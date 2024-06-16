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    Словения — Дания. Ставка на тоталы (к. 2.28) 16 июня 2024 года

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    Расмус Хейлунн
    16 июня в 1-м туре группового этапа чемпионата Европы по футболу сыграют Словения и Дания. Начало игры — в 19:00 мск. Словения — Дания: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Евро-2024. Группа C 16 Июня 2024 года

    Словения

  • Любляна
    •  Словения 19:00 Дания

    Дания

  • Копенгаген
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    Словения

    Турнирное положение: Словенцы вполне способны побороться за выход в плей-офф. В своей отборочной группе команда финишировала на 2 месте.

    При этом Словения в 10 матчах отборочного цикла забила 20 мячей. Да и датчан команда пропустила вперед только по дополнительным показателям.

    Словения — Дания: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в контрольных поединках словенцы смотрелись весьма монолитно. Правда, последний спарринг принес лишь ничью с Болгарией (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах Словения выиграла 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей, пропустив в свои ворота 4.

    А вот победа над португальцами явно прибавляет команде вистов (2:0). Да и ершистые армяне были обыграны (2:1).

    Не сыграют: травмированных нет.

    Ориентировочный состав: Облак — Карничник, Брекало, Бийол, Янжа — Хорват, Элшник, Гнезда Черин, Млакар — Шпорар, Шешко.

    Прогнозы и ставки на Евро-2024

    Состояние команды: в последних матчах венгры весьма неплохо оборонялись. Да и забивать в составе команды есть кому.

    Матчи с Данией для команды традиционно проходят неудачно. Из 5 последних очных поединков Словения проиграла 4 раза при одной ничьей.

    Очевидно, что словенцы явно не боятся скандинавов. Вот только датчан команда еще ни разу в истории не побеждала.

    Дания

    Турнирное положение: Датчане вполне успешно прошли квалификацию на Евро. В своей группе они заняли итоговое 1 место.

    При этом Дания в 10 поединках отбора добыли 7 побед. Да и забивают скандинавы в среднем почти 2 гола за матч: 19 мячей.

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    • Последние матчи: свой последний контрольный поединок команда провела блестяще. Датчане переиграли Норвегию (3:1).

    В трех своих последних поединках датчане победили. Причем под натиском команды пали сборные Швеции (2:1) и Фарерских островов (2:0).

    А вот поединок со Швейцарией принес сухую ничью. Да и вообще, Дания не проигрывает в 4 матчах кряду.

    Календарь и таблица Евро-2024

    Не сыграют: травмированных нет.

    Ориентировочный состав: Шмейхель — Андресен, Кристенсен, Вестергор — Кристиансен, Юльманн, Эриксен, Хейбьерг, Бах — Хейлунн, Винн.

    Состояние команды: ныне датчане смотрятся весьма выгодно. Ну а Расмус Хейлунн способен ярко блеснуть на Евро.

    Притом, что скандинавы обыграли Словению в 5 матчах из 6. Да и по именам состав команды выглядит весьма прилично.

    В 5 своих последних матчах Дания добыла 3 виктории. В этих поединках игроки команды отличились 7 забитыми мячами при 4 пропущенных.

    Несомненно, в этом поединке команда будет активно атаковать. Датчане намерены стартовать максимально успешно.

    Статистика для ставок

    • Дания ни разу в истории не проигрывала словенцам

    • Датчане выиграли в 3 своих последних матчах

    • В отборе на Евро датчане в двух матчах со словенцами по разу победили и сыграли вничью

    Ставка

    Коэффициенты букмекеров: Дания — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.82. Ничья оценена в 3.72, а победа оппонента — в скромные 5.08.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 2.28 и 1.74.

    Прогноз: Датчане явно будут активны в атаке, да и соперник способен выдать отдельный качественный поединок.

    Дания имеет в своем составе прекрасных атакующих исполнителей, и вполне способна преуспеть в плане реализации.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.28.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих настреляют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 3.82

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    Словения — Дания. 16 июня в 1-м туре группового этапа чемпионата Европы по футболу сыграют Словения и Дания. Начало игры — в 19:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Словения — Дания с коэффициентом 2.28.
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