«Фрайбург» на своем поле сыграет против «Лейпцига» в 28-м туре первой немецкой Бундеслиги. Матч пройдет 6 апреля и начнется в 16:30 по мск. «Фрайбург» — «Лейпциг»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Фрайбург»

Турнирное положение: На данный момент в таблице первенства подопечные Кристиана Штрайха с 36 очками идут восьмыми и на четыре пункта отстают от шестой позиции.

«Фрайбург» за всю дистанцию смог выиграть десять встреч из 27 проведенных, шесть матчей свел вничью и 11 раз уступал, разница мячей — 39:48.

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Последние матчи: В минувшем туре «бразильцы» добыли крупную гостевую викторию над гладбахской «Боруссией» 3:0. А перед этим они проиграли два поединка подряд в различных турнирах, пропустив в них аж восемь мячей.

Не сыграют: Роланд Шаллаи, Филипп Линхарт, Даниэль-Кофи Кьере, Маттиас Гинтер и Ноа Вайсхаупт — травмированы.

Календарь и таблица Бундеслиги

Состояние команды: «Фрайбург» в трех последних поединках чемпионата смог выиграть в двух из них при одном фиаско, каждый раз выдавая верховые встречи.

До этого же коллектив имел 6-матчевую безвыигрышную серию, в которой четыре раз уступали и дважды играл вничью. И только раз за эти девять игр команда не забивала.

«Лейпциг»

Турнирное положение: В таблице немецкого чемпионата подопечные Марко Розе с 50 баллами идут пятыми, но от четвертой лигачемпиновской строки отстают всего на три пункта.

«Лейпциг» отпраздновал в данном первенстве 15 викторий, семь раз уступал и пять поединков завершил миром, забил 60 мяча при 32 пропущенных.

Последние матчи: В прошлом туре первенства «быки» на своем поле не смогли переиграть скромный «Майнц», завершив поединок вничью со счетом 0:0. Перед этим же они выиграли три матча кряду и каждый раз с разницей в два и более мячей.

Не сыграют: Юссуф Поульсен находится в лазарете команды.

Состояние команды: «РБ Лейпциг» к этому поединку подходит с 5-матчевой беспроигрышной серией с учетом всех турниров. В этот период коллектив добился трех викторий и две встречи завершил вничью. А за минувшие семь поединков «красно-белые» только в одном случае уходили с поля без забитого мяча.

Статистика для ставок

На своем поле «Фрайбург» не может выиграть в предыдущих четырех встречах, дважды проиграв за это время

У «Лейпцига» в гостях в рамках Бундеслиги только одно фиаско за минувшие пять игр при двух выигрышах

«РБ Лейпциг» выиграл у «Фрайбурга» в четырех последних очных противостояниях

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «РБ Лейпциг» — 1.73, победа «Фрайбурга» — 4.78, ничья — 4.42.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.58 и 2.45 соответственно.

Прогноз: От столь результативных команд в очном противостоянии наверняка стоит ждать обмена забитыми мячами и верховой тотал. Да и к тому же между собой они зачастую выдают именно такие исходы.

Рекомендуемая ставка: ТБ 2,5 + обе забьют за 1.90.

Прогноз: И также еще здесь ставим на то, что «Фрайбург» наконец-то прервет неудачную серию против «быков» и на этот раз не проиграет.

Ставка: 1Х за 2.24.