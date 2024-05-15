15 мая в 36-м туре испанской Примеры «Севилья» на своем поле сыграет против «Кадиса». Начало поединка запланировано на 20:30 по мск. «Севилья» — «Кадис»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Севилья»

Турнирное положение: С 41 набранным баллом данный коллектив разместился в середине таблицы, где наверняка и финиширует.

«Севилья» смогла выиграть только десять матчей из 35 проведенных, 11 встреч свела вничью и потерпела 14 поражений, разница мячей — 47:49.

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Последние матчи: В своей последней проведенной игре «нервионцы» в гостях потерпели фиаско от «Вильярреала» со счетом 2:3, а перед этим они на своем поле разгромили аутсайдера «Гранаду» 3:0 и в севильском дерби поделили очки против «Бетиса», сыграв вничью со счетом 1:1.

Не сыграют: Сусо, Оливер Торрес, Джибриль Соу, Адриа Педроса и Неманья Гудель пропустят этот поединок.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: «Севилья» очень даже неплохо проводит свой финишный отрезок, проиграв только один матч из шести предыдущих. Помимо этого фиаско «красно-белые» в данном отрезке также расписали одну мировую и добились четырех выигрышей. И во всех поединках данного отрезка команда без гола с поля не уходила.

«Кадис»

Турнирное положение: Данный коллектив сейчас находится в зоне вылета. У него на счету 29 баллов в активе и отставание от безопасной строки в пять пунктов.

«Кадис» за всю турнирную дистанцию выиграл лишь пять встреч из 35 проведенных, 14 раз сыграл вничью и 16 игр проиграл, разница мячей составляет 24:49.

Последние матчи: Несколько дней тому назад «сине-желтые» на своем поле смогли одолеть минимально «Хетафе» 1:0, забив единственный гол с пенальти в конце первого тайма. Немногим ранее они были разгромлены в Мадриде «Реалом» 0:3.

Не сыграют: Айхам Усоу, Феде Сан Эметерио, Хорхе Мере и Роминиг Куаме не помогут команде в этой игре.

Состояние команды: «Кадис» смог выиграть свой последний проведенный поединок. И этой победой коллектив прервал свою длительную безвыигрышную серию, в которой потерпел три фиаско и расписал одну мировую. Отметим, что команда забивала в четырех из семи предыдущих встречах, но никогда не более гола за игру.

Статистика для ставок

«Севилья» дома выиграла четыре из пяти минувших матчей

«Кадис» в гостях проиграл шесть из восьми предыдущих игр при двух ничьих

«Севилья» смогла выиграть у «Кадиса» в восьми из десяти последних очных противостояниях при двух мировых

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Севильи» — 1.92, победа «Кадиса» — 4.51, ничья — 3.67.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.20 и 1.76 соответственно.

Прогноз: И хотя «Севилья» уже утратила турнирную мотивацию, но она так удачно играет против «Кадиса», что и на этот раз не должна оступаться.

Рекомендуемая ставка: победа «Севильи» за 1.92.

Прогноз: И также не исключаем, что поединок будет носить верховой характер, ведь обе стороны явно не намерены отсиживаться в обороне.

Ставка: ТБ 2,5 за 2.20.