Мерв
Копетдаг
«Мерв»
Турнирное положение: «Мерв» уже ни за что не борется. Ныне команда пребывает на скромном 5 месте турнирной таблицы.
При этом «Мерв» хочет подняться хотя бы на строчку вверх. Вот только средняя результативность не дотягивает до гола за матч.
Последние матчи: в минувшем туре команда сумела добыть три очка. «Мерв» минимально одолел «Алтын Асыр».
При этом «Мерв» до того уступил «Ашхабаду» (2:0). Да и немногим ранее команда с минимальным счетом уступила «Ахалу».
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках ее игроки забили 3 мячей при 12 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Мерв» имеет серьезные проблемы с надежностью своих тылов. Команда пропустила 54 раза в 27 матчах чемпионата.
Матчи с «Копетдагом» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Мерв» выиграл 2 раза при 3 поражениях.
Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать активно. Да и последняя победа над «Копетдагом» (1:0) случилась два месяца назад.
«Копетдаг»
Турнирное положение: «Копетдаг» провалил нынешний чемпионат. Команда находится на 8 строчке турнирной таблицы.
Причем «Копетдаг» имеет крайне надежные тылы. В 27 поединках чемпионата Туркменистана команда пропустила 55 мячей.
Последние матчи: в минувшем туре команда победила. Дома она сумела переиграть «Шагадам» (2:1).
При этом до того команда уступила «Ашхабаду» (0:2). А вот встреча с «Ахалом» завершилась чувствительным поражением (1:3).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Копетдаг» победил 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча при 11 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: ныне «Копетдаг» находится не в лучшей психологической ситуации. Да и выше 8 места ему уже не подняться.
А вот атакует «Копетдаг» просто ужасно. В 27 поединках туркменского чемпионата команда наколотила лишь 18 мячей.
При этом команда опережает лишь снявшийся с чемпионата «Энергетик». Да и оппонент ныне уже почти потерял турнирную мотивацию.
Очевидно, что номинальные гости не будут лишь обороняться. «Копетдаг» способен прибавить в плане реализации.
Статистика для ставок
- Обе команды в среднем пропускают 2 гола за матч
- И те, и другие забивают в среднем менее гола за матч
- «Мерв» два месяца назад минимально справился с «Копетдагом»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Мерв» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 2.90, а победа оппонента — в скромные 3.90.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.70 и 1.44.
- 1.91ПСЖ — Тулуза: прогноз и ставкаЗавтра в 23:00
- 2.40Шагадам — Небитчи: прогноз и ставкаЗавтра в 15:00
- 2.12Кызылкум — Навбахор: прогноз и ставкаЗавтра в 14:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: «Мерв» явно постарается подняться хотя бы на ступеньку вверх.
Номинальные гости уже ни на что не претендуют, да и с атакой у команды имеются проблемы.
Ставка: Победа «Мерва» за 2.20.
Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих настреляют более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.70