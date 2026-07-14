В ответном матче первого отборочного раунда Лиги чемпионов грузинская «Иберия» будет принимать эстонскую «Флору». Игра пройдет в Тбилиси 14 июля. Начало встречи — в 19:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.38.
«Иберия»
Турнирная таблица: Чемпион Грузии сохраняет лидерство на внутренней арене. После 19 туров «Иберия» набрала 34 очка и на два пункта опережает ближайшего преследователя «Рустави 2015».
Последние матчи: «Иберия» одержала победу над «Флорой» в первом матче Лиги чемпионов (3:2). По ходу поединка чемпион Грузии вёл в два мяча, затем упустил преимущество. На 75-й минуте поединка победный гол в составе грузинского коллектива забил полузащитник Бакар Кардава.
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: В последних пяти матчах чемпион Грузии одержал три победы и в двух поединках потерпел фиаско.
«Флора»
Турнирная таблица: Чемпион Эстонии в нынешнем розыгрыше занимает 2-е место с 36 пунктами и отстаёт от лидера «Левадии» на 10 баллов. В 18 туре чемпионата Эстонии «Флора» на выезде переиграла клуб «Курессааре» (3:0).
Последние матчи: В стартовой игре Лиги чемпионов «Флора» уступила «Иберии» с разницей в один мяч (2:3).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: В последних матчах Высшей лиги Эстонии и Лиги чемпионов «Флора» одержала три победы и потерпела два поражения.
Статистика для ставок
- «Флора» — чемпион Эстонии
- «Иберия» — чемпион Грузии
- «Иберия» переиграла «Флору» (3:2)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Иберии» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.60. Ничья оценивается в 4.15. На победу «Флоры» — 4.40.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.58 и 2.20.
Прогноз: Первый матч показал, что команды готовы играть в открытый футбол. «Флоре» необходимо отыгрываться, поэтому эстонцы будут вынуждены идти вперед, а «Иберия» получит свободные зоны для контратак. Ожидаем еще один результативный матч.
Ставка: ТБ 3.5 с коэффициентом 2.38.
Прогноз: Обе команды могут не только сыграть результативно, но и забить друг другу не один мяч.
Ставка: Обе забьют во втором тайме с коэффициентом 2.73.