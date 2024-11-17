17 ноября в 19-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Родина» и «Черноморец» Нв. Начало игры — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Родина» — «Черноморец» Нв, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Родина»

Турнирное положение: Москвичи сражаются за попадание в стыки. После 18 туров они занимают 18 место в турнирной таблице.

При этом «Родина» в 18 поединках первенства настреляла всего 18 мячей. А вот оборона команды дала результативный сбой 16 раз.

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Последние матчи: в минувшем туре команда разжилась тремя очками. Москвичи дома переиграли «Чайку» (2:0).

До того команда расписала мировую с «Уралом» (0:0). А вот землякам торпедовцам она дала знатный бой (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Родина» победила 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ФНЛ

Состояние команды: Москвичи не пропускали в 2 своих последних поединках. А вот не проигрывает столичный клуб уже 3 матча кряду.

Матчи с «моряками» для команды традиционно складываются удачно. Из четырех очных поединков «Родина» выиграла 2 раза при 2 паритетах.

Нет сомнений, что москвичи намерены продолжить свой подъем вверх. Да и пора бы команде Филиппа Соколинского поднатореть в плане реализации.

«Черноморец» Нв

Турнирное положение: Новороссийцы грезят о попадании в стыки. По итогам 18 туров первенства команда находится на 6 месте турнирной таблицы первого дивизиона.

Причем «Черноморец» Нв довольно успешно действует в плане реализации. В 18 матчах команда наколотила 26 мячей в ворота соперников.

Последние матчи: в минувшем туре команда добыла три очка. Новороссийцы учинила разгром «Тюмени» (4:1).

При этом до того команда дома уступила «Шиннику» (0:1). А вот поединок с хабаровчанами был провален — поражение 1:6.

Вообще, в 5 своих последних поединках «Черноморец» Нв выиграл 2 раза. В этих матчах игроки команды забили 8 мячей, пропустив в свои ворота 8.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Новороссийцы имеют явные проблемы с надежностью своих тылов. Команда пропустила уже 25 мячей в свои ворота.

При этом «Черноморец» Нв пока никак не выйдет в стабильную колею. Олег Василенко постепенно налаживает командные механизмы.

Новороссийцы всего на 2 зачетных пункта отстают от топ-4. Вот только «Родину» «моряки» пока еще ни разу не обыгрывали.

И уж точно номинальные гости не будут отсиживаться в тылах. А вот матч первого круга завершился боевым паритетом (2:2) с обменом автоголами.

Статистика для ставок

Москвичи не пропускали в 2 своих последних поединках

«Черноморец» еще ни разу не обыгрывал «Родину»

«Родина» в среднем забивает аккурат гол за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Родина» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.35. Ничья оценена в 2.88, а победа оппонента — в скромные 3.43.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.61 и 1.47.

Прогноз: Москвичи не столь результативны в атаке, тогда как «моряки» сильны в плане реализации.

Новороссийцы крайне нестабильны, да и «Родина» не пропускала в двух своих последних матчах.

Ставка: Ничья за 2.88.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих настреляют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.61