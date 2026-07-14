Оформит ли «Иберия» выход во второй раунд ЛЧ?

прогноз на матч Лиги чемпионов, ставка за 2.38

В ответном матче первого отборочного раунда Лиги чемпионов грузинская «Иберия» будет принимать эстонскую «Флору». Игра пройдет в Тбилиси 14 июля. Начало встречи — в 19:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.38.

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«Иберия»

Турнирная таблица: Чемпион Грузии сохраняет лидерство на внутренней арене. После 19 туров «Иберия» набрала 34 очка и на два пункта опережает ближайшего преследователя «Рустави 2015».

Последние матчи: «Иберия» одержала победу над «Флорой» в первом матче Лиги чемпионов (3:2). По ходу поединка чемпион Грузии вёл в два мяча, затем упустил преимущество. На 75-й минуте поединка победный гол в составе грузинского коллектива забил полузащитник Бакар Кардава.

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

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Состояние команды: В последних пяти матчах чемпион Грузии одержал три победы и в двух поединках потерпел фиаско.

«Флора»

Турнирная таблица: Чемпион Эстонии в нынешнем розыгрыше занимает 2-е место с 36 пунктами и отстаёт от лидера «Левадии» на 10 баллов. В 18 туре чемпионата Эстонии «Флора» на выезде переиграла клуб «Курессааре» (3:0).

Последние матчи: В стартовой игре Лиги чемпионов «Флора» уступила «Иберии» с разницей в один мяч (2:3).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: В последних матчах Высшей лиги Эстонии и Лиги чемпионов «Флора» одержала три победы и потерпела два поражения.

На что ставят в матче Иберия — Флора Букмекерские коэффициенты на матч Иберия — Флора: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Флора» — чемпион Эстонии

«Иберия» — чемпион Грузии

«Иберия» переиграла «Флору» (3:2)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Иберии» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.60. Ничья оценивается в 4.15. На победу «Флоры» — 4.40.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.58 и 2.20.

Прогноз: Первый матч показал, что команды готовы играть в открытый футбол. «Флоре» необходимо отыгрываться, поэтому эстонцы будут вынуждены идти вперед, а «Иберия» получит свободные зоны для контратак. Ожидаем еще один результативный матч.

2.38 ТБ 3.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.38 на матч «Иберия» — «Флора» принесёт прибыль 1380₽, общая выплата — 2380₽

Ставка: ТБ 3.5 с коэффициентом 2.38.

Прогноз: Обе команды могут не только сыграть результативно, но и забить друг другу не один мяч.

2.73 Обе забьют во втором тайме Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.73 на матч «Иберия» — «Флора» принесёт чистый выигрыш 1730₽, общая выплата — 2730₽

Ставка: Обе забьют во втором тайме с коэффициентом 2.73.