В воскресенье, 10 марта, в 25-м туре французской Лиги 1 «ПСЖ» в родных стенах сыграет против «Реймса». Начало игры — в 15:00 по мск. «ПСЖ» — «Реймс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«ПСЖ»

Турнирное положение: парижане, как и каждый сезон, являются однозначными фаворитами в борьбе за золотые медали и уже вряд ли смогут их потерять.

В настоящий момент «красно-синие» уверенно располагаются на первой позиции в турнирной таблице. В активе команды из Парижа 55 пунктов.

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Команда из столицы Франции смогла 54 раза поразить ворота соперника, а в свои пропустила всего 19 мячей.

Последние матчи: столичная команда в прошлых турах сыграла вничью с «Монако» (0:0) и «Ренном» (1:1), а до этого «ПСЖ» справился с «Нантом» (2:0), «Лиллем» (3:1) и «Страсбургом» (2:1).

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Также между этими матчами «ПСЖ» смог пробиться в четвертьфинал Кубка Франции, переиграв «Брест» (3:1) и в эту же стадию Лиги чемпионов, дважды одолев «Реал Сосьедад» (2:0, 2:1).

Не сыграют: травмированными игроками команды являются Преснел Кимпембе, Рико, Милан Шкриньяр, Марко Асенсио и Лейвин Курзава.

Состояние команды: «ПСЖ» , скорее всего, станет чемпионом, а также команда продолжает борьбу за Кубок страны и Лигу чемпионов, поэтому все пока что идет топово.

Зимой парижане пополнились Лукасом Бералдо и Габриэлем Москардо, а также отпустили Уго Экитике, Ноа Лемину и Чера Ндура.

«Реймс»

Турнирное положение: команда из одноименного города является середняком этого сезона Лиги 1.

В настоящий момент коллектив из Реймса имеет в своем активе 34 очка и занимает девятое место в турнирной таблице

«Красно-белые» смогли забить 30 мячей за 24 матча, а в свои ворота пропустили 32 раза.

Последние матчи: в прошлом туре «Реймс» уступил «Лиллю» (0:1), а до этого переиграл «Гавр» (2:1).

Перед этим подопечные Уилла Стилла также поделили очки с «Лансом» (1:1), но проиграли «Лорьяну» (0:2) и «Тулузе» (2:3).

Не сыграют: в лазарете команды находятся Адама Боянг, Максим Бузи и Джозеф Окуму, которые не смогут выйти на поле в этой игре.

Состояние команды: «Реймс» уже вряд ли сможет за что-то побороться, но и вылет ему не грозит, поэтому команда может просто доигрывать текущий сезон.

Зимой коллектив пополнили Серджио Акиеме и Бенджамин Стамбули, а вот ушли Ибрагим Диаките, Амине Салама и Азор Матусива.

Статистика для ставок

«ПСЖ» не проигрывает на протяжении 21 матча во всех турнирах

«Реймс» не может выиграть у «ПСЖ» на протяжении 8 матчей

«Реймс» победил только в 1 из последних 7 матчей во всех турнирах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «ПСЖ» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.40. Ничья оценена в 5.20, а победа «Реймса» — в 7.10.

ТБ 2,5 оценивается в 1.50, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 2.65.

Прогноз: «ПСЖ» показывает хороший футбол и является намного сильнее оппонента. поэтому должен уверенно побеждать.

Ставка: победа «ПСЖ» с форой-1,5 за 2.03.

Прогноз: «ПСЖ» в последнее время мало пропускает, но и не очень много забивает, поэтому логично будет предположить, что команды не забьют 4 мяча на двоих.

Ставка: тотал меньше 3,5 за 1.70