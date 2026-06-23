Смогут ли канадцы удержаться на первой строчке в группе?

24 июня в 3-м туре группового этапа чемпионата мира по футболу сыграют Швейцария и Канада. Начало игры — в 22:00 мск. Редактор новостей, аналитик Сергей Писцов подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 3.00.

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Швейцария

Турнирное положение: Национальная команда занимает 2-е место в группе В с четырьмя очками в активе после двух туров. Сборная Швейцарии делит первую строчку с Канадой.

У швейцарцев есть отличная возможность обеспечить себе выход в плей-офф, достаточно набрать хотя бы один балл в предстоящем матче против сборной Канады.

Последние матчи: Сборная Швейцарии начала свой путь на ЧМ-2026 с ничейного результата в матче против сборной Катара (1:1). Национальная команда упустила минимальное преимущество на 90+4-й минуте.

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Уже во 2-м туре швейцарцы собрались и не оставили ни единого шанса сборной Боснии и Герцеговины, одержав победу со счетом 4:1. Все пять голов национальные команды забили в последние 25 минут встречи.

Календарь и таблица ЧМ-2026

Не сыграет: Мухейм из-за травмы.

Состояние команды: Сборная Швейцарии показала уровень именно во втором туре, а в стартовом поединке национальная команды испытывала проблемы. В заключительной встрече швейцарцы встретятся с крепкой канадской сборной, которая уже проявила себя на этом турнире.

Полузащитник сборной Швейцарии Йоан Манзамби отлично проявил себя во втором поединке мундиаля, оформив дубль. Именно этот 20-летний футболист может сыграть ключевую роль в предстоящем матче.

Канада

Турнирное положение: Эта сборная на домашнем мундиале пока выступает довольно уверенно. Канадская национальная команда занимает 1-е место в группе В с 4 очками в активе после двух туров.

У сборной есть все шансы выйти из группы ЧМ-2026 с первого места, для этого достаточно не проиграть сборной Швейцарии в заключительном туре группового этапа.

Последние матчи: В 1-м туре национальная команда сыграла вничью со сборной Боснией и Герцеговиной (1:1), сравняв счет на 78-й минуте благодаря голу Кайла Ларина.

Уже во втором туре сборная Канады показала весь свой потенциал на мундиале, одержав победу над сборной Катара со счетом 6:0, забив по три гола в каждом тайме.

Не сыграют: Флорес, Джонс и Коне (у всех — травмы).

Состояние команды: Сборная Канады уже доказала, что может составить конкуренцию соперникам в группе за право выступать в плей-офф мундиаля, но осталась еще сборная Швейцарии, а затем матчи навылет.

В единственной очной встрече в современной истории сборная Канады одержала победу над швейцарцами со счетом 3:1. Получится ли повторить этот результат? Канадцы будут пытаться развить свой успех после уверенной победы над Катаром.

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Статистика для ставок

Сборная Швейцарии на мундиале сыграла вничью и победила, забив за две встречи 5 голов

Сборная Канады отметилась 7-ю голами в двух матчах на ЧМ-2026

В единственной очной встрече сборная Канады одержала победу над швейцарцами со счетом 3:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры отдают небольшое предпочтение сборной Швейцарии с коэффициентом 2.45. Ничья оценена в 3.00, а победа сборной Канады — в 3.25.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с различными коэффициентами — 2.12 и 1.72.

Прогноз: Можно предположить, что сборные не смогут выявить победителя в предстоящем поединке.

3.00 Ничья Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 3.00 на матч Швейцария — Канада принесёт чистый выигрыш 2000₽, общая выплата — 3000₽

Ставка: Ничья за 3.00.

Прогноз: Швейцария и Канада также вничью завершат 1-й тайм.

2.05 Ничья в 1-м тайме Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.05 на матч Швейцария — Канада принесёт чистый выигрыш 1050₽, общая выплата — 2050₽

Ставка: Ничья в 1-м тайме за 2.05.