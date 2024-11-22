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    «Копетдаг» ждет коллизия

    «Мерв» — «Копетдаг». Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, чемпионат Туркменистана, 22 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Мерв» — «Копетдаг»
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    «Копетдаг»
    22 ноября в 30-м туре чемпионата Туркменистана по футболу сыграют «Мерв» и «Копетдаг». Начало игры — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Мерв» — «Копетдаг», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Туркменистан. Премьер-лига 22 Ноября 2024 года

    Мерв

  • Мары
    •  Мерв 15:00 Копетдаг

    Копетдаг

  • Ашхабад
    •

    «Мерв»

    Турнирное положение: «Мерв» уже ни за что не борется. Ныне команда пребывает на скромном 5 месте турнирной таблицы.

    При этом «Мерв» хочет подняться хотя бы на строчку вверх. Вот только средняя результативность не дотягивает до гола за матч.

    Последние матчи: в минувшем туре команда сумела добыть три очка. «Мерв» минимально одолел «Алтын Асыр».

    При этом «Мерв» до того уступил «Ашхабаду» (2:0). Да и немногим ранее команда с минимальным счетом уступила «Ахалу».

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках ее игроки забили 3 мячей при 12 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Мерв» имеет серьезные проблемы с надежностью своих тылов. Команда пропустила 54 раза в 27 матчах чемпионата.

    Матчи с «Копетдагом» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Мерв» выиграл 2 раза при 3 поражениях.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать активно. Да и последняя победа над «Копетдагом» (1:0) случилась два месяца назад.

    «Копетдаг»

    Турнирное положение: «Копетдаг» провалил нынешний чемпионат. Команда находится на 8 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Копетдаг» имеет крайне надежные тылы. В 27 поединках чемпионата Туркменистана команда пропустила 55 мячей.

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    • Последние матчи: в минувшем туре команда победила. Дома она сумела переиграть «Шагадам» (2:1).

    При этом до того команда уступила «Ашхабаду» (0:2). А вот встреча с «Ахалом» завершилась чувствительным поражением (1:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Копетдаг» победил 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча при 11 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: ныне «Копетдаг» находится не в лучшей психологической ситуации. Да и выше 8 места ему уже не подняться.

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    А вот атакует «Копетдаг» просто ужасно. В 27 поединках туркменского чемпионата команда наколотила лишь 18 мячей.

    При этом команда опережает лишь снявшийся с чемпионата «Энергетик». Да и оппонент ныне уже почти потерял турнирную мотивацию.

    Очевидно, что номинальные гости не будут лишь обороняться. «Копетдаг» способен прибавить в плане реализации.

    Статистика для ставок

    • Обе команды в среднем пропускают 2 гола за матч

    • И те, и другие забивают в среднем менее гола за матч

    • «Мерв» два месяца назад минимально справился с «Копетдагом»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Мерв» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 2.90, а победа оппонента — в скромные 3.90.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.70 и 1.44.

    Прогноз: «Мерв» явно постарается подняться хотя бы на ступеньку вверх.

    Номинальные гости уже ни на что не претендуют, да и с атакой у команды имеются проблемы.

    Ставка: Победа «Мерва» за 2.20.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих настреляют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.70

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