, как сообщается, привлек интерес со стороны швейцарского «Цюриха» в январе.

    Натан Батлер-Ойедеджи

    Также на награду в том месяце был номинирован его коллега-нападающий Хайон Эдвардс, 21 год, который на сегодняшний день провел одну аренду без голов в «Лейтон Ориент». Он еще менее опытен, чем Батлер-Ойедеджи, но, как и его коллега, представляет собой потенциальный вариант для Артеты.

    Календарь и таблица АПЛ

    Ясно, что, отказавшись от поиска нападающего в январе и потеряв Хаверца и Габриэля Жезуса из-за травм, которые могут закончить сезон, у «Арсенала» не осталось времени, чтобы найти хоть что-то, приближающееся к идеальному решению. Им придется довольствоваться одним из оставшихся вариантов, и надеяться, что это не обойдется им слишком дорого.

    Читайте также

    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.73
  • Экспресс дня 19 февраля
  • Сегодня в 22:45
    •  3.20
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч ПСВ — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч ПСЖ — Брест
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Спортинг
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Автомобилист — Амур
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Оже-Альяссим — Медведев
  • Теннис
  • Завтра в 16:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч США — Канада
  • Хоккей
  • Послезавтра в 04:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Андреева — Свентек
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •
    window.addEventListener("load", function() { setTimeout(function() { if (document.visibilityState === "visible") { // Проверяем, открыт ли сайт у пользователя (function(a, b, c, d) { var e = a.getElementsByTagName(b)[0], f = a.createElement(b); f.async = true; f.src = "https://image.sendsay.ru/app/js/sdk/sdk.min.js"; f.id = "sendsay-sdk-script"; f.dataset.accountId = c; f.dataset.siteId = d; e.parentNode.insertBefore(f, e); })(document, "script", "x_171863503333854", "pl39763"); } }, 10000); });
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры