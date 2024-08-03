Бавария
Тоттенхэм
«Тоттенхэм»
Турнирное положение: Эта команда минувший сезон провела не столь успешно. «Шпоры» финишировали лишь на 5 месте в АПЛ.
При этом «Тоттенхэм» в 38 матчах чемпионата Англии настрелял 74 мяча. А вот пропускала команда в среднем немногим менее 2 голов за матч — 61 мяч.
Бавария — Тоттенхэм: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: Лондонцы летом провели уже 5 спаррингов. В них «шпоры» сумели добыть 4 виктории.
Причем «Тоттенхэм» переиграл сборную южнокорейской лиги (4:3). А вот до того лондонцы одолели «Кобе» (3:2).
В 5 своих последних матчах «Тоттенхэм» добыл 4 виктории. Забила в них команда 15 мячей при 7 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Шпоры» сейчас пребывают в накате. В 4 своих последних матчах команда победила.
Поединки с «Баварией» для лондонцев проходят неудачно. Из 5 последних очных встреч проиграны 3 при всего одной победе.
Наверняка «Тоттенхэм» будет максимально активен в атаке. Вот только мюнхенцев «шпоры» не обыгрывают уже почти 40 лет.
«Бавария»
Турнирное положение: Эта команда провела провальный минувший сезон. «Бавария» заняла итоговое 3 место в Бундеслиге.
При этом «Бавария» в 34 поединках настреляла 94 мяча в ворота соперников. Зато пропускала команда в среднем более гола за матч — 45 мяч.
Последние матчи: А вот серия контрольных поединков у команды началась лишь недавно. В 2 спаррингах она выиграла 1 раз при 1 ничьей.
При этом «Бавария» в последней матче не смогла одолеть скромный «Дюрен» (1:1). А вот провинциальный «Роттах-Эгерн» был уничтожен (14:1).
В 5 своих последних матчах команда разжилась двумя викториями. В этих поединках она отличилась 20 мячами при 8 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Подбор игроков у команды просто потрясающий. Да и с реализацией у «Баварии» дела складываются шикарно.
Вообще, «Бавария» обыграла «шпор» в двух последних очных поединках. Да и настрой на этот поединок у Харри Кейна будет особым.
Правда, мюнхенцы пока никак не соберутся в оптимальном составе. Впрочем, «Бавария» в любом кадровом виде весьма сильна!
Очевидно, что номинальные гости будут активно атаковать. Да и мотивация одолеть столь сильного соперника у немцев имеется.
Статистика для ставок
- «Тоттенхэм» уже почти 40 лет не обыгрывает мюнхенцев
- «Шпоры» выиграли в 4 из 5 своих контрольных поединков
- «Бавария» в двух последних очных поединках обыгрывала лондонцев
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Бавария» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.18. Ничья оценена в 3.92, а победа оппонента — в скромные 2.96.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.44 и 2.51.
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Прогноз: «Бавария» весьма неплохо атакует, да и на поединок со «шпорами» немцы настроятся максимально.
«Бавария» традиционно успешно противостоит «Тоттенхэму», и явно будет действовать с позиции силы.
Ставка: Победа «Баварии» за 2.18.
Прогноз: более рискованный прогноз, что забить в этом матче сможет лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.73