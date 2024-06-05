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    Молодые «сябры» сразу полетят в атаку

    Мальта (U21) — Белоруссия (U21). Ставка (к. 2.22) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 5 июня 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Товарищеские матчи
    Прогноз и ставки на Мальта (U21) — Белоруссия (U21)
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    Молодежная сборная Белоруссии
    5 июня в международном товарищеском матче по футболу сыграют Мальта (U21) и Белоруссия (U21). Начало игры — в 20:00 мск. Мальта (U21) — Белоруссия (U21): ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 05 Июня 2024 года

    Мальта U21

  • Товарищеские матчи (сборные)
    •  Мальта U21 20:00 Белоруссия U21

    Белоруссия U21

  • Товарищеские матчи (сборные)
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    Мальта (U21)

    Турнирное положение: Мальтийцы привычно выступают в роли поставщика очков. В своей отборочной группе на молодежный чемпионат Европы они находятся на 6 строчке турнирной таблицы.

    При этом Мальта (U21) проиграла все 6 своих поединков. Да и забить команда сумела всего 2 раза.

    Последние матчи: в своем предыдущем контрольном поединке команда проиграла. Мальта (U21) разгромно уступила словацким одногодкам (1:4).

    Вообще, в 5 своих последних матчах Мальта (U21) уступила 5 раз. В этих поединках игроки команды забили 3 мяча, пропустив в свои ворота 13.

    Мальтийцы проигрывают всем подряд. Лишь более года назад футбольный карлик подписал мировую с теми же словаками (1:1).

    Не сыграют: травмированных нет.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: нынче мальтийцы явно не преуспевают в плане игры и результатов. Однако на белорусов явно настроятся максимально.

    Даже в матчах с посредственными оппонентами у команды возникают проблемы. Да и забитый мяч для нее за счастье.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать вторым номером. Свои шансы у ворот «сябров» у них точно появятся.

    Белоруссия (U21)

    Турнирное положение: Молодые «сябры» провалили очередной отборочный цикл. В своей группе они осели на 5 месте.

    При этом белорусы имеют заметные проблемы с реализацией. В 9 матчах отборочного цикла к молодежному Евро команда отличилась всего 6 раз.

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    • Последние матчи: в предыдущей встрече белорусский молодняк переиграл греков (1:0). Да и потенциал для роста у этой команды имеется.

    Причем до того Белоруссия (U21) минимально уступила хорватским сверстникам. Да и в контрольном матче с Россией (U21) белорусы проиграли (1:3).

    Оборона команды выглядит словно проходной двор. В 9 матчах отбора в воротах белорусов побывало аж 19 мячей.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: команда по игре выглядит крайне нестабильно. Однако подавить карлика белорусы явно способны.

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    Между тем, белорусы намерены проявить свои лучшие качества. Да и забивать в их составе есть кому.

    Наверняка Белоруссия (U21) намерена наконец-то победить. До последней виктории она уступила 7 раз кряду.

    Номинальные гости будут агрессивно атаковать. Тем более, оппонент явно выглядит не лучшим образом.

    Статистика для ставок

    • Белоруссия (U21) до последней победы уступила в 7 матчах подряд

    • Мальта (U21) имеет пораженческую серию длиной более чем в год

    • В обеих очных встречах скотты забивали карлику по 6 мячей

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Белоруссия (U21) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.63. Ничья оценена в 4.02, а победа оппонента — в скромные 5.82.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с относительно сходными коэффициентами — 2.06 и 1.83.

    Прогноз: Гости явно сильнее оппонента, однако имеют проблемы с надежностью тылов.

    Молодые «сябры» голодны до побед, и уж точно начнут встречу максимально активно.

    Ставка: Победа Белоруссии (U21) в 1 тайме за 2.22.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече будет забито более двух голов.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.06

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    Мальта (U21) — Белоруссия (U21). 5 июня в международном товарищеском матче по футболу сыграют Мальта (U21) и Белоруссия (U21). Начало игры — в 20:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Мальта (U21) — Белоруссия (U21) с коэффициентом 2.22.
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