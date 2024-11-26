ЦСКА Москва
Турнирное положение: после 16 туров команда Марко Николича идет пока на шестом месте в РПЛ с 27 очками.
Последние матчи: первый матч четвертьфинала Кубка России завершился ничейным исходом 0:0. Событий на поле было действительно мало и счет полностью отражает то, что там происходило. В первую очередь соперники думали об обороне.
В РПЛ ЦСКА уступил на своем поле «Ростову» (1:2) и выиграл у «Крыльев Советов» (2:1).
Не сыграют: все игроки основы в строю.
Состояние команды: в последнее время результаты ЦСКА не очень радуют и некоторые горячие головы даже начинют говорить об отставке Николича с поста главного тренера, который только летом возглавил клуб. Основные проблемы армейцев лежат в нападении, где нет забивного форварда. Гуарирапа пока откровенно разочаровывает, а Мусаев чересчур зависим от средней линии, и в одиночку не может создавать себе моменты.
«Рубин»
Турнирное положение: сейчас «Рубин» идет в таблице РПЛ с 22 очками на 7-м месте.
Последние матчи: первая игра против ЦСКА получилась абсолютно равной, с минимумом моментов, но все равно к победе чуть немного был ближе коллектив Рашида Рахимова. Но все равно все разборки отложены до ответной игры.
В чемпионате России был разгромлен «Акрон» (3:0) и ранее ничья против «Краснодара» (1:1).
Не сыграют: травмирован Юкич.
Состояние команды: при Рахимове «Рубин» продолжает играть в вязкий агрессивный футбол, в последнее время результаты команды немного улучшились, снова стал забивать Даку, на котором очень многое держится впереди. Оборона же сейчас выглядит почти монолитом.
Статистика для ставок
- В первом матче была безголевая ничья
- Матч первого круга РПЛ этого сезона также не выявил победителя (1:1)
- В прошлом сезоне были зафиксированы ничьи (2:2, 0:0)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу ЦСКА дают 1,70, а на «Рубин» - 5.30, ничью букмекеры оценивают в 3,90.
Тотал меньше 2,5 идет за 1,81, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,06.
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Прогноз: команды в первую очередь думают сначала об обороне и только потом об атаке. Оба тренера играют по схожей схеме с тремяч центральными защитниками. Вряд ли стоит от них ждать обилия голов, скорее всего, матч будет похожим по содержанию на их первую игру в Кубке России.
Ставка: тотал меньше 2,5 за 1,81.
Прогноз: также можно попробовать взять более рисковый исход для первого тайма, шансы на проход события неплохие.
Ставка: в первом тайме голов не будет за 2,90.