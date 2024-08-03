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    «Тоттенхэм» — «Бавария». Ставка (к. 2.18) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 3 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Тоттенхэм» — «Бавария»
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    Харри Кейн
    3 августа в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Тоттенхэм» и «Бавария». Начало игры — в 14:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Бавария», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 03 Августа 2024 года

    Бавария

  • Мюнхен
    •  Бавария 15:00 Тоттенхэм

    Тоттенхэм

  • Лондон
    •

    «Тоттенхэм»

    Турнирное положение: Эта команда минувший сезон провела не столь успешно. «Шпоры» финишировали лишь на 5 месте в АПЛ.

    При этом «Тоттенхэм» в 38 матчах чемпионата Англии настрелял 74 мяча. А вот пропускала команда в среднем немногим менее 2 голов за матч — 61 мяч.

    Бавария — Тоттенхэм: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: Лондонцы летом провели уже 5 спаррингов. В них «шпоры» сумели добыть 4 виктории.

    Причем «Тоттенхэм» переиграл сборную южнокорейской лиги (4:3). А вот до того лондонцы одолели «Кобе» (3:2).

    В 5 своих последних матчах «Тоттенхэм» добыл 4 виктории. Забила в них команда 15 мячей при 7 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Шпоры» сейчас пребывают в накате. В 4 своих последних матчах команда победила.

    Поединки с «Баварией» для лондонцев проходят неудачно. Из 5 последних очных встреч проиграны 3 при всего одной победе.

    Наверняка «Тоттенхэм» будет максимально активен в атаке. Вот только мюнхенцев «шпоры» не обыгрывают уже почти 40 лет.

    «Бавария»

    Турнирное положение: Эта команда провела провальный минувший сезон. «Бавария» заняла итоговое 3 место в Бундеслиге.

    При этом «Бавария» в 34 поединках настреляла 94 мяча в ворота соперников. Зато пропускала команда в среднем более гола за матч — 45 мяч.

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    • Последние матчи: А вот серия контрольных поединков у команды началась лишь недавно. В 2 спаррингах она выиграла 1 раз при 1 ничьей.

    При этом «Бавария» в последней матче не смогла одолеть скромный «Дюрен» (1:1). А вот провинциальный «Роттах-Эгерн» был уничтожен (14:1).

    В 5 своих последних матчах команда разжилась двумя викториями. В этих поединках она отличилась 20 мячами при 8 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Подбор игроков у команды просто потрясающий. Да и с реализацией у «Баварии» дела складываются шикарно.

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    Вообще, «Бавария» обыграла «шпор» в двух последних очных поединках. Да и настрой на этот поединок у Харри Кейна будет особым.

    Правда, мюнхенцы пока никак не соберутся в оптимальном составе. Впрочем, «Бавария» в любом кадровом виде весьма сильна!

    Очевидно, что номинальные гости будут активно атаковать. Да и мотивация одолеть столь сильного соперника у немцев имеется.

    Статистика для ставок

    • «Тоттенхэм» уже почти 40 лет не обыгрывает мюнхенцев

    • «Шпоры» выиграли в 4 из 5 своих контрольных поединков

    • «Бавария» в двух последних очных поединках обыгрывала лондонцев

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Бавария» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.18. Ничья оценена в 3.92, а победа оппонента — в скромные 2.96.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.44 и 2.51.

    Прогноз: «Бавария» весьма неплохо атакует, да и на поединок со «шпорами» немцы настроятся максимально.

    «Бавария» традиционно успешно противостоит «Тоттенхэму», и явно будет действовать с позиции силы.

    Ставка: Победа «Баварии» за 2.18.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что забить в этом матче сможет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.73

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    «Тоттенхэм» — «Бавария»: прогноз, ставка (2.18), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 03.08.2024. Прогнозы на футбол. Огорчит ли Кейн свой бывший клуб?
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