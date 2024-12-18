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    «Вильярреал» прервет серию без викторий?

    «Вильярреал» — «Райо Вальекано». Ставка (к. 1.88) и прогноз на футбол, чемпионат Испании, 18 декабря 2024 года

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    «Вильярреал»
    «Вильярреал» на своем поле примет «Райо Вальекано» в перенесенном матче 12-го тура испанской Примеры. Встреча состоится 18 декабря и начнется в 23:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Вильярреал» — «Райо Вальекано», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 18 Декабря 2024 года

    Вильярреал

  • Вильярреал
    •  Вильярреал 23:30 Райо Вальекано

    Райо Вальекано

  • Мадрид
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    «Вильярреал»

    Турнирное положение: Вице-чемпион 2008 года с 26 набранными баллами разместился на шестой строке в таблице и на балл отстает от пятой позиции, имея пару игр в запасе.

    «Вильярреал» выиграл семь встреч из 16 проведенных, пять матчей свел вничью и четыре раза проиграл, разница мячей составляет 28:27.

    Вильярреал — Райо Вальекано: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: «Подводники» отвратительно провели свои три последние поединка. Сперва в этом отрезке они в рамках Кубка Испании уступили низшелиговой «Понтеведре» 0:1, а затем в рамках Примеры они поочередно проиграли в Бильбао «Атлетику» 0:2 и на своем поле 1:2 «Бетису» в прошлом туре.

    Не сыграют: Баено, Кико Фемеино и Дани Парехо будут отбывать дисквалификацию, а Диего Алькоадо травмирован.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Состояние команды: Сейчас у «Вильярреала» 5-матчевая безвыигрышная серия с учетом всех турниров. Начала «желтая субмарина» с двух мировых кряду, а потом проиграла последующие три встречи. Непосредственно в рамках чемпионата Испании они за это время дважды сыграли вничью и потерпели два фиаско. До этого же отрезка коллектив не уступал на протяжении шести поединков подряд, поровну поделив за это время мировые и виктории.

    «Райо Вальекано»

    Турнирное положение: Мадридская команда с 20 баллами разместилась на 13 позиции в таблице и на шесть пунктов опережает зону вылета.

    «Райо Вальекано» по пять раз в текущем первенстве побеждал и играл вничью, а также шесть встреч проиграл, разница мячей составляет 18:19.

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    • Последние матчи: Несколько дней тому назад «пчелы» в матче дерби расписали на своем стадионе ничью с мадридским «Реалом», сыграв со счетом 3:3. Ранее они в гостях одолели 3:2 «Саламанку» и третьей лиги в Кубке Испании и 1:0 «Валенсию» в Примере.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

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    Состояние команды: «Райо Вальекано» к данному поединку подходит с 3-матчевой беспроигрышной серией с учетом всех соревнований. За этот период времени «великаны» дважды победили и раз сыграли вничью. В чемпионате Испании они за данный период раз выиграли и расписали мировую. Перед этим коллектив проиграл три поединка подряд и все проигрыше пришлись на игры Примеры.

    Статистика для ставок

    • В прошлом чемпионате «Вильярреал» на своем поле разгромил «Райо» со счетом 3:0

    • Всего за пять предыдущих домашних встреч «подводники» четыре раза обыграли «пчел» и раз уступили

    • В четырех из семи предыдущих очных игр данных команд играла ставка обе забьют: нет

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: На «Вильярреал» букмекеры дают коэффициент 1.88. Ничья оценена в 3.89, а победа «Райо Вальекано» оценена в 4.42.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.90 и 1.95 соответственно.

    Прогноз: Прогнозируем, что «Вильярреал» прервет свою серию без побед и одолеет «Райо Вальекано», с которым отлично выступает на своем поле.

    Рекомендуемая ставка: победа «Вильярреала» за 1.88.

    Прогноз: И также еще здесь прогнозируем верховой исход, так как оба коллектив в последнее время выступают довольно-таки результативно.

    Ставка: ТБ 2,5 за 1.90.

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    «Вильярреал» — «Райо Вальекано»: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты матча 18.12.2024. Прогнозы на футбол. «Вильярреал» прервет серию без викторий?
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