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    Трансферный дайджест. 23-29 июля

    Хамес может вернуться в Европу, «ПСЖ» перехватывает Уильямса у «Барселоны», Мусиала заменит Де Брёйне в «Манчестер Сити».

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    Нико Уильямс
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    Нико Уильямс
    Слухи, сплетни и большие деньги — в очередном трансферном обзоре от LiveSport.Ru.

    Нико Уильямс

    «Атлетик», полузащитник, 22 года

    Трансферная гонка за одной из самых ярких звезд минувшего Евро продолжает набирать обороты. Если ранее главным претендентом на Уильямса выступала «Барселона», то теперь в борьбу вступил «ПСЖ».

    Французский клуб ищет усиление в атакующую линию после ухода лидера Килиана Мбаппе в мадридский «Реал», сумма отступных в размере 58 млн евро за Нико не смущает владельцев парижан.

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    • Для того, чтобы увести левого вингера у «блаугранас», действующий чемпион Лиги 1 готов удвоить предложение по заработной плате Уильямса.

    В случае, если 22-летний игрок отдаст предпочтение каталонцам, то у «ПСЖ» есть альтернативный вариант на левый фланг атаки в лице Джейдона Санчо. Англичанин этим летом вернулся в расположение «Манчестер Юнайтед» после годичной аренды в «Боруссии Дортмунд».

    Нико Уильямс
    globallookpress.com

    В прошлом сезоне за «Атлетик» Уильямс провел в испанской Ла Лиге 31 матч, забил 5 мячей и отдал 11 ассистов. На Евро-2024 полузащитник сыграл 7 поединков, забил 2 мяча и сделал 1 результативную передачу.

    Наш прогноз: Уильямс перейдет в «Барселону».

    Хамес Родригес

    «Сан-Паулу», полузащитник, 33 года

    После того, как колумбийский атакующий полузащитник покинул топ-лигу три года назад, мало кто верил в его возвращение в ведущий европейский чемпионат.

    Однако великолепный перформанс Хамеса на Копа Америка-2024, где он стал лучшим игроком турнира, привлек внимание к его персоне со стороны клубов испанской Примеры.

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    • По информации El Partidazo de COPE «Сельта» заинтересована в услугах 33-летнего хавбека. Речь идет о двухгодичном контракте, который клуб из Виго официально предложил Хамесу.

    Отметим, что сам игрок хочет вернуться в Испанию, где ранее защищал цвета мадридского «Реала». Представители колумбийца договорились с «Сан-Паулу» о расторжении трудового соглашения, действующего до лета 2025 года.

    Хамес Родригес
    globallookpress.com

    Всего за бразильский клуб Хамес принял участие в 18 матчах, забил 2 гола и оформил 5 результативных передач. На Копа Америка-2024 хавбек провел 6 встреч, отметился 1 мячом и 6 ассистами.

    Наш прогноз: Хамес вернется в Европу.

    Трево Чалоба

    «Челси», защитник, 25 лет

    «Челси» этим летом готов расстаться со своим воспитанником, несмотря на желание Трево вести борьбу за место в старте.

    Связано это с тем, что у «синих» достаточно хорошо укомплектована линия обороны, поэтому в турне по США лондонцы отправились без Чалобы.

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    • Главным претендентом на 25-летнего игрока выступает «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» рассматривают кандидатуру Трево на позицию правого защитника в случае продажи Аарона Уан-Биссаки.

    За Чалобу «Челси» хочет выручить сумму в размере 30-35 млн фунтов. Также интерес к англичанину проявляют «Ньюкасл» и «Фулхэм».

    Трево Чалоба
    globallookpress.com

    В минувшем сезоне Трево сыграл 17 матчей во всех турнирах за «Челси», забил 1 гол.

    Наш прогноз: Чалоба отправится в «Ньюкасл».

    Карим Адейеми

    «Боруссия Дортмунд», полузащитник, 22 года

    «Ювентус» ищет варианты для усиления атакующей линии, ведь с приходом Тиаго Мотты на тренерский мостик туринцы планируют отойти от оборонительной модели игры.

    Одним из кандидатов на роль левого вингера руководство «старой синьоры» видит Карима Адейеми, который последний сезон провел в дортмундской «Боруссии».

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    • «Бьянконери» контактировали с окружением атакующего полузащитника, предложив контракт 22-летнему игроку. Тем не менее переговоры с немецким клубом пока не ведутся.

    Для оформления трансфера Карима, «Ювентусу» необходимо расстаться с рядом футбольных исполнителей. «Шмели» хотят выручить от продажи Адейеми сумму в размере 45-50 млн евро.

    Если «старая синьора» откажется от персоны немецкого хавбека, то в борьбу за него может вступить «Астон Вилла», которая наблюдает за развитием ситуации.

    Карим Адейеми
    globallookpress.com

    Карим провел 21 матч в прошлом сезоне Бундеслиге, забил 3 мяча и отдал 1 голевую передачу.

    Наш прогноз: Адейеми останется в «Боруссии Дортмунд».

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    Джамал Мусиала

    «Бавария», полузащитник, 21 год

    «Манчестер Сити» может оформить очередную трансферную бомбу, став главным хедлайнером этого лета.

    Будущее главной звезды «горожан» Кевина Де Брёйне остается под вопросом, существует возможность его переезда в клуб Саудовской Аравии.

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    • На замену бельгийцу действующий чемпион АПЛ рассматривает полузащитника «Баварии» Джамала Мусиалу. Журналист Bild Кристиан Фальк отмечает, что 21-летний хавбек вырос в Англии и не прочь вернуться на родину.

