«Кристал Пэлас» примет на своем поле «Эвертон» в матче 25-го тура английской Премьер-лиги. Встреча состоится 15 февраля и начнется в 20:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Кристал Пэлас» — «Эвертон», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Кристал Пэлас»

Турнирное положение: «Кристал Пэлас» по итогам 24-х поединков английской Премьер-лиги находится в нижней половины турнирной таблицы, но все же не борется за выживание.

Команда пребывает на 12-й позиции и на 11 баллов отстает от зоны еврокубков (топ-5), а также на 13 очков опережает зону вылета (18-20-я строчки).

Последние матчи: в своей последней игре в рамках 1/16 финала Кубка Англии клуб на чужом поле одержал победу над «Донкастером» (2:0) и вышел в следующий раунд.

Ранее в 24-м туре английской Премьер-лиги коллектив добился еще одного знакового успеха, когда опять-таки на выезде обыграл «Манчестер Юнайтед» с результатом 2:0.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Не сыграют: травмированы — Нкетия, Сарр, Эзе, Уорд, Дукуре и Риад, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Кристал Пэлас» пять раз выиграл, а в девяти последних поединках проиграл лишь однажды.

Такая форма сулит хозяевам неплохие шансы на победу, не говоря уже о ничьей, особенно если учесть фактор своего поля и последние результаты соперника.

Жан-Филипп Матета — лучший бомбардир команды в текущем сезоне АПЛ с 10-ю голами.

«Эвертон»

Турнирное положение: «Эвертон» по итогам 24-х туров английской Премьер-лиги находится внизу турнирной таблицы и борется за сохранение прописки в элите.

Команда занимает 15-ю позицию и на 10 баллов опережает зону вылета (18-20-я строчки), а также на три очка отстает от своего нынешнего соперника.

Последние матчи: в своем предыдущем, отложенном поединке в рамках 15-го тура Премьер-лиги «Ириски» на своем поле отобрали очки у лидера «Ливерпуля» — 2:2.

Ранее мерсисайдский коллектив прекратил выступления в Кубке Англии, когда на стадии 1/16 финала в домашних стенах оказался слабее «Борнмута» с результатом 0:2.

Не сыграют: травмированы — Паттерсон, Калверт-Льюин, Юссеф Шермити, Броя, Макнил и Мангала, дисквалифицирован — Дукуре.

Состояние команды: в двух последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Эвертон» не выиграл при одном поражении и одной ничьей после трех побед кряду.

Данная форма сулит гостям не лучшие шансы на три очка, но в то же время позволяет рассчитывать на мировой исход, пусть даже и на чужом поле против набравшего отличный ход соперника.

Илиман Ндиай — лучший бомбардир команды в текущем сезоне АПЛ с шестью голами.

Статистика для ставок

в пяти из шести последних матчей «Кристал Пэлас» выиграл

в трех из четырех последних матчей «Эвертона» забивала только одна команда

в четырех из пяти последних матчей «Эвертон» не проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Кристал Пэлас» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.85. Ничья — в 3.40, победа «Эвертона» — в 4.60.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.20 и 1.68.

Прогноз: в четырех из пяти последних матчей гости не проиграли. Так было и в их трех из четырех последних выездных поединков.

И хотя в пяти из шести последних матчей хозяева выиграли, в восьми последних домашних поединках они победили лишь дважды.

Ставка: «Эвертон» не проиграет за 1.95.

Прогноз: более рискованный прогноз, что только один из соперников забьет, ведь так было трех из четырех последних матчей гостей.

Ставка: только одна команда забьет за 2.25