26 ноября в четвертьфинале Кубка России Путь РПЛ по футболу сыграют ЦСКА Москва — «Рубин». Начало встречи — 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч ЦСКА Москва — «Рубин», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

ЦСКА Москва

Турнирное положение: после 16 туров команда Марко Николича идет пока на шестом месте в РПЛ с 27 очками.

Последние матчи: первый матч четвертьфинала Кубка России завершился ничейным исходом 0:0. Событий на поле было действительно мало и счет полностью отражает то, что там происходило. В первую очередь соперники думали об обороне.

В РПЛ ЦСКА уступил на своем поле «Ростову» (1:2) и выиграл у «Крыльев Советов» (2:1).

Не сыграют: все игроки основы в строю.

Состояние команды: в последнее время результаты ЦСКА не очень радуют и некоторые горячие головы даже начинют говорить об отставке Николича с поста главного тренера, который только летом возглавил клуб. Основные проблемы армейцев лежат в нападении, где нет забивного форварда. Гуарирапа пока откровенно разочаровывает, а Мусаев чересчур зависим от средней линии, и в одиночку не может создавать себе моменты.

«Рубин»

Турнирное положение: сейчас «Рубин» идет в таблице РПЛ с 22 очками на 7-м месте.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: первая игра против ЦСКА получилась абсолютно равной, с минимумом моментов, но все равно к победе чуть немного был ближе коллектив Рашида Рахимова. Но все равно все разборки отложены до ответной игры.

В чемпионате России был разгромлен «Акрон» (3:0) и ранее ничья против «Краснодара» (1:1).

Не сыграют: травмирован Юкич.

Состояние команды: при Рахимове «Рубин» продолжает играть в вязкий агрессивный футбол, в последнее время результаты команды немного улучшились, снова стал забивать Даку, на котором очень многое держится впереди. Оборона же сейчас выглядит почти монолитом.

Статистика для ставок

В первом матче была безголевая ничья

Матч первого круга РПЛ этого сезона также не выявил победителя (1:1)

В прошлом сезоне были зафиксированы ничьи (2:2, 0:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу ЦСКА дают 1,70, а на «Рубин» - 5.30, ничью букмекеры оценивают в 3,90.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,81, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,06.

Прогноз: команды в первую очередь думают сначала об обороне и только потом об атаке. Оба тренера играют по схожей схеме с тремяч центральными защитниками. Вряд ли стоит от них ждать обилия голов, скорее всего, матч будет похожим по содержанию на их первую игру в Кубке России.

Ставка: тотал меньше 2,5 за 1,81.

Прогноз: также можно попробовать взять более рисковый исход для первого тайма, шансы на проход события неплохие.

Ставка: в первом тайме голов не будет за 2,90.