    За игрока сборной Германии «Манчестер Сити» придется расстаться с немалой суммой, его рыночная стоимость согласно данным портала Transfermarkt составляет 130 млн евро.

    Джамал Мусиала
    globallookpress.com

    В прошлом сезоне Бундеслиги Джамал 24 раза появился на поле, отличился 10 забитыми голами и 6 результативными передачами.

    Наш прогноз: Мусиала не покинет «Баварию».

    Нуссаир Мазрауи

    «Бавария», защитник, 26 лет

    За два сезона пребывания в «Баварии» Мазрауи так и не стал игроком основной обоймы, причиной чему послужили частые травмы марокканца.

    Теперь Нуссаир близок к переезду из Бундеслиги в Английскую Премьер-лигу. «Манчестер Юнайтед» находится в продвинутой стадии переговоров по переходу 26-летнего защитника в их стан.

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    • Сообщается, что манкунианцы заплатят за Мазрауи порядка 25 млн евро, сам игрок дал согласие на трансфер.

    Ранее Нуссаира активно сватали в другой английский клуб — «Вест Хэм», однако согласовать детали перехода с агентом футболиста «молотобойцам» не удалось.

    В минувшем розыгрыше Бундеслиги защитник провел 19 матчей и оформил 3 ассиста.

    Нуссаир Мазрауи
    globallookpress.com

    Наш прогноз: Мазрауи окажется в «Манчестер Юнайтед».

    Аарон Уан-Биссака

    «Манчестер Юнайтед», защитник, 26 лет

    Правому флангу обороны «красных дьяволов» срочно требуется свежая кровь, которой, скорее всего, станет Нуссаир Мазрауи. На выход же последует Аарон Уан-Биссака, активный интерес к нему проявляет «Вест Хэм».

    «Манчестер Юнайтед» увел марокканца из-под носа «молотобойцев», но при этом готов отпустить 26-летнего англичанина в стан лондонцев.

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    • Стороны достигли прогресса в переговорах по Аарону, трансфер которого обойдется «Вест Хэму» в сумму порядка 15 млн фунтов.

    Теперь дело остается за согласием со стороны Уан-Биссаки на переезд в Лондон. Со своей позиции, «молотобойцы» готовы удовлетворить запросы игрока по заработной плате, чтобы убедить его.

    Аарон Уан-Биссака
    globallookpress.com

    Аарон в прошлом сезоне 30 раз надел футболку «красных дьяволов» во всех турнирах и сделал 3 результативные передачи.

    Наш прогноз: Уан-Биссака станет игроком «Вест Хэма».

    Микель Мерино

    «Реал Сосьедад», полузащитник, 28 лет

    Герой сборной Испании в матче против Германии на Евро-2024 может сменить клубную прописку этим летом.

    Мерино попал на радары лондонского «Арсенала», который ведет работу над его трансфером. Фабрицио Романо отмечает, что главный тренер серебряных призеров АПЛ Микель Артета впечатлен игрой хавбека.

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    • Главный упор на трансфер 28-летнего полузащитника будет сделан после продажи Эмила Смит-Роу.

    Агент Мерино подписался на аккаунт «канониров» в соцсетях, добавив еще больше масла в огонь по возможному переходу его клиента.

    Микель Мерино
    globallookpress.com

    В минувшем розыгрыше испанской Примеры Микель сыграл 32 поединка, отличился 5 мячами и 3 голевыми передачами.

    Наш прогноз: Мерино переедет в АПЛ.

    Артем Довбик

    «Жирона», нападающий, 27 лет

    Еще неделю назад казалось, что переход Довбика в мадридский «Атлетико» — свершившееся дело. Тем не менее на данный момент вокруг центрального нападающего «Жироны» развернулась трансферная сага.

    Футболиста пытается перехватить итальянская «Рома», которая достигла соглашения с Артемом о трансфере.

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    • «Волки» предложили форварду более выгодные условия личного контракта (зарплата 3 млн евро, «Атлетико» давал 2,5 млн евро), что стало одним из решающих факторов для Довбика.

    Журналист Джанлука Ди Марцио сообщает, что римляне готовы заплатить «Жироне» 30-32 млн евро плюс бонусы.

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    Руководство «Атлетико», в свою очередь, не планирует менять ранее предложенные условия и надеется, что Артем сдержит устную договоренность о переходе.

    Артем Довбик
    globallookpress.com

    В прошлом сезоне Ла Лиги 27-летний нападающий провел 36 матчей, забил 24 гола и сделал 8 ассистов.

    Наш прогноз: Довбик предпочтет «Рому».

    Юссуф Фофана

    «Монако», полузащитник, 25 лет

    К полузащитнику «Монако» прикована масса взглядов со стороны клубов Серии А и АПЛ.

    «Милан» долгое время ведет переговоры по трансферу Фофана, увеличив предложение «монегаскам» с первых 12 млн евро до 17 млн евро.

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    • В свою очередь, французский клуб хочет заполучить за одного из своих лидеров 35 млн евро. Такую сумму готов выплатить «Вест Хэм», чтобы перехватить хавбека у «россонери».

    «Молотобойцы» уже направили предложение в стан «монегасков», вот только сам игрок не горит желанием выступать за лондонцев. «Вест Хэм» не участвует в еврокубках, что является камнем преткновения для перехода Фофаны.

    Юссуф Фофана
    globallookpress.com

    25-летний полузащитник в минувшем сезоне провел 32 игры во французской Лиге 1, забил 4 мяча и отметился 4 результативными передачами.

    Наш прогноз: Фофана продолжит играть за «Монако».

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