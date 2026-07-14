14 июля в ответном матче первого раунда квалификации Лиги чемпионов по футболу сыграют «Интер» Эскальдес и «Линкольн». Начало игры — в 19:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.75.
«Интер» Эскальдес
Турнирное положение: «Интер» Эскальдес в первой встрече выглядел бледно. Команда вчистую уступила гибралтарцам, и теперь должна отыгрывать гандикап в два мяча.
При этом «Интер» Эскальдес в двух последних матчах пропустил 5 мячей. А вот забила в них команда всего два мяча.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Интер» Эскальдес проиграл «Линкольну» (1:3).
До того команда уступила «Каррою» (1:2). Зато поединок с «Атлетиком» Эскальдес завершился уверенной победой (3:1).
При этом «Интер» Эскальдес в пяти своих последних матчах добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 11 забитыми мячами при одиннадцати пропущенных.
Календарь и таблица Лиги чемпионов
Состояние команды: «Интер» Эскальдес испытывает дефицит игровой практики. Плюс в первом поединке свой единственный мяч он забил из-за явной ошибки соперника.
«Интер» Эскальдес наверняка будет действовать максимально активно. Андоррцы будут рисковать, однако вряд ли преуспеют в плане реализации.
«Линкольн»
Турнирное положение: «Линкольн» в минувшем сезоне стал чемпионом Гибралтара. Команда на 9 очков опередила ближайшего преследователя.
Причем «Линкольн» в 27 матчах своего чемпионата забил 89 мячей. Пропустила команда всего 17 раз, да и уступила она всего лишь однажды.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Линкольн» переиграл андоррцев (3:1).
До того команда не заметила «Линкс» (4:1). К тому же поединок с «Европой» завершился уверенным успехом (2:0).
В пяти своих последних матчах «Линкольн» победил 4 раза. Команде удалось отличиться 12 голами при четырех пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Линкольн» соорудил комфортный задел перед ответным поединком. Так что теперь остается лишь добить столь скромного соперника.
Команда победила в трех своих последних матчах. Гибралтарцы набирают обороты, и явно постараются продвинуться как можно дальше в еврокубках.
К слову, «Линкольн» в последних трех матчах забил 9 мячей. Да и вообще, гибралтарский футбол ныне находится на подъеме.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Линкольна» дают 1.60, а на «Интер» Эскальдес — 4.75; ничейный исход букмекеры оценивают в 3.60.
Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 1.83, а на тотал меньше 2.5 можно ориентироваться за 1.98.
Прогноз: «Линкольн» явно сильнее андоррцев, и наверняка уверенно довершит начатое в первом матче.
Ставка: Фора «Линкольна» -1.5 за 2.75.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.
Ставка: Тотал больше 3.5 за 3.00.
Пять причин, почему ставка зайдет
- Андоррцы уступили в двух своих последних поединках
- «Линкольно» победил в трех своих последних матчах
- Гибралтарцы в первом поединке выглядели в разы сильнее оппонента
- «Интер» Эскальдес неизменно пропускал в 5 своих последних матчах
- «Линкольн» уже полгода не познавал горечи поражений