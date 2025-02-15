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    Обыграет ли «Пэлас» «Эвертон»?

    «Кристал Пэлас» — «Эвертон». Гости на три очка отстают от хозяев, но смогут ли они их догнать? Ответ — в прогнозе с коэффициентом 1.95

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    Прогноз и ставки на «Кристал Пэлас» — «Эвертон»
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    Бету («Эвертон»)
    «Кристал Пэлас» примет на своем поле «Эвертон» в матче 25-го тура английской Премьер-лиги. Встреча состоится 15 февраля и начнется в 20:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Кристал Пэлас» — «Эвертон», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 15 Февраля 2025 года

    Кристал Пэлас

  • Лондон
    •  Кристал Пэлас 20:30 Эвертон

    Эвертон

  • Ливерпуль
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    «Кристал Пэлас»

    Турнирное положение: «Кристал Пэлас» по итогам 24-х поединков английской Премьер-лиги находится в нижней половины турнирной таблицы, но все же не борется за выживание.

    Команда пребывает на 12-й позиции и на 11 баллов отстает от зоны еврокубков (топ-5), а также на 13 очков опережает зону вылета (18-20-я строчки).

    Кристал Пэлас — Эвертон: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей последней игре в рамках 1/16 финала Кубка Англии клуб на чужом поле одержал победу над «Донкастером» (2:0) и вышел в следующий раунд.

    Ранее в 24-м туре английской Премьер-лиги коллектив добился еще одного знакового успеха, когда опять-таки на выезде обыграл «Манчестер Юнайтед» с результатом 2:0.

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Не сыграют: травмированы — Нкетия, Сарр, Эзе, Уорд, Дукуре и Риад, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в шести последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Кристал Пэлас» пять раз выиграл, а в девяти последних поединках проиграл лишь однажды.

    Такая форма сулит хозяевам неплохие шансы на победу, не говоря уже о ничьей, особенно если учесть фактор своего поля и последние результаты соперника.

    Жан-Филипп Матета — лучший бомбардир команды в текущем сезоне АПЛ с 10-ю голами.

    «Эвертон»

    Турнирное положение: «Эвертон» по итогам 24-х туров английской Премьер-лиги находится внизу турнирной таблицы и борется за сохранение прописки в элите.

    Команда занимает 15-ю позицию и на 10 баллов опережает зону вылета (18-20-я строчки), а также на три очка отстает от своего нынешнего соперника.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем, отложенном поединке в рамках 15-го тура Премьер-лиги «Ириски» на своем поле отобрали очки у лидера «Ливерпуля» — 2:2.

    Ранее мерсисайдский коллектив прекратил выступления в Кубке Англии, когда на стадии 1/16 финала в домашних стенах оказался слабее «Борнмута» с результатом 0:2.

    Не сыграют: травмированы — Паттерсон, Калверт-Льюин, Юссеф Шермити, Броя, Макнил и Мангала, дисквалифицирован — Дукуре.

    Состояние команды: в двух последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Эвертон» не выиграл при одном поражении и одной ничьей после трех побед кряду.

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    Данная форма сулит гостям не лучшие шансы на три очка, но в то же время позволяет рассчитывать на мировой исход, пусть даже и на чужом поле против набравшего отличный ход соперника.

    Илиман Ндиай — лучший бомбардир команды в текущем сезоне АПЛ с шестью голами.

    Статистика для ставок

    • в пяти из шести последних матчей «Кристал Пэлас» выиграл

    • в трех из четырех последних матчей «Эвертона» забивала только одна команда

    • в четырех из пяти последних матчей «Эвертон» не проиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Кристал Пэлас» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.85. Ничья — в 3.40, победа «Эвертона» — в 4.60.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.20 и 1.68.

    Прогноз: в четырех из пяти последних матчей гости не проиграли. Так было и в их трех из четырех последних выездных поединков.

    И хотя в пяти из шести последних матчей хозяева выиграли, в восьми последних домашних поединках они победили лишь дважды.

    Ставка: «Эвертон» не проиграет за 1.95.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что только один из соперников забьет, ведь так было трех из четырех последних матчей гостей.

    Ставка: только одна команда забьет за 2.25

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    «Кристал Пэлас» — «Эвертон»: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 15.02.2025. Прогнозы на футбол. Обыграет ли «Пэлас» «Эвертон»?
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