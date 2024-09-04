«Йокогама Ф-Маринос»
Турнирное положение: «Йокогама Ф-Маринос» нынче ходит в середняках японского чемпионата. На данный момент команда расположилась на 6 строчке турнирной таблицы.
При этом «Йокогама Ф-Маринос» лишь на 14 очков отстает от лидера. Вот только выиграла команда всего в 12 матчах из 28.
Последние матчи: минувший тур чемпионата «Йокогама Ф-Маринос» запишет себе в актив. Команда учинила разгром «Сересо Осаку» (4:0).
А вот до того «Йокогама Ф-Маринос» обыграл «В-Варен Нагасаки» (3:2). При этом чуть ранее команда сумела одолеть «Кавасаки» (3:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 4 раза. В этих матчах она забила 14 мячей при 7 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: в трех своих последних матчах команда победила. При этом «Йокогама Ф-Маринос» пропускает в среднем более гола за матч: 42 мяча в 28 поединках чемпионата.
Матчи против «Саппоро» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Йокогама Ф-Маринос» выиграл 4 раза при одной коллизии.
Очевидно, что номинальные хозяева будут стараться продлить свой успешный сериал. В последнее время команда смотрится весьма выгодно.
«Хоккайдо Консадоле Саппоро»
Турнирное положение: «Хоккайдо Консадоле Саппоро» нынче сражается лишь за выживание. На текущий момент команда находится на 19 месте.
Причем «Хоккайдо Консадоле Саппоро» в 29 матчах чемпионата победил 6 раз. Да и забивает команда в среднем больше гола за матч — 34 мяча.
Последние матчи: в предыдущем поединке команда добыла три очка. Дома она сумела одолеть «Кавасаки» (2:0).
До того команда смогла переиграть «Ивату» (2:0). Зато в поединке с «Чибой» она потерпела минимальную коллизию.
Вообще же, «Хоккайдо Консадоле Саппоро» в 5 своих последних матчах победил 3 раза. Забила в них команда 11 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на данном этапе команда выглядит достаточно уверенно. При этом «Хоккайдо Консадоле Саппоро» победил в 2 своих последних матчах.
Зато команда имеет не особенно надежные тылы. Пропускает «Хоккайдо Консадоле Саппоро» в среднем больше гола за матч: аж 55 пропущенных мячей в 29 поединках.
Причем команда отстает от спасительной 17 позиции на 7 зачетных баллов. Да и проиграла она уже в 16 матчах чемпионата Японии.
Нет сомнений, что гости будут действовать с оглядкой на тылы. Да и не пропускает команда уже в 2 матчах подряд.
Статистика для ставок
- «Йокогама Ф-Маринос» выиграл в 3 своих последних поединках
- «Хоккайдо Консадоле Саппоро» в среднем пропускает почти 2 гола за матч
- «Йокогама Ф-Маринос» обыграл «Саппоро» в 4 последних очных поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Йокогама Ф-Маринос» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.62. Ничья оценена в 4.80, а победа оппонента — в скромные 4.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.35 и 3.25.
- 2.10Кавасаки Фронтале — Вентфорет Кофу: прогноз и ставкаЗавтра в 13:00
- 2.32Альбирекс Ниигата — Матида Зельвия: прогноз и ставкаЗавтра в 13:00
- 2.48Нагоя Грампус — Санфречче Хиросима: прогноз и ставкаЗавтра в 13:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: «Хоккайдо Консадоле Саппоро» постарается дать бой столь сильному сопернику.
Номинальные гости не пропускали в двух своих последних поединках, да и настрой на Кубок у команды будет максимальным.
Ставка: «Хоккайдо Консадоле Саппоро» не проиграет за 2.34.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют менее трех мячей.
Ставка: ТМ 2.5 за 3.25