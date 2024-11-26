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    Не стоит ждать высокой результативности

    ЦСКА Москва — «Рубин». Ставка (к. 1.81) и прогноз на Кубок России Путь РПЛ 26 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на ЦСКА Москва — «Рубин»
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    Иван Обляков
    26 ноября в четвертьфинале Кубка России Путь РПЛ по футболу сыграют ЦСКА Москва — «Рубин». Начало встречи — 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч ЦСКА Москва — «Рубин», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    ЦСКА Москва

    Турнирное положение: после 16 туров команда Марко Николича идет пока на шестом месте в РПЛ с 27 очками.

    Последние матчи: первый матч четвертьфинала Кубка России завершился ничейным исходом 0:0. Событий на поле было действительно мало и счет полностью отражает то, что там происходило. В первую очередь соперники думали об обороне.

    В РПЛ ЦСКА уступил на своем поле «Ростову» (1:2) и выиграл у «Крыльев Советов» (2:1).

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    • Не сыграют: все игроки основы в строю.

    Состояние команды: в последнее время результаты ЦСКА не очень радуют и некоторые горячие головы даже начинют говорить об отставке Николича с поста главного тренера, который только летом возглавил клуб. Основные проблемы армейцев лежат в нападении, где нет забивного форварда. Гуарирапа пока откровенно разочаровывает, а Мусаев чересчур зависим от средней линии, и в одиночку не может создавать себе моменты.

    «Рубин»

    Турнирное положение: сейчас «Рубин» идет в таблице РПЛ с 22 очками на 7-м месте.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: первая игра против ЦСКА получилась абсолютно равной, с минимумом моментов, но все равно к победе чуть немного был ближе коллектив Рашида Рахимова. Но все равно все разборки отложены до ответной игры.

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    В чемпионате России был разгромлен «Акрон» (3:0) и ранее ничья против «Краснодара» (1:1).

    Не сыграют: травмирован Юкич.

    Состояние команды: при Рахимове «Рубин» продолжает играть в вязкий агрессивный футбол, в последнее время результаты команды немного улучшились, снова стал забивать Даку, на котором очень многое держится впереди. Оборона же сейчас выглядит почти монолитом.

    Статистика для ставок

    • В первом матче была безголевая ничья

    • Матч первого круга РПЛ этого сезона также не выявил победителя (1:1)

    • В прошлом сезоне были зафиксированы ничьи (2:2, 0:0)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу ЦСКА дают 1,70, а на «Рубин» - 5.30, ничью букмекеры оценивают в 3,90.

    Тотал меньше 2,5 идет за 1,81, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,06.

    Прогноз: команды в первую очередь думают сначала об обороне и только потом об атаке. Оба тренера играют по схожей схеме с тремяч центральными защитниками. Вряд ли стоит от них ждать обилия голов, скорее всего, матч будет похожим по содержанию на их первую игру в Кубке России.

    Ставка: тотал меньше 2,5 за 1,81.

    Прогноз: также можно попробовать взять более рисковый исход для первого тайма, шансы на проход события неплохие.

    Ставка: в первом тайме голов не будет за 2,90.

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    ЦСКА Москва — «Рубин»: прогноз, ставка (1.81), статистика, коэффициенты матча 26.11.2024. Прогнозы на футбол. Не стоит ждать высокой результативности
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