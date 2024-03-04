«Ред Булл Брагантино»
Турнирное положение: «Ред Булл Брагантино» пока не блещет высокими результатами. «Быки» лишь пятые в турнирной таблице.
При этом команда не проигрывает уже на протяжении месяца. При этом «быки» все никак не поднимутся в тройку, хотя и имеют столько же очко, сколько и идущий на 3 позиции «Сан-Паулу».
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда выиграла в серии пенальти. «Ред Булл Брагантино» в рамках квалификации Кубка Либертадорес в лотерее переиграл «Агилас Дорадас».
Вообще, в 5 своих последних матчах «Ред Булл Брагантино» забил всего 4 мяча. А вот в свои ворота команда пропустила всего лишь дважды.
Более того, «Ред Булл Брагантино» не пропускал в трех своих последних поединках. Вот только и с реализацией не все столь весело.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: разумеется, «быки» постараются подтянуться к лидерам. Вот только явно нужно прибавлять в атаке.
Поединки против «Сантоса» для команды проходят традиционно сложно. В пяти последних очных поединках соперники по 2 раза обменялись победами.
Нет сомнений, что «Ред Булл Брагантино» будет максимально активно атаковать. К тому же «быки» обыграли «Сантос» в двух последних очных встречах.
«Сантос»
Турнирное положение: «Сантос» ныне сражается за победу в чемпионате штата. Команда находится на 2 месте турнирной таблицы.
Команда забила 15 мячей в ворота соперников, пропустив в свои ворота 8.
Последние матчи: в своих последних поединках «Сантос» не преуспевал. В 5 матчах добыты всего лишь две виктории.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: команда явно намеревается выиграть чемпионат штата Паулиста, но главной целью является возвращение в Серию A.
При этом команда лишь на 2 очка отстает от «Палмейраса». Да и выиграл «Сантос» в 7 из 10 поединков чемпионата штата.
В предыдущем поединке «Сантос» добыл три очка. Команда сумела справиться со скромным «Сан-Бернардо» (2:1).
Вообще, игра команды не выглядит столь монолитной. До последней виктории «Сантос» дома уступил «Новоризонтиньо» (1:2).
Статистика для ставок
- «Быки» в 2 последних матчах обыгрывали «Сантос»
- «Сантос» лишь на 2 очка отстает от лидера «Палмейраса»
- «Ред Булл Брагантино» не пропускал в 3 своих последних матчах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ред Булл Брагантино» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.97. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 3.74.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с совершенно разными коэффициентами — 2.16 и 1.65.
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Прогноз: Хозяева выглядят монолитнее соперника, и наверняка будут активно атаковать с первых минут матча.
«Ред Булл Брагантино» постарается подтянуться к лидерам, и явно начнет встречи максимально активно.
Ставка: Победа «Ред Булл Брагантино» в 1 тайме за 2.57.
Прогноз: более рискованный прогноз, что команды в этой встрече проявят высокую атакующую активность.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.16