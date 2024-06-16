Словения
Дания
Словения
Турнирное положение: Словенцы вполне способны побороться за выход в плей-офф. В своей отборочной группе команда финишировала на 2 месте.
При этом Словения в 10 матчах отборочного цикла забила 20 мячей. Да и датчан команда пропустила вперед только по дополнительным показателям.
Словения — Дания: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в контрольных поединках словенцы смотрелись весьма монолитно. Правда, последний спарринг принес лишь ничью с Болгарией (1:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах Словения выиграла 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей, пропустив в свои ворота 4.
А вот победа над португальцами явно прибавляет команде вистов (2:0). Да и ершистые армяне были обыграны (2:1).
Не сыграют: травмированных нет.
Ориентировочный состав: Облак — Карничник, Брекало, Бийол, Янжа — Хорват, Элшник, Гнезда Черин, Млакар — Шпорар, Шешко.
Прогнозы и ставки на Евро-2024
Состояние команды: в последних матчах венгры весьма неплохо оборонялись. Да и забивать в составе команды есть кому.
Матчи с Данией для команды традиционно проходят неудачно. Из 5 последних очных поединков Словения проиграла 4 раза при одной ничьей.
Очевидно, что словенцы явно не боятся скандинавов. Вот только датчан команда еще ни разу в истории не побеждала.
Дания
Турнирное положение: Датчане вполне успешно прошли квалификацию на Евро. В своей группе они заняли итоговое 1 место.
При этом Дания в 10 поединках отбора добыли 7 побед. Да и забивают скандинавы в среднем почти 2 гола за матч: 19 мячей.
Последние матчи: свой последний контрольный поединок команда провела блестяще. Датчане переиграли Норвегию (3:1).
В трех своих последних поединках датчане победили. Причем под натиском команды пали сборные Швеции (2:1) и Фарерских островов (2:0).
А вот поединок со Швейцарией принес сухую ничью. Да и вообще, Дания не проигрывает в 4 матчах кряду.
Не сыграют: травмированных нет.
Ориентировочный состав: Шмейхель — Андресен, Кристенсен, Вестергор — Кристиансен, Юльманн, Эриксен, Хейбьерг, Бах — Хейлунн, Винн.
Состояние команды: ныне датчане смотрятся весьма выгодно. Ну а Расмус Хейлунн способен ярко блеснуть на Евро.
Притом, что скандинавы обыграли Словению в 5 матчах из 6. Да и по именам состав команды выглядит весьма прилично.
В 5 своих последних матчах Дания добыла 3 виктории. В этих поединках игроки команды отличились 7 забитыми мячами при 4 пропущенных.
Несомненно, в этом поединке команда будет активно атаковать. Датчане намерены стартовать максимально успешно.
Статистика для ставок
- Дания ни разу в истории не проигрывала словенцам
- Датчане выиграли в 3 своих последних матчах
- В отборе на Евро датчане в двух матчах со словенцами по разу победили и сыграли вничью
Ставка
Коэффициенты букмекеров: Дания — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.82. Ничья оценена в 3.72, а победа оппонента — в скромные 5.08.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 2.28 и 1.74.
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Прогноз: Датчане явно будут активны в атаке, да и соперник способен выдать отдельный качественный поединок.
Дания имеет в своем составе прекрасных атакующих исполнителей, и вполне способна преуспеть в плане реализации.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.28.
Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих настреляют более трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 3.82