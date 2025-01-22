22 января в 7-м туре основного раунда Лиги чемпионов по футболу сыграют ПСЖ и «Манчестер Сити». Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч ПСЖ — «Манчестер Сити», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

ПСЖ

Турнирное положение: Парижане выступают в Лиге чемпионов крайне неудачно. В 6 турах главного клубного турнира Европы они добыли всего 7 зачетных баллов.

При этом ПСЖ в турнирной таблице Лиги чемпионов находится на 25 месте. К тому же команда забила всего 6 мячей в ворота соперников.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела успешно. Парижане нанесли поражение «Лансу» (2:1).

До того команда переиграла скромный «Эспаль» (4:2). Да и поединок с «Сент-Этьеном» завершился непростой викторией (2:1).

Вообще, в 5 последних матчах ПСЖ выиграл 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 10 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Маркиньос — травмирован.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Состояние команды: Парижане постепенно набирают обороты. ПСЖ победил в 4 своих последних поединках.

Поединки с «Манчестер Сити» для команды традиционно складываются неудачно. В четырёх очных встречах ПСЖ уступил 4 раза при одной виктории.

И уж совсем очевидно, что подопечные Луиса Энрике намереваются подняться в зону плей-офф. Да и лазарет команды практически пустует.

«Манчестер Сити»

Турнирное положение: «Горожане» в нынешней Лиге чемпионов выглядят недостаточно уверенно. На данный момент команда находится на 22 месте турнирной таблицы.

Причем «Манчестер Сити» в 6 турах разжился всего 8 зачетными баллами. А вот забили «горожане» 13 мячей в ворота соперников.

Последние матчи: минувший тур своего чемпионата команда провела ударно. «Горожане» просто-таки уничтожили «Ипсвич» (6:0).

А вот до того команда не смогла одолеть «Брентфорд» (2:2). Зато чуть раньше «горожане» разгромили скромный «Солфорд» (8:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Манчестер Сити» добыл 4 победы. В них игроки команды забили 22 мяча, пропустив в свои ворота 3.

Не сыграют: Родри — травмирован.

Состояние команды: «Горожане» ныне находятся в весьма приличных кондициях. Да и амбиций у подопечных Хосепа Гвардиолы громадьё!

Правда, «Манчестер Сити» и в чемпионате Англии далеко не преуспевает. Там «горожане» пребывают на 4 позиции, уже на 12 очков отставая от лидера.

Зато традиционно опасен норвежец Эрлинг Холанн. В его активе уже 17 забитых мячей в АПЛ плюс 5 — в Лиге чемпионов.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. Да и в последних матчах команда Гвардиолы смотрелась выгодно.

Статистика для ставок

Парижане победили в 4 своих последних матчах

«Горожане» не проигрывают 6 матчей кряду

ПСЖ в Лиге чемпионов забил всего 6 мячей в 6 поединках

Ставка

Коэффициенты букмекеров: ПСЖ — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.50.

Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 2.63.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.57 и 2.38.

Прогноз: «Горожане» нынче выглядят весьма выгодно, да и Холанн явно скажет свое веское слово.

Команда Гвардиолы преуспевает в плане реализации, плюс традиционно успешно противостоит парижанам.

Ставка: Точный счет 1:2 за 10.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что команда Гвардиолы минимально переиграет парижан.

Ставка: Точный счет 0:1 за 13.00