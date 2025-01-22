В рамках 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов ПСЖ на своем поле примет «Манчестер Сити». Поединок пройдет 22 января и начнется в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч ПСЖ — «Манчестер Сити», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

ПСЖ

Турнирное положение: Парижане располагаются лишь на 25-м месте в таблице общего этапа Лиги чемпионов, набрав 7 очков за 6 туров. ПСЖ отстает от зоны плей-офф (24-я строчка) лишь на 1 балл.

На своем поле в Лиге чемпионов команда уже успела потерять очки, набрав 4 очка из 9-и возможных. При этом ПСЖ забила лишь 3 гола за 3 тура при родных трибунах при 3-х пропущенных.

Последние матчи: В прошлом туре Лиги 1 парижане обыграли «Ланс» со счетом 2:1, перевернув игру во 2-м тайме. До этого ПСЖ одолел «Эспали» (4:2) в 1/16 финала Кубка Франции.

В последних 3-х поединках в рамках Лиги чемпионов команда дважды проиграла «Атлетико» (1:2) и «Баварии» (0:1), пропустив единственный гол на 38-й минуте. Единственная победа была над «Зальцбургом» (3:0).

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Не сыграют: Маркиньос и Ибраима Мбайе (у обоих — травмы).

Состояние команды: Сейчас ПСЖ — в полном порядке, команда уже выиграла 8 матчей подряд во всех турнирах, но именно на общем этапе в Лиге чемпионов у парижан появляются проблемы.

К тому же, у ПСЖ — отвратительная результативность в рамках турнира. Команда за 6 туров в ЛЧ забила 6 голов и столько же пропустила. Смогут ли парижане собраться в матче против «Манчестер Сити»? Большой вопрос...

«Манчестер Сити»

Турнирное положение: «Горожане» занимают 22-е место в таблице общего этапа ЛЧ с 8-ю очками в активе после 6-и туров. «Манчестер Сити» отстает от ПСЖ, который лидирует за пределами плей-офф лишь на 1 балл.

В гостевых матчах в рамках ЛЧ команда выступает далеко не лучшим образом. На чужом поле «Манчестер Сити» набрал только 3 очка из 9-и возможных, занимая по этому показателю 22-е место на турнире.

Последние матчи: В прошлом туре АПЛ «горожане» разгромили «Ипсвич Таун» со счетом 6:0, забив по 3 гола в каждом тайме. Матчем ранее «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Брентфордом» (2:2), упустив преимущество в концовке.

«Горожане» не могут победить на протяжении 3-х туров в рамках Лиги чемпионов. За этот период «Манчестер Сити» дважды проиграл «Спортингу» (1:4) и «Ювентусу» (0:2), а также сыграл вничью с «Фейеноордом» (3:3).

Не сыграют: Натан Аке, Оскар Бобб и Родри (у всех — травмы).

Состояние команды: Кажется, что сейчас «Манчестер Сити» постепенно выходит из тяжелого кризиса. Если команда сможет победить ПСЖ, то точно можно сказать, что «горожане» вернулись.

К тому же, «Манчестер Сити» частенько обыгрывает парижан в рамках очных противостояний. В последних 5-и встречах «горожане» одолели ПСЖ 4 раза и однажды уступили.

Статистика для ставок

У ПСЖ продолжается победная серия во всех турнирах, которая насчитывает уже 8 матчей подряд

«Манчестер Сити» не может победить на протяжении 3-х последних встреч в Лиге чемпионов

В 4-х из 5-и последних очных противостояниях «Манчестер Сити» обыгрывал ПСЖ

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа ПСЖ — 2.40, победа «Манчестер Сити» — 2.65, ничья — за 3.80.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.58 и 2.40 соответственно.

Прогноз: Можно рискнуть и предположить, что команды не смогут выявить победителя. ПСЖ и «Манчестер Сити» не очень уверенно выступают в Лиге чемпионов.

Ставка: Ничья за 3.80.

Прогноз: Команда не смогут выдать голевую феерию. Прогнозируем низовой поединок.

Ставка: Тотал 3 меньше за 1.92.