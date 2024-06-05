Мальта U21
Белоруссия U21
Мальта (U21)
Турнирное положение: Мальтийцы привычно выступают в роли поставщика очков. В своей отборочной группе на молодежный чемпионат Европы они находятся на 6 строчке турнирной таблицы.
При этом Мальта (U21) проиграла все 6 своих поединков. Да и забить команда сумела всего 2 раза.
Последние матчи: в своем предыдущем контрольном поединке команда проиграла. Мальта (U21) разгромно уступила словацким одногодкам (1:4).
Вообще, в 5 своих последних матчах Мальта (U21) уступила 5 раз. В этих поединках игроки команды забили 3 мяча, пропустив в свои ворота 13.
Мальтийцы проигрывают всем подряд. Лишь более года назад футбольный карлик подписал мировую с теми же словаками (1:1).
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: нынче мальтийцы явно не преуспевают в плане игры и результатов. Однако на белорусов явно настроятся максимально.
Даже в матчах с посредственными оппонентами у команды возникают проблемы. Да и забитый мяч для нее за счастье.
Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать вторым номером. Свои шансы у ворот «сябров» у них точно появятся.
Белоруссия (U21)
Турнирное положение: Молодые «сябры» провалили очередной отборочный цикл. В своей группе они осели на 5 месте.
При этом белорусы имеют заметные проблемы с реализацией. В 9 матчах отборочного цикла к молодежному Евро команда отличилась всего 6 раз.
Последние матчи: в предыдущей встрече белорусский молодняк переиграл греков (1:0). Да и потенциал для роста у этой команды имеется.
Причем до того Белоруссия (U21) минимально уступила хорватским сверстникам. Да и в контрольном матче с Россией (U21) белорусы проиграли (1:3).
Оборона команды выглядит словно проходной двор. В 9 матчах отбора в воротах белорусов побывало аж 19 мячей.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: команда по игре выглядит крайне нестабильно. Однако подавить карлика белорусы явно способны.
Между тем, белорусы намерены проявить свои лучшие качества. Да и забивать в их составе есть кому.
Наверняка Белоруссия (U21) намерена наконец-то победить. До последней виктории она уступила 7 раз кряду.
Номинальные гости будут агрессивно атаковать. Тем более, оппонент явно выглядит не лучшим образом.
Статистика для ставок
- Белоруссия (U21) до последней победы уступила в 7 матчах подряд
- Мальта (U21) имеет пораженческую серию длиной более чем в год
- В обеих очных встречах скотты забивали карлику по 6 мячей
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Белоруссия (U21) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.63. Ничья оценена в 4.02, а победа оппонента — в скромные 5.82.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с относительно сходными коэффициентами — 2.06 и 1.83.
- 2.05Италия — Турция: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.15Австрия — Сербия: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
- 1.98Португалия — Финляндия: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
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Прогноз: Гости явно сильнее оппонента, однако имеют проблемы с надежностью тылов.
Молодые «сябры» голодны до побед, и уж точно начнут встречу максимально активно.
Ставка: Победа Белоруссии (U21) в 1 тайме за 2.22.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече будет забито более двух голов.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.06