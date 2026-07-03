В этом экспрессе проанализируем встречу ЧМ-2026, матч юношеского чемпионата Европы и товарищескую игру. Спортивный редактор LiveSport.Ru Иван Романов подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 5.10.

«Динамо» Москва — «Пари НН»

Футбол. Товарищеский матч

Московское «Динамо» начинает новый сезон с обновлённым тренерским штабом и амбициями вернуться в борьбу за высокие места. По итогам прошлого розыгрыша РПЛ команда заняла седьмое место, набрав 45 очков. В 30 матчах бело-голубые одержали 12 побед, девять раз сыграли вничью и потерпели девять поражений.

Концовка сезона получилась весьма успешной: были добыты важные победы над «Краснодаром» (2:1), «Балтикой» (2:1) и «Сочи» (2:0), а единственная осечка на этом отрезке пришлась на встречу с «Рубином» (0:1). В межсезонье команду вновь возглавил Сандро Шварц, однако первый контрольный матч под его руководством завершился поражением от московского «Торпедо» со счётом 0:2. Тем не менее товарищеские встречи не всегда отражают реальную готовность коллектива, поэтому в предстоящем поединке динамовцы наверняка постараются показать более содержательный футбол.

Нижегородский клуб завершил прошлый сезон на 15-й строчке турнирной таблицы РПЛ и не сумел сохранить место в элитном дивизионе. За 30 туров команда набрала 23 очка, одержав шесть побед, пять раз сыграв вничью и потерпев 19 поражений.

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Однако в период летней подготовки «Пари НН» выглядит гораздо увереннее. Команда уже провела несколько товарищеских матчей, сначала дважды встретившись с «Уфой» (2:2 и 2:1), а затем уверенно разгромив «Текстильщик» со счётом 6:1. Эти результаты должны добавить футболистам уверенности, хотя уровень соперников был заметно ниже, чем у предстоящего оппонента. В игре против «Динамо» нижегородцам предстоит серьёзная проверка своих возможностей.

Ставка: Победа «Пари НН» с форой (+1) за 1.62.

Испания (до 19 лет) — Германия (до 19 лет)

Футбол. Чемпионат Европы (до 19 лет)

Юношеская сборная Испании великолепно проводит групповой этап чемпионата Европы. После двух туров команда набрала шесть очков и уверенно возглавляет группу A, имея впечатляющую разницу забитых и пропущенных мячей — 10:0.

В стартовом поединке турнира Испания (до 19 лет) не оставила никаких шансов хозяевам соревнований из Уэльса, разгромив их со счётом 7:0. Во втором туре «красная фурия» столь же уверенно разобралась с Данией — 3:0. Реализация моментов поначалу оставляла желать лучшего, однако после перерыва команда значительно прибавила. Счёт открыл Уго Лопес на 41-й минуте, а в концовке встречи отличились Усман Диалло и Антонио Хосе Моранте. Испания уже гарантировала себе место в полуфинале, однако в заключительном туре постарается сохранить первое место в группе и продлить свою впечатляющую серию без пропущенных мячей.

Германия (до 19 лет) также набрала максимальные шесть очков и сохраняет отличные шансы завершить групповой этап на первой строчке. Разница мячей у команды составляет 8:3. Турнир Германия начала яркой победой над Данией со счётом 4:3, а затем уверенно разгромила Уэльс — 4:0.

Испания пока производит самое сильное впечатление на турнире благодаря безупречной игре в защите и высокой эффективности в атаке. Германия также находится в отличной форме и наверняка навяжет борьбу, однако испанцы выглядят более сбалансированной командой.

Ставка: ТБ 2.5 гола за 1.76.

Канада — Марокко

Футбол. Чемпионат мира

Канада проводит лучший чемпионат мира в своей истории и уже превзошла все предыдущие достижения. Команда впервые сумела выйти из группы, заняв второе место с четырьмя очками. Подопечные Джесси Марша начали турнир с ничьей против Боснии и Герцеговины (1:1), затем устроили настоящий разгром Катару (6:0), а в заключительном туре уступили Швейцарии (1:2), сохранив путевку в плей-офф.

В 1/16 финала канадцы столкнулись с организованной обороной сборной ЮАР. Несмотря на территориальное преимущество и большое количество атак, хозяева долго не могли забить. Лишь в компенсированное время Стивен Эуштакиу принес своей команде победу со счетом 1:0.

Марокканская сборная вновь подтверждает, что успех на предыдущем чемпионате мира не был случайностью. Команда уверенно прошла групповой этап, набрав семь очков. Она сыграла вничью с Бразилией (1:1), а затем последовательно обыграла Шотландию (1:0) и Гаити (4:2), уступив первое место в группе лишь по дополнительным показателям.

Канада наверняка постарается воспользоваться преимуществом домашних трибун и высоким темпом, однако Марокко обладает более богатым опытом выступлений в матчах плей-офф и выглядит более сбалансированной командой. Африканцы уверенно действуют в обороне, редко позволяют соперникам создавать большое количество моментов и умеют терпеливо ждать своего шанса впереди. С большой долей вероятности встреча получится закрытой, с минимальным количеством голевых моментов, где исход может решить один точный удар.

Ставка: Победа Марокко за 1.79.

5.10 Экспресс Ставка на матч #1 Поставить →

Общий коэффициент — 5.10.