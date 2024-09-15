15 сентября в 4-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Вулверхэмптон» и «Ньюкасл». Начало игры — в 18:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Вулверхэмптон» — «Ньюкасл», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Вулверхэмптон»

Турнирное положение: «Волки» в новом сезоне стартовали крайне неудачно. Команда на данный момент находится на 18 месте турнирной таблицы АПЛ.

При этом «Вулверхэмптон» в 3 матчах настрелял лишь 3 мяча в ворота соперников. А вот оборона команды дала результативный сбой аж 9 раз.

Последние матчи: в своем последнем поединке команда добыла один зачетный балл. «Вулвз» расписали паритет с «Ноттингем Форест» (1:1).

А вот до того «Вулверхэмптон» уступил «Челси» (2:6). Да и «Арсеналу» команда уступила абсолютно по делу (0:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 1 викторию. В этих поединках «вулвз» отличились 5 мячами при 10 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Состояние команды: «Волки» вполне способны избежать борьбы за выживание. Вот только команде нужно срочно начать набирать очки.

Поединки против «Ньюкасла» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных встречах «Вулверхэмптон» проиграл 3 раза при 2 паритетах.

Очевидно, что «волки» будут максимально активны в атаке. Вот только «сорок» они не могут обыграть уже почти 3 года.

«Ньюкасл»

Турнирное положение: «Сороки» намерены побороться за самые высокие места. Нынешний чемпионат команда начала довольно неплохо.

Причем «Ньюкасл» в трех стартовых турах АПЛ набрал 7 очков. При этом «сороки» пока осели на 5 строчке турнирной таблицы.

Последние матчи: в своем последнем поединке команда смогла разжиться тремя очками. «Ньюкасл» дома справился с «Тоттенхэмом» (2:1).

До того «сороки» не сумели одолеть «Борнмут» (1:1). Зато поединок с «Саутгемптоном» команда завершила викторией (1:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Ньюкасл» выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 3 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «сороки» достаточно крепки, вот только стабильностью не блещут. Да и забила команда всего 4 мяча в 3 матчах чемпионата.

При этом «Ньюкасл» в трех первых турах чемпионата пропустил в ворота лишь 2 мяча. Правда, календарь у команды был не самым сложным.

Нет сомнений, гости постараются разжиться тремя очками. Да и «волков» команда побивает достаточно регулярно.

Очевидно, что номинальные гости будут активно атаковать. Состав у «сорок» по именам весьма крепкий, да и амбиций у клуба громадье.

Статистика для ставок

«Сороки» в среднем пропускают меньше гола за матч

«Ньюкасл» не проигрывает «волкам» уже почти 3 года

Обе команды в среднем забивают гол за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ньюкасл» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.18. Ничья оценена в 3.58, а победа оппонента — в скромные 3.48.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.59 и 2.43.

Прогноз: «Сороки» явно намерены побороться за самые высокие места, и явно не должны терять очки на ровном месте.

«Вулвз» не блещут стабильностью, да и в созидательном плане явно не преуспевают.

Ставка: Победа «Ньюкасла» за 2.18.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче забить сумеет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.54