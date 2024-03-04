В рамках 11-го тура чемпионата штата Паулиста Бразилии 4 марта пройдет матч «Ред Булл Брагантино» — «Сантос». Начало — 00:00 (мск). «Ред Булл Брагантино» — «Сантос»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Ред Булл Брагантино»

Турнирное положение: «Ред Булл Брагантино» пока не блещет высокими результатами. «Быки» лишь пятые в турнирной таблице.

При этом команда не проигрывает уже на протяжении месяца. При этом «быки» все никак не поднимутся в тройку, хотя и имеют столько же очко, сколько и идущий на 3 позиции «Сан-Паулу».

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда выиграла в серии пенальти. «Ред Булл Брагантино» в рамках квалификации Кубка Либертадорес в лотерее переиграл «Агилас Дорадас».

Вообще, в 5 своих последних матчах «Ред Булл Брагантино» забил всего 4 мяча. А вот в свои ворота команда пропустила всего лишь дважды.

Более того, «Ред Булл Брагантино» не пропускал в трех своих последних поединках. Вот только и с реализацией не все столь весело.

Не сыграют: Травмированных нет.

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Состояние команды: разумеется, «быки» постараются подтянуться к лидерам. Вот только явно нужно прибавлять в атаке.

Поединки против «Сантоса» для команды проходят традиционно сложно. В пяти последних очных поединках соперники по 2 раза обменялись победами.

Нет сомнений, что «Ред Булл Брагантино» будет максимально активно атаковать. К тому же «быки» обыграли «Сантос» в двух последних очных встречах.

«Сантос»

Турнирное положение: «Сантос» ныне сражается за победу в чемпионате штата. Команда находится на 2 месте турнирной таблицы.

Команда забила 15 мячей в ворота соперников, пропустив в свои ворота 8.

Последние матчи: в своих последних поединках «Сантос» не преуспевал. В 5 матчах добыты всего лишь две виктории.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: команда явно намеревается выиграть чемпионат штата Паулиста, но главной целью является возвращение в Серию A.

При этом команда лишь на 2 очка отстает от «Палмейраса». Да и выиграл «Сантос» в 7 из 10 поединков чемпионата штата.

В предыдущем поединке «Сантос» добыл три очка. Команда сумела справиться со скромным «Сан-Бернардо» (2:1).

Вообще, игра команды не выглядит столь монолитной. До последней виктории «Сантос» дома уступил «Новоризонтиньо» (1:2).

Статистика для ставок

«Быки» в 2 последних матчах обыгрывали «Сантос»

«Сантос» лишь на 2 очка отстает от лидера «Палмейраса»

«Ред Булл Брагантино» не пропускал в 3 своих последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ред Булл Брагантино» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.97. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 3.74.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с совершенно разными коэффициентами — 2.16 и 1.65.

Прогноз: Хозяева выглядят монолитнее соперника, и наверняка будут активно атаковать с первых минут матча.

«Ред Булл Брагантино» постарается подтянуться к лидерам, и явно начнет встречи максимально активно.

Ставка: Победа «Ред Булл Брагантино» в 1 тайме за 2.57.

Прогноз: более рискованный прогноз, что команды в этой встрече проявят высокую атакующую активность.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.16