ПСЖ
Манчестер Сити
ПСЖ
Турнирное положение: Парижане выступают в Лиге чемпионов крайне неудачно. В 6 турах главного клубного турнира Европы они добыли всего 7 зачетных баллов.
При этом ПСЖ в турнирной таблице Лиги чемпионов находится на 25 месте. К тому же команда забила всего 6 мячей в ворота соперников.
ПСЖ — Манчестер Сити: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой последний поединок команда провела успешно. Парижане нанесли поражение «Лансу» (2:1).
До того команда переиграла скромный «Эспаль» (4:2). Да и поединок с «Сент-Этьеном» завершился непростой викторией (2:1).
Вообще, в 5 последних матчах ПСЖ выиграл 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 10 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: Маркиньос — травмирован.
Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов
Состояние команды: Парижане постепенно набирают обороты. ПСЖ победил в 4 своих последних поединках.
Поединки с «Манчестер Сити» для команды традиционно складываются неудачно. В четырёх очных встречах ПСЖ уступил 4 раза при одной виктории.
И уж совсем очевидно, что подопечные Луиса Энрике намереваются подняться в зону плей-офф. Да и лазарет команды практически пустует.
«Манчестер Сити»
Турнирное положение: «Горожане» в нынешней Лиге чемпионов выглядят недостаточно уверенно. На данный момент команда находится на 22 месте турнирной таблицы.
Причем «Манчестер Сити» в 6 турах разжился всего 8 зачетными баллами. А вот забили «горожане» 13 мячей в ворота соперников.
Последние матчи: минувший тур своего чемпионата команда провела ударно. «Горожане» просто-таки уничтожили «Ипсвич» (6:0).
А вот до того команда не смогла одолеть «Брентфорд» (2:2). Зато чуть раньше «горожане» разгромили скромный «Солфорд» (8:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Манчестер Сити» добыл 4 победы. В них игроки команды забили 22 мяча, пропустив в свои ворота 3.
Не сыграют: Родри — травмирован.
Состояние команды: «Горожане» ныне находятся в весьма приличных кондициях. Да и амбиций у подопечных Хосепа Гвардиолы громадьё!
Правда, «Манчестер Сити» и в чемпионате Англии далеко не преуспевает. Там «горожане» пребывают на 4 позиции, уже на 12 очков отставая от лидера.
Зато традиционно опасен норвежец Эрлинг Холанн. В его активе уже 17 забитых мячей в АПЛ плюс 5 — в Лиге чемпионов.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. Да и в последних матчах команда Гвардиолы смотрелась выгодно.
Статистика для ставок
- Парижане победили в 4 своих последних матчах
- «Горожане» не проигрывают 6 матчей кряду
- ПСЖ в Лиге чемпионов забил всего 6 мячей в 6 поединках
Ставка
Коэффициенты букмекеров: ПСЖ — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.50.
Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 2.63.
- 2.10Бенфика — Барселона: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 1.95Галатасарай — Динамо Киев: прогноз и ставкаСегодня в 18:30
- 1.90Монако — Астон Вилла: прогноз и ставкаСегодня в 20:45
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ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.57 и 2.38.
Прогноз: «Горожане» нынче выглядят весьма выгодно, да и Холанн явно скажет свое веское слово.
Команда Гвардиолы преуспевает в плане реализации, плюс традиционно успешно противостоит парижанам.
Ставка: Точный счет 1:2 за 10.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что команда Гвардиолы минимально переиграет парижан.
Ставка: Точный счет 0:1 за 13.